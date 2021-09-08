Александр Бастрыкин приказал отозвать ходатайство о закрытии уголовного дела против трех подростков, прикуривших от вечного огня в аннексированном Севастополе. Едва стало известно о прекращении дела по части 2 статьи 214 (вандализм по мотивам политической ненависти), как Москва сурово одернула крымских товарищей: материалы передадут в центральный аппарат СК и устроят показательный процесс.

Дело было открыто 30 августа. Бдительные органы потрудились на славу: "На видеозаписи, которая была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками Главного следственного управления, двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня на мемориальном комплексе, а их спутница снимает этот поступок. После один из юношей разместил данную видеозапись в социальных сетях. По поручению руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева следственным отделом по Ленинскому району во взаимодействии с органами МВД личности злоумышленников были оперативно установлены. Ими оказались жители Севастополя в возрасте 16 лет - два студента колледжа и ученик 11 класса одной из школ города. В рамках расследования уголовного дела проведен ряд неотложных следственных действий: с участием законных представителей и соблюдением всех процессуальных норм были допрошены подозреваемые подростки, которые пояснили, что совершили этот проступок в состоянии алкогольного опьянения. Был проведен осмотр места происшествия, изъят и осмотрен мобильный телефон, на который производилась видеозапись, организован ряд иных следственных действий".

Подростки полностью признали вину и попросили дать им возможность "загладить причиненный ущерб". "Им было поручено провести работы по уборке данного мемориального комплекса и прилегающей территории. Юноши и девушка еще раз принесли свои самые искренние извинения за совершенный проступок", - говорится в пресс-релизе крымского СК. Вместо обычного в таких случаях ролика с извинениями ведомство опубликовало видеокадры этой символической уборки - "искупительного субботника", как выразился один из кремлевских сайтов. Формулировка вполне в духе самого "Памятника примирения", посвященного 100-летию окончания Гражданской войны.

Мемориал торжественно открыли в апреле на берегу Карантинной бухты. Автор идеи - Владимир Мединский, скульптор - безупречный патриот Андрей Ковальчук. Речь на открытии толкал Петр Толстой (а на церемонии закладки - Никита Михалков).



Фото: rvio.histrf.ru

Этот объект - своего рода шедевр шизофренической мемориальной политики чекистского режима. На монументе крупными буквами выбит слоган "Мы единый народ, и Россия у нас одна". А у подножия колонны строки Цветаевой из "Лебединого стана" соседствуют с цитатой из шолоховской статьи в "Правде" 1948 года: "Милая, светлая Родина! Вся наша безграничная любовь - тебе, все наши помыслы - с тобой!" Жаль, постеснялись выбить в камне продолжение цитаты: "Родная партия! У тебя могучий и светлый коллективный разум и материнские руки, умеющие быть и суровыми, и нежными".

Капсулу с огнем, как теперь принято, привезли из храма - Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Как назло, зажечь вечный огонь никак не получалось. "Но военнослужащие роты почетного караула не сдавались, не обошлось и без помощника. И в конце концов человеческое упорство победило", - сообщается в патриотическом репортаже. Глава местной оккупационной администрации Развожаев находчиво прокомментировал конфуз: "Мы увидели, как хрупок мир - он может погаснуть в любой момент, как пламя на ветру".

Поджаривание сосисок на вечном огне, граффити, фривольные селфи и любительские танцы на фоне военных мемориалов - за все это путинские органы уже карают. В УК недавно добавили статью о словесном "осквернении символов воинской славы России и памяти защитников Отечества". Ну а для прикуривающих от свечек в храмах есть знаменитая 148-я.

Можно не сомневаться, что в оккупированном Крыму за шутки с новыми святынями будут наказывать строже, чем где-либо.



"Искупительный субботник" в Севастополе. Скриншот с сайта crim.sledcom.ru