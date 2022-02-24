

"Смерть кремлевским оккупантам": акция на Тверской. Май 2013 года. Фото: Грани.Ру

Режим Путина совершил чудовищное преступление против человечества. Он начал неспровоцированную широкомасштабную войну против миролюбивого европейского государства - Украины. Ее цель не сводится к порабощению сорокамиллионного соседнего народа. Ее цель - разрушение международного порядка, основанного на силе права, и утверждение такого международного порядка, который будет основан на праве силы.

Именно эту цель ставил Гитлер, когда он целенаправленно разрушал международно-правовой порядок в 30-е годы XX века. Правы оказались те представители российской оппозиции, которые с 2014 года предупреждали: Путин - это новый Гитлер. И вызов, который он бросил человеческой цивилизации, - это тот же вызов, который бросил ей Гитлер.

И так же, как в 30-е годы, часть ответственности за развязывание войны разделяют те политики, которые слишком долго пытались "умиротворить агрессора". Если лидеры Запада хотят защитить мир, который они строили с 1945 года, мир, основанный на верховенстве права, они должны решительно отказаться от этой политики. Они должны прекратить попытки продолжать бессмысленный "диалог" с засевшей в Кремле бандой военных преступников и террористов, немедленно приступить к формированию "Антипутинской коалиции" и оказать Украине военную помощь во всех возможных формах.

Дипломатическая и экономическая изоляция фашистской России очень важна, но сама по себе она уже не остановит зарвавшегося нового Гитлера. Его может остановить только военная сила, военное поражение. Призывы к миру потеряли смысл. Цивилизованный мир должен осознать, что его целью сегодня может быть только нанесение военного поражения путинскому режиму и его ликвидация.

Может ли фашистский режим Путина быть ликвидирован изнутри? Я не верю, что российское "гражданское общество" сегодня в состоянии это сделать. Поэтому я обращаюсь к той специфической части российского общества, у которой в руках оружие. Поверните это оружие против засевшей в Кремле фашистской клики Путина! Проведите хирургическую операцию по ликвидации этого змеиного гнезда! Этим вы спасете Россию и спасете мир. И только это позволит вам смыть с себя клеймо прямых соучастников путинских военных преступлений.

Ну а народу и правительству Украины я желаю стойкости и победы над агрессором. Пусть земля горит под ногами российских интервентов. Пусть они найдут в Украине свой бесславный конец.

За нашу и вашу свободу!

Слава Украине!