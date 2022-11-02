



Официальное заявление МИД нацистской России "о предотвращении ядерной войны" - очередной шаг по пути эскалации. Пока - эскалации ядерного шантажа.



Ритуально утверждая, что принципом политики нацистской России является абсолютная недопустимость ядерной войны, ведомство кремлевского Риббентропа пишет, что для ее недопущения нельзя допустить никакого военного столкновения между ядерными державами. Для этого же, в свою очередь, ядерные державы должны "отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга".



В заявлении утверждается, что нынешняя опасная ситуация стала следствиедвем "безответственных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности". Логика Кремля абсолютно прозрачна. Захват территорий Украины является жизненно важным интересом нацистской России. Попытки противодействовать этому международному разбою ущемляет данный жизненный интерес и подрывает ее национальную безопасность. Прекратите помогать Украине, а не то будет вооруженное столкновение между ядерными державами, а потом - ядерная война.



Российский МИД ссылается на военную доктрину РФ, предполагающую применение ядерного оружия в случае нападения на нее, создающего угрозу самому существованию государства. Ни эта военная доктрина, ни российский МИД не конкретизируют, в чем такая угроза может состоять. Но чтобы дошло до самых тупых, перед самым заявлением МИД бывший зиц-президент Медведев объяснил, что таковой угрозой являются попытки Украины вернуть захваченные Россией территории. Ведь это распад России.



К Медведеву уже привычно относятся как к клоуну. Действительно, его заявления выглядят полной нелепостью. Завтра нацистская Россия объявит своей часть польской территории, а нежелание Польши без сопротивления эту территорию отдать будет рассматривать как агрессию, покушение на российскую территориальную целостность и угрозу самому существованию российского государства. Кроме того, даже потеря части действительно своей территории совершенно необязательно угрожает самому существованию государства.



Однако в высказываниях Медведева есть своя логика. Позорная потеря завоеванных территорий действительно может спровоцировать в нацистской России внутриполитический кризис такой остроты, что распад данного имперского государства окажется актуальной повесткой дня. Так что есть все основания предполагать, что за удержание этих территорий кремлевский Гитлер будет бороться вплоть до последней черты. Вопрос в том, включительно или исключительно. Но до прямых, а не завуалированных угроз применить ядерное оружие Путин дойдет.



На Западе звучат успокоительные заявления: разведки не фиксируют практической подготовки российского тактического ядерного оружия к применению. Оно складировано в специальных местах хранения, которые известны. Извлечение его из этих мест и доставка на позиции не могут пройти незамеченными и требуют достаточно длительного времени.



Видимо, лидеры Запада исходят из того, что когда Путин потянется к тактическому ядерному пистолету, у них будет время на ряд шагов по сдерживанию агрессора. Если это так, то они продолжают недооценивать способность нацистского диктатора совершать неожиданные ходы, призванные застать противника врасплох. И с чего это все взяли, что Путин намерен угрожать именно тактическим ядерным оружием?



Что если Путин, объявив продолжающуюся военную помощь Украине уже прямым участием НАТО в войне, пригрозит ударом стратегическими ракетами по США, если эта помощь не будет немедленно прекращена? В отличие от тактического ядерного оружия, часть стратегических триад обеих ядерных сверхдержав постоянно находится на "боевом дежурстве" и может быть задействована менее чем за полчаса.



В этом случае у лидеров Запада не будет времени на маневр. Им придется в течение минут решать, признать ли расчленение Украины свершившимся фактом или идти на риск российского ядерного удара. Не по Украине. И не маломощным зарядом.



Преимущество Путина не в готовности нанести такой удар и получить в ответ неизбежный "удар возмездия". Заранее эту готовность никто не может проверить. Его преимущество в том, что ему постоянно оставляют возможность угрожать и ставить перед выбором противника. И надеяться на то, что перед лицом такого выбора противник дрогнет.



Путин потеряет это преимущество лишь в том случае, если окажется, что угрожать Западу ударом уже поздно. Если самому Путину останется либо нанести удар по США (и получить "удар возмездия"), либо де-факто признать уже свершившуюся потерю захваченных территорий. Для этого надо уничтожить российскую оккупационную группировку в Украине. Страны НАТО должны открыто вступить в боевые действия.