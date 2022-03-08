Министр обороны Украины Алексей Резников:

Сегодня я обращаюсь не только к лидерам свободного мира. Но также к жителям всех стран мира.

Две недели назад мир изменился. Изменилось все, хотя не все еще это понимают.

Россия напала на Украину. Восемь лет назад в Крыму и на Донбассе они говорили - "их там нет". Сейчас Кремль демонстративно ведет войну против моего народа. Это происходит в центре Европы.

Ракеты летят на сотни километров. И поражают мирные города. Сегодня это наши города. Завтра могут быть чьи угодно. Ваши.

Не помогли никакие предостережения, попытки диалога и выражения озабоченности. Никакие международные правила и механизмы. Кремлю абсолютно плевать на ваши попытки разговаривать. Его не волнуют ООН, ПАСЕ или любая другая институция, в которой вы пытаетесь сохранить его присутствие.

Российские солдаты ведут себя как террористы и трусы.

За 11 дней российские оккупанты разрушили более 200 украинских школ, 34 больницы, более 1500 жилых домов. Уже установлено, что российские солдаты убили 38 украинских детей и более 70 ранили. В целом подтверждены данные о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах. Эти данные точно неполные. Ведь враг устроил настоящий акт геноцида против Украины. Только в Мариуполе захвачены в заложники 400 тысяч украинцев. Их постоянно обстреливают авиация, реактивная артиллерия, ракеты.

Российские интервенты обстреливают гуманитарные коридоры, через которые пытаются спастись гражданские. Они убивают тех, кого обещали выпустить. Они убивают тех, кто пытается спасти заложников, взятых террористами, от ранений и голода. Это военные преступления. Это страшное горе для Украины.

Но хочу напомнить вам, что российские солдаты убивают жителей европейской страны.

Где ваши ценности и эталоны? Где работа международных организаций, на которые тратятся миллиарды долларов? Где ООН, Красный Крест, ОБСЕ? Они попрятались.

Обращаю ваше внимание, что сегодня около 10 тысяч иностранных студентов, находящихся в Украине, являются мишенями путинских террористов. Более 2000 из них уже взяты в заложники российскими солдатами. Многие из них - из Индии, Китая, Турции, стран Персидского залива.

Молодые люди остаются в городах, заблокированных российскими войсками, - Чернигове, Сумах, Херсоне, Мариуполе. Россияне обстреливают эти города. Они фактически ведут войну со всем миром. Даже с теми, кто пытается остаться нейтральным. Не получится. Зло не действует избирательно.

Напомню, что Украина была и остается домом для представителей более 100 национальностей. Мы всегда жили в мире. У нас много смешанных браков, в которых родились прекрасные дети. И этих детей теперь убивают оккупанты.

Оккупанты держат в заложниках журналистов: сейчас известно о британцах в поселке Стоянка-2 (под Ирпенем Киевской области. - Ред.). Обстреляли группу и ранили еще одного журналиста - британского подданного. Журналист, гражданин Швейцарии, был обстрелян и ограблен оккупантами в Николаевской области. К сожалению, вы все еще позволяете оккупантам это делать.

Сегодня я хочу сказать вам одно - не бойтесь. Не бойтесь! Как не боимся мы.

За 11 дней Украина полностью разрушила миф о военной мощи России. Украинские воины за 11 дней уже уничтожили более 11 тысяч русских солдат. Это больше, чем за две чеченские войны, длившиеся 6 лет.

Еще пара дней - и потери России убитыми и ранеными превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане.

Мы уже уничтожили 300 танков и 1000 бронемашин. Более 40 самолетов и почти 70 вертолетов. Россия потеряла сотни элитных десантников и бойцов спецназа. Они наводят ужас в Африке и на Ближнем Востоке. Но не в Украине.

Мы их уничтожаем, как и всех остальных террористов, накрывающих ракетами наши города, расстреливающих детей.

Не бойтесь! Как не боятся наши молодые ребята, которые останавливают врага. Как ни боятся наши фермеры, которые захватывают вражескую бронетехнику. Как не испугался работник почтовой компании, сбивший российский самолет из ПЗРК.

Сегодня у Европы есть шанс победить тирана, который десятилетиями запугивал всех вокруг.

Для этого необходимо, чтобы Украина выстояла. Россия не сможет победить нас в открытом бою. Она не сможет нас запугать преступными обстрелами наших городов.

Чтобы победить, нам нужна помощь - закрытое небо и оружие. Мы защитим себя и вас. Мы не боимся россиян. Это они убегают и сотнями сдаются в плен.

Кроме оружия, с каждым днем ​​встает вопрос общей устойчивости. Нам нужны ресурсы, чтобы одевать нашу армию, кормить наших людей. Чтобы быстро восстанавливать разрушенное.

Вы должны усилить давление на Россию. И на всех, кто получает деньги в Москве. Они приведут войну в ваш дом.

Мир изменился. Вы должны очень быстро принимать решения. А ведь идет война в Европе. Кремль может разжечь новые пожары.

Мы все равно будем сражаться и победим. Весь украинский народ будет сопротивляться. Но ваша помощь сохранит жизни. В том числе - жизни ваших детей и родных. Каждый день войны - это десятки смертей мирных людей. Европейцев.

Спасибо всем, кто уже помогает. Призываю всех показать, что свободный мир не боится одного тирана, прячущегося в бункере.