ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕНА МНОЮ КАК ЛИЦОМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ФИНАНСОВУЮ, ИНФОРМАЦИОННУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ИНУЮ ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЕ, НАПРАВЛЕННУЮ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ФАШИСТСКОЙ РОССИИ.

Развязавшая глобальную войну против человечества кремлевская крыса терпит очевидное поражение в Украине. За 10 дней войны убиты тысячи российских интервентов, уничтожены сотни их танков, сбиты десятки самолетов и вертолетов. Не взят ни один крупный украинский город. Единственный захваченный интервентами областной центр - Херсон.

У русского Гитлера остается последняя призрачная возможность отступить, выдав подведомственному населению катастрофическое поражение за триумфальную победу. Сказать: "Наша операция достигла цели. Военной инфрастуктуре Украины нанесен невосполнимый ущерб. Мы отводим войска". И уже после пытаться возобновить торг со Свободным миром в расчете, что тот достаточно напуган и готов к уступкам.

В последней надежде на такой поворот Свободный мир делает все, чтобы оставить российскому тирану этот путь к отступлению. Однако все, что я наблюдаю последние годы, убеждает меня: он этиой лазейкой не воспользуется. Об этом можно будет говорить уже со стопроцентной уверенностью, если, например, он в ближайшие дни вытащит из кустов "рояль" в виде какого-нибудь "комитета национального спасения Украины". Во главе с Януковичем, Медведчуком или еще каким-нибудь найденным на политической помойке подонком. А Путин этот "комитет" признает "законным правительством Украины" и начнет с ним "переговоры".

Вот тогда - только вперед! Вплоть до той черты, когда основные боеспособные силы российских интервентов будут перемолоты героическим сопротивлением украинцев, а их остатки будут вышвырнуты за международно признанную границу Украины. То есть с Донбасса и из Крыма тоже.

Говорят, что для провозглашения бутафорского "украинского правительства" Кремль хочет сначала взять хоть какой-то крупный украинский город. Чтобы не выглядеть совсем уж посмешищем. Но в какой-то момент в Кремле могут решить, что это уже не имеет никакого значения. В ленте новостей уже промелькнуло сообщение, что "академик" Рамзанка Дыров обратился к президенту Зеленскому с требованием немедленно передать власть Януковичу. Может, конечно, очередной троллинг. Но так ли? Наш "академик", как известно, мужчина серьезный. И даже "бандеровцев" с "бендеровцами" не путает, в отличие от большинства россиянской "ваты".

Если Путин перекроет себе последнюю лазейку к отступлению, это будет означать, что окончательно взят курс на дальнейшую эскалацию, втягивание НАТО в прямое военное столкновение с РФ. Вплоть до применения ядерного оружия. Уже есть "сливы" о том, что Путин готовит ядерный удар либо по американским морским целям, либо по территории Польши. А что? Польша уже сейчас фактически участвует в войне. Она укрывает на своей территории украинскую авиацию от российских ракетно-бомбовых ударов. Через ее территорию Украине поступает натовское оружие.

Разумеется, эти "сливы" могут быть частью обычного путинского шантажа. Но реальность сегодняшнего мира состоит в том, что большая война в центре Европы не может так или иначе не втянуть в себя НАТО. Руководство НАТО должно это осознать. Оно должно быть готово принять ядерный удар и на него ответить.

Путин не сумасшедший. Его цель не инфернальна, а вполне рациональна. Не отбрасывание жалких остатков человеческой популяции в первобытность, а принуждение Запада к "геополитической капитуляции". И пока у него сохраняется надежда на достижение этой цели, он будет продолжать эскалацию. Он будет продолжать экспансию. Только убедившись в невозможности достижения своей цели, он предложит зафиксировать сложившуюся на тот момент "линию временного прекращения огня". Сейчас идет сражение за то, где пройдет эта линия.

Поэтому я не перестану призывать страны НАТО: продолжайте стягивать на шее путинской России петлю санкций. Дайте Украине больше оружия. Дайте ей новые истребители. И наконец объявите бесполетную зону над Украиной. Не бойтесь быть втянутыми в войну. Война уже идет. Вы в нее уже втянуты. Я также призываю всех, кто может, присоединиться к моим призывам.

Я перестаю называть Путина гитлеренышем. Гитлереныш вырос в полноценного Гитлера. Ему дали вырасти в полноценного Гитлера. Остановите его хотя бы сейчас.

Слава Украине!

Смерть россиянско-фашистским захватчикам!