

После обстрела роддома в Мариуполе. Фото: Мстислав Чернов

Обстрел российскими войсками детской больницы и родильного дома в Мариуполе стал одним из самых страшных символов преступной войны, которую ведут с украинским народом Владимир Путин и российские вооруженные силы. Еще недавно классическим военным преступником нашего времени считался Адольф Гитлер - казалось бы, что может сравниться с газовыми камерами, поездами смерти и расстрелами невинных людей, женщин и детей в ярах и лесах.

Теперь мы знаем - что. Еще несколько дней назад мало кто в мире мог себе представить, что на наших глазах в центре Европы под объективы телевизионных и фотокамер российская авиация будет бить по родильному дому. Вот просто так - по родильному дому! С такой же бесстрастной жестокостью, с какой недавно били по жилым кварталам Харькова, Чернигова и Сум, уничтожали все живое на своем пути в маленьких городах Украины, в буквальном смысле слова лишали людей права жить и превращали их в заложников своих тупых зверств. Чтобы не впасть в пафос, просто процитирую заметки знаменитого публициста Анатолия Стреляного, который как раз в эти дни находится - да что там находится, живет! - в практически разрушенной россиянами Ахтырке.

"Встал около семи, позавтракал, вышел на улицу. В подъезде дома, где сейчас обретаюсь, были выбиты окна, на что обратил внимание только когда затрещали стекла под ногами.

Тротуар был усыпан осколками окон из квартир. Сновали немногие прохожие. Выбитые стекла уже заделывали фанерой молчаливые молодые мужчины.

Прошел еще немного и увидел разрушенную часть центра. Не стало мэрии, повреждены большой Дом культуры, много магазинов, на одном углу увидел воронку глубиной метра три и метров пять в диаметре. Тротуары по обе стороны главной улицы были усыпаны обломками. Их уже разбирали, складывали в грузовики.

Отдельно от всех старая женщина подметала перед своим подъездом - точно так, как в мирное время".

Будничность войны. Будничность военных преступлений. Этой ночью может быть совершена еще какая-нибудь мерзость, потом взойдет солнце, и будет новый налет, новые убийства, новые издевательства над людьми.

Я уже не задаюсь вопросами, зачем он это делает и зачем они выполняют эти преступные приказы и фактически хоронят страну, военнослужащими которой являются. Это какой-то общенациональный заговор садистов. Даже в нацистской Германии такого кошмара не было - потому что не было телевидения и интернета и можно было сделать вид, что "мы не знали" и просто млели от фюрера, а потом млели на экскурсиях в концлагерях. Но здесь-то уж не отвертишься, что не знал - может быть, не хотел знать, но все равно знал. Знал про Харьков. Знал про Сумы. Знал про Мариуполь. Целый народ детоубийц? Разве такое возможно?

Оказывается, возможно и не такое.

Я уж и не призываю задуматься о вывалянной в крови и грязи репутации России и русского народа - честно говоря, у России и русского народа больше нет никакой репутации и в ближайшие десятилетия уже не будет. Я просто не понимаю, как миллионы людей, живущих в огромной стране, не видят, что она в буквальном смысле слова несется в какую-то жуткую мрачную пропасть - если уже в нее не свалилась. Каждый новый день войны с Украиной, каждый новый день преступлений, экономических санкций, моральной и политической деградации - это приговор самому существованию России как государства и общества. Россия буквально исчезает в кровавом мареве преступлений своей армии и амбиций своего обезумевшего правителя - а люди, которые в России живут, просто равнодушно провожают взглядом крушение этого сошедшего с рельс поезда, будто сами в нем не едут.

Этого я решительно не понимаю и никогда не пойму. Я понимаю логику украинского сопротивления - пусть даже это сопротивление сильному врагу и оно приводит к многочисленным жертвам. Я понимаю логику западной осторожности - бить санкциями, а не войной, чтобы не оказаться в воронке обмена ядерными ударами. Но логику российского безразличия к собственному будущему, этот демонстративный, до идиотизма доходящий ступор, я не понимаю.

Как это можно - не противиться собственному краху, не попытаться остановить запущенную Владимиром Путиным машину уничтожения Россия? Как целому народу можно проявлять такое безразличие к собственным страшным преступлениями и к собственной страшной судьбе?

Не понимаю.