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Также: Президент, Право, Правительство, Тюрьма, Пытки, Парламент, Общество, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Путин поручил Генпрокуратуре проверить ФСИН

03.01.2017
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Фото: kremlin.ru
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Фото: kremlin.ru
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Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение Федеральной службой исполнения наказаний законодательства об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, речь идет о соблюдении норм, регулирующих вопросы взаимодействия органов ФСИН с членами общественных наблюдательных комиссий. Закончить проверку и доложить о ее результатах Генпрокуратура должна к 1 сентября. Ответственным за исполнение назначен генеральный прокурор Юрий Чайка.

8 декабря на встрече с членами Совета по правам человека Путин пообещал разобраться с вопросом о формировании состава общественных наблюдательных комиссий. Член СПЧ Игорь Каляпин рассказал Путину о препятствиях, с которыми правозащитникам приходится сталкиваться в ходе осуществления общественного контроля в местах лишения свободы.

В частности, по словам Каляпина, во время поездки в ИК-7 в Сегеже членам СПЧ не разрешали записывать беседы с заключенными, а также не давали ознакомиться с документами.

Президент обещал поручить прокуратуре провести проверку приказов ФСИН, касающихся посещения правозащитниками исправительных колоний. "Несмотря на то, что у нас в целом в правоохранительной сфере много проблем, но это поручение эффективно, в соответствии с законом, может исполнить только прокуратура. Я так и сделаю, я поручу провести такую работу", - заявил Путин

22 октября на сайте Общественной палаты были опубликованы списки избранных в новые составы общественных наблюдательных комиссий в 42 регионах. В списках не оказалось тех, кто активно работал и помогал заключенным.

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