

Дергачи Харьковской области. 20 марта 2022 года.



При том что Запад остается полюсом нормальности, он не свят и не безупречен. То, что здесь нет системы оголтелого тотального вранья, на котором стоит путинская Россия, не означает, что здесь всегда говорят всю правду. Ее, в конце концов, можно дозировать, недоговаривать или умалчивать. Из самых благих побуждений. Произошло ли это в случае с ракетным ударом по польскому селу Пшеводув? Наверняка мы не знаем. Но помним, как долго Запад играл в эту игру: давай мы сделаем вид, что не заметили, и дальше будем нормально общаться. И сколько трупов было спрятано под ковер, тоже помним. Как и навязчивое стремление "не провоцировать" Путина. Из-за чего были отвергнуты призывы закрыть небо над Украиной - даже на фоне ужасающей катастрофы Мариуполя.



Ситуацию не сравнить с 2014 годом, на этот раз Запад повел себя куда более решительно, но все же до императива "пора положить этому конец" дело так и не дошло. А вот поиск "точек соприкосновения" до сих пор продолжается. Так, похоже, и не пришло понимание, что это ИГИЛ с ядерной бомбой, который не умеет в цивилизацию. Как бы Лавров ни цеплял на себя часы Apple и ни напяливал майку с лого Жан-Мишеля Баския, это все чистой воды карго-культ. За этим фасадом - полоумные мракобесы. Они уж сколько лет слюной истекают, говоря о гипотетических ударах по европейским и американским городам. Но нет, в этих городах до сих пор подумывают, не стоит ли простить и оставить им Крым, авось успокоятся.



Вот и ситуация с ракетным ударом выглядит пока точно так же: давайте мы для себя выберем более легкий вариант, без эскалации, а Украине оставим более тяжелый. Она сильная, потерпит. Поэтому две ракеты превратились в одну, а обломки российской крылатой ракеты "воздух-земля" Х-101 - в обломки украинской зенитной ракеты С-300. Эта последняя в случае непопадания в цель принимает вертикальное положение и самоуничтожается, распадаясь на осколки, которое не могут оставить воронку такого размера, которую мы видели на фото из Пшеводува. И поражающих элементов в виде кубиков, которыми начинена ее боевая часть, мы не видим.



Допустим, репортеры изначально допустили ошибку, сказав о двух ракетах и осколках определенного типа. И в ракете С-300 не сработал самоликвидатор. Так иногда случается. Но политическое руководство Украины настаивает, что ракета не была украинской. Мотивации для того, чтобы намеренно вводить в заблуждение, не прослеживается: в конце концов, Украину ни в чем не обвиняют. И все, о чем она просит, - дать доступ к месту падения ракеты и позволить участвовать в расследовании.



При этом некий неназванный дипломат "одной из стран НАТО" в комментарии для Financial Times говорит: "Это становится глупым. Украинцы подрывают наше доверие к ним. Никто не обвиняет Украину, а они откровенно лгут. Это более разрушительно, чем та ракета".



Довольно странная реакция на вполне адекватное требование. Пусть бы оно даже было неадекватным - президент страны, разрываемой самой большой войной в Европе со временем Второй мировой, имеет право на срыв и ошибку. Войной, которую вы не смогли предупредить и не в состоянии остановить. Только потому, что все еще втайне хотите задобрить людоеда, принеся ему что-нибудь в жертву. Что-нибудь, чего вам не очень жалко.



Когда одна из крылатых ракет, которых Россия только 15 ноября выпустила по Украине почти на миллиард долларов, просвистела у тебя над головой, пока ты пил на балконе чай с женой в николаевской многоэтажке, тебе такая дипломатия кажется свинством. Сложно передать словами тот животный страх, который тебя охватывает. Дрожь и панические попытки забиться в безопасное место за доли секунды. Сверху и снизу, со всех сторон ты слышишь топот ног: взрослых, старческих, детских. Эти попытки были бы совершенно бесполезны, не пролети та ракета мимо. И ты каждый раз вынужден снова играть в эту русскую рулетку, при оглушающем свисте сжимаясь и невольно представляя, как летишь в бездну среди обломков бетона. После этого хочется только одного - чтобы те, кто погрузил тебя в этот ужас, были уничтожены.



Что в самом деле "разрушительно", так это вот такое высокомерное недовольство Украиной. Разрушителен очередной сдвиг "красных линий", расширение пределов допустимого и безнаказанного. Разрушительно стремление закулисно умиротворить Путина. Вместо того чтобы прикончить гадину, сидящую на горе трупов.