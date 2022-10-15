

Немецкие ЗРК IRIS-T уже работают на юге Украины. Фото: Минобороны Украины



После варварских массированных ракетных обстрелов критически важной гражданской инфраструктуры украинских городов, в первую очередь электростанций, ожидался особенно мощный ответ со стороны союзников Киева, прежде всего в плане новых поставок вооружений. Но пока о конкретном содержании этого ответа судить трудно.



На новой встрече в Рамштайне было обещано ускорить поставки Украине современных систем ПВО и ПРО, но подробностей пока мало. Американская сторона объявила, что в ближайшие несколько недель в Украину в ускоренном порядке будут поставлены две системы ПВО NASAMS, а позднее - еще 6. Конечно, здесь надо сделать поправку на соображения секретности: о поставках некоторых систем вооружений можно будет объявить, только когда они будут уже находиться в распоряжении ВСУ. Тем не менее сам анонс мог бы оказать сдерживающее влияние на агрессора. Речь идет прежде всего о комплексах ПРО "Пэтриот" и о ракетах дальнего радиуса действия ATACMS. Именно эти виды вооружений могли бы сейчас наиболее существенным образом повлиять на ситуацию на поле боя. Пока об их поставках не объявлено. При этом, согласно сведениям украинской стороны, и Конгресс США, и Пентагон выступают за поставки ракет ATACMS, но все упирается в нерешительность президента Джо Байдена.



Интересно, что еще должна совершить Россия в Украине, чтобы преодолеть колебания американского президента? Ведь недавние ракетные атаки были нацелены на гражданские объекты, и одной из их главных целей было остановить экспорт украинской электроэнергии в страны Евросоюза, поскольку он в некоторой степени компенсировал недопоставки российского газа в Европу. В настоящее время эта цель достигнута: повреждена треть украинской энергоинфраструктуры, экспорт электроэнергии прекращен. Чтобы не поощрять агрессора к дальнейшим ударам такого рода, требуются немедленные поставки Украине вооружений, способных эти удары нейтрализовать. Весомым ответом было бы объявление о поставках, помимо упомянутых ATACMS и "Пэтриот", танков "Абрамс" и "Леопард" и о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-15 и F-16. Какой уж теперь эскалации бояться!

Новый пакет американской помощи на сумму 725 млн долларов, первый после массированных ракетных обстрелов Украины, возможно, содержит какие-то неприятные сюрпризы для России. Согласно первичной информации, этот пакет включает высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, боеприпасы для систем HIMARS и стрелковое оружие. О ракетах ATACMS ничего не говорится.



Сейчас давление общественного мнения на правительства в пользу Украины максимально как в Европе, так и в Америке. В этих условиях, казалось бы, не только должна наращиваться военная помощь Киеву, но и должна быть оставлена всякая мысль о переговорах с Путиным. Однако это далеко не так. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении предоставить Украине 6 САУ "Цезарь" в дополнение к ранее поставленным 18 установкам, хорошо зарекомендовавшим себя на фронте. Но одновременно он заявил, что Франция не будет использовать свой ядерный арсенал в случае применения Россией тактического ядерного оружия в Украине, и вновь заговорил о необходимости усадить противников за стол переговоров. Хотя должно быть совершенно ясно, что какие-либо переговоры могут начаться только после освобождения всех оккупированных территорий и смены политического режима в России. Видимо, в Евросоюзе по-прежнему действует ось Берлин - Париж, препятствующая расширению военной помощи Украине.



За слова по поводу ядерного ответа Макрон уже подвергся справедливой критике со стороны британского министра обороны Бена Уоллеса, указавшего, что такие заявления только поощряют Москву к использованию тактического ядерного оружия.