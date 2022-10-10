

Детская площадка в центре Киеве после ракетного удара

Еще в 2014 году, когда только-только было объявлено об аннексии Крыма и гиркинское вторжение на Донбасс только-только начиналось, мне попался в ЖЖ текст какого-то идейного колорада. Про то, что Россия должна делать с Украиной. Так вот, там было все. И полное разрушение городов по образцу Мариуполя, и жесточайший террор против населения оккупированных территорий, и массовые депортации с насильственной ассимиляцией.



Они не придумали ничего нового. Они просто жили этой мечтой восемь лет. Готовили ее реализацию. И дождались своего часа. Из всей упомянутой мною "программы" до сих пор не реализовано только демонстрационное применение ядерного оружия. Но до этого один шаг.



Я надеюсь, что военно-политическое руководство ведущих западных держав окончательно осознало, что никаких договоренностей, никакого компромисса, никакого мира с Путиным быть не может. Любое соглашение о прекращении огня, любое "замораживание конфликта" в его нынешнем состоянии будет означать признание аннексии захваченных территорий свершившимся фактом. Подобное признание явится самоуничтожением Западного сообщества. Распад международно-правового порядка неизбежно потянет за собой и распад демократических институтов внутри этого сообщества.



Ни одну угрозу "перемирие без предварительных условий" с откладыванием всех политических вопросов на будущее не устранит. Путинская Россия тоже не сможет существовать с непризнанным территориями такого размера. И она будет добиваться их формального признания, инспирируя новые международные кризисы. Средств принуждения к такому признанию у нее как было, так и останется только два: захват новых территория и ядерный шантаж.



Устранить исходящую от режима Путина угрозу всему миру может только военный разгром РФ с последующей ликвидацией этого режима. Еще не использованных невоенных средств воздействия на режим Путина осталось немного. Это:



1. Полная экономическая блокада РФ.

2. Разрыв дипломатических отношений.

3. Использование механизма приостановки членства РФ в Совбезе ООН с последующим ее исключением. Такой механизм сложен, но он существует. При достаточном единодушии международного сообщества он может сработать.

4. Отказ от языка "дипломатической корректности". С Путиным надо разговаривать только как с врагом и преступником. И он должен быть прямо назван новым Гитлером.



Путин не отступит, пока будет надеяться заставить отступить западных лидеров. Единственный способ заставить отступить его - убедить его в том, что они не отступят. Перечисленные невоенные меры для этого необходимы, но недостаточны. Понадобятся и другие меры. В частности, такие:



1. Публичное заявление западных лидеров о том, что никакого прекращения огня, никакого прекращения военной помощи Украине, никаких переговоров с Кремлем не будет до тех пор, пока российские интервенты не уберутся к международно признанным границам РФ.



2. Публичное заявление западных лидеров о том, что все военные объекты РФ, которые используются для операций против Украины, являются для Украины легитимными целями.



3. Передача Украине дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине территории РФ.



4. Передача Украине танков и самолетов западных образцов. Если возникают задержки с обучением украинских бойцов обращению с этой техникой - направление в Украину технического персонала, инструкторов и советников западных стран.



Для Путина это будет поводом атаковать территорию стран НАТО? Отлично. Пусть атакует. Пусть даст странам НАТО повод для сокрушительного удара по российской оккупационной группировке в Украине. Вот тогда и посмотрим, какой он шахид. И какие шахиды его генералы. В любом случае такой удар лучше наносить до того, как Путин уронит на Украину атомную бомбу, а не после. Так, глядишь, и не уронит.