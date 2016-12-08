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Владимир Путин обещал попросить членов Общественной палаты разобраться с вопросом о формировании состава общественных наблюдательных комиссий. Об этом президент сказал на встрече с членами Совета по правам человека, сообщает РИА "Новости".

На заседании глава МХГ Людмила Алексеева спросила, почему Общественная палата, которая не является правозащитной организацией, утверждает состав ОНК. Она попросила Путина дать указание секретарю ОП Александру Бречалову встретиться по этому поводу с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, с омбудсмном Татьяной Москальковой и главой СПЧ Михаилом Федотовым. "Очень прошу вас, Владимир Владимирович, поспособствовать решению этой очень болезненной для нас проблемы", - сказала Алексеева.

"Я с вами согласен по всем этим вопросам. Мы организуем встречу, я не могу членам Общественной палаты давать указания, но попрошу их. И здесь не будет никаких проблем, проведем эту встречу. Коллеги между собой обсудят, и, думаю, что решат вопрос, связанный с членами комиссий по проверке этих учреждений мест лишения свободы", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что сам стремится "к тому, чтобы члены этой комиссии были людьми, которые не формально, а по сути смотрят за тем, что происходит в пенитенциарной системе". "Какие там условия содержания, как они работают, как соблюдаются права тех людей, которые оказались в местах лишения свободы. Это просто мое внутренне убеждение", - сказал Путин.

Кроме того, член СПЧ Игорь Каляпин рассказал Путину о препятствиях, с которыми правозащитникам приходится сталкиваться в ходе осуществления общественного контроля в местах лишения свободы. В частности, по словам Каляпина, во время поездки в ИК-7 в Сегеже по заявлению политзаключенного Ильдара Дадина о применении к нему пыток членам СПЧ не разрешали фиксировать их беседы с заключенными исправительного учреждения, а также не дали ознакомиться с документами.

Президент обещал поручить прокуратуре провести проверку приказов ФСИН, касающихся посещения правозащитниками исправительных колоний. "Несмотря на то, что у нас в целом в правоохранительной сфере много проблем, но это поручение эффективно, в соответствии с законом, может исполнить только прокуратура. Я так и сделаю, я поручу провести такую работу", - заявил Путин

22 октября на сайте Общественной палаты были опубликованы списки избранных в новые составы общественных наблюдательных комиссий в 42 регионах. В списках не оказалось тех, кто активно работал и помогал заключенным.

Членом московской ОНК стал бывший начальник столичного СИЗО-2 "Бутырка" Дмитрий Комнов, фигурант списка Магнитского. Также в комиссию вошли член президиума "Офицеров России" Антон Фролкин и известный решальщик Павел Пятницкий.

Между тем в новый состав ОНК не попали активистка Партии 5 декабря Анна Каретникова, председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин, журналистка "Новой газеты" Елена Масюк. Также в состав комиссии не попали активист ПАРНАС Михаил Кригер (член первого состава ОНК, действовавшего до 2010 года), левый активист Эдуард Рудык, функционер "Яблока" Николай Кавказский.

В числе наблюдателей, перешедших из третьего состава комиссии, - журналистка "Московского комсомольца" Ева Меркачева. Новыми членами ОНК стали юристы московского отделения Комитета по предотвращению пыток Анастасия Гарина и Дмитрий Пискунов.

Председатель столичной ОНК третьего созыва - лидер "Офицеров России" Антон Цветков - теперь стал членом подмосковной комиссии. В подмосковную ОНК вошел и функционер "Яблока" Валерий Борщев.

Журналистка The New Times Зоя Светова в этот раз выдвигалась в мордовскую ОНК, однако не была включена в ее состав.

В провинции, так же как и в Москве, власти оставили в комиссиях минимум независимых наблюдателей. В коми ОНК не попали Эрнест Мезак и Игорь Сажин, в чувашскую - Алексей Глухов, в нижегородскую - Игорь Каляпин, в мордовскую - Сергей Марьин, в ростовскую - Юрий Блохин. В состав свердловской комиссии не прошли Вячеслав Башков, Ольга Дианова, Лариса Захарова, Сергей Кириллов, Дмитрий Рожин, Алексей Соколов, в состав челябинской - Дина Латыпова, Валерия Приходкина, Оксана Труфанова, Николай и Татьяна Щур, в состав иркутской - Наталья и Святослав Хроменковы.

27 октября в Москве у здания Общественной палаты прошла серия одиночных пикетов против разгрома общественных наблюдательных комиссий ( ФОТО)