

На месте взрыва в селе Пшеводув. Фото: radio.lublin.pl



15 ноября, когда польское руководство обнародовало сообщение о падении ракет в одном из приграничных сел и гибели двух граждан страны, началась одна из самых тревожных ночей за все месяцы войны России против Украины. Впервые возникла реальная опасность прямого столкновения России и НАТО - а это уже переход к совершенно другому масштабу боевых действий с непредсказуемым финалом. Ведь в истории еще не было прямого столкновения ядерного государства с блоком, участники которого располагают ядерными арсеналами. В этой ситуации остается только надеяться, что ядерное оружие так и останется оружием сдерживания. Но надежды - не самое эффективное подспорье в войне.



На этот раз - по крайней мере, пока что - страны НАТО решили не идти на прямую конфронтацию с Москвой и объяснить происшедшее работой украинской системы ПВО, хотя в Киеве это энергично отрицают и настаивают, что на территорию Польши упали именно российские ракеты. Но если война будет продолжаться, такое попадание может произойти еще не раз. Ведь на самом деле те ракеты, которые упали на польскую территорию, не были первыми, которые оказались на земле третьей страны. Ракеты уже попадали на территорию Республики Молдова. Только потому, что эта страна - не член НАТО, это не получило такого же резонанса, как попадание ракет по территории Польши.



И возникает простой вопрос: а что произойдет в следующий раз, если будет совершенно очевидно, что это российские ракеты, и результаты их попадания приведут к более серьезным последствиям, чем это было 15 ноября (хотя гибель двух ни в чем не повинных людей уже само по себе серьезное последствие, сколько таких жизней уже на совести Владимира Путина и российского государства). Получится ли все время делать вид, что речь идет не о преднамеренной агрессии, что Россия не стремится к конфронтации с НАТО и, следовательно, отвечать не на что. Тем более что именно сейчас, когда стало очевидно стремление лидеров стран НАТО избежать эскалации, Кремль будет их к этой эскалации подталкивать, по-хулигански изображая новые "случайности" и отказываясь от ответственности. Можно ли спрогнозировать, что придет день, когда прямой конфронтации уже не удастся избежать?



С первых же дней войны на Западе утверждали, что любые попытки "закрыть небо" над Украиной как раз и приведут к такой прямой конфронтации - а это недопустимо именно потому, что недопустим конфликт между ядерными державами. Но сейчас ситуация выглядит диаметрально противоположным образом. Сейчас вопрос безопасности Украины - это и есть вопрос безопасности Европы. Это и есть возможность избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией.



Если у стран НАТО нет стремления думать о безопасности украинского неба - хотя после систематических ракетных обстрелов и намеренного уничтожения гражданской инфраструктуры страна близка к гуманитарной катастрофе, что вполне обеспечит провоцируемую Путиным новую миграционную волну - то пусть приграничные государства подумают хотя бы о себе. Становится очевидным, что не может быть безопасности Польши, Румынии, Словакии, Венгрии без безопасности Украины. Что не может быть безопасности Европы без безопасности Украины. Поэтому просто наблюдать за тем, как Путин разрушает Украину, а украинская армия тем временем освобождает захваченные врагом украинские территории - это даже не политическая близорукость. Это непонимание, как добиться мира и безопасности для себя. Это нежелание увидеть, что больше нельзя будет защитить "каждый дюйм" территории стран НАТО, оставив Украину в одиночку - пусть даже при всей военной и экономической поддержке - противостоять государству, убежденному, что в Украине оно воюет именно с НАТО и Соединенными Штатами.



Отсидеться в амфитеатре все равно не удастся, как бы к этому ни стремились лидеры западных стран. Рано или поздно придется выходить на сцену.