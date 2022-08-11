

Джорджия Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Фото: quirinale.it



Не нужно думать, что Владимир Путин будет сидеть сложа руки и ждать, пока западные санкции добьют его режим. Нет, он будет сопротивляться. Он будет пытаться уничтожить Европу и цивилизованный мир в целом. Он будет стараться подчинить его себе. Путин по-прежнему думает, что у него времени много. А у демократий и уж тем более демократических лидеров - мало.



Шантаж голодом. Шантаж холодом. Шантаж миграционным кризисом. Но есть и нечто не менее действенное - свержение правительств.



После отставки правительства Марио Драги, одного из самых впечатляющих и компетентных европейских лидеров последних лет, итальянская La Stampa с возмущением писала о возможной причастности Москвы к этому краху и приводила многочисленные примеры сотрудничества с Кремлем трех партий, подготовивших эту отставку, - "Лиги" Маттео Сальвини, "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони и "Движения пяти звезд". Сейчас конфигурация соперничества на будущих парламентских выборах постепенно вырисовывается, и становится ясно, как немного шансов у проевропейских сил, у "антипутинской коалиции". Зато на первые роли привычно выходит 85-летний Сильвио Берлускони, этот символ европейской коррупции. Берлускони теперь баллотируется в Сенат и может сыграть ключевую роль в формировании коалиции правых и ультраправых во главе с лидером "Братьев Италии" Джорджией Мелони. И хотя саму Мелони трудно заподозрить в большой любви к Кремлю, она окажется во главе правительства, под завязку набитого пророссийскими министрами. Ну и Берлускони с Сальвини тут как тут.



Еще один крах, может быть, не столь заметный - это отставка проевропейского правительства Болгарии во главе с Кирилом Петковым. Тут уж вполне можно говорить о пропутинском наступлении. Временное правительство Гылыба Донева, назначенное известным своими пророссийскими симпатиями президентом Руменом Радевым, хочет не столько обеспечить компетентное управление до доcрочных парламентских выборов, сколько уничтожить политическое наследие предшественников. А это значит - начать переговоры с "Газпромом" и отказаться от альтернативных договоренностей о поставках сырья из США и Греции. А это значит - отказаться от помощи Украине, от которой и раньше был не в восторге президент Радев. А это значит - брать деньги у европейских партнеров и помогать России минимизировать последствия санкций, наложенных цивилизованным миром за преступную войну.



Многие болгары сейчас с ужасом наблюдают за тем, как их страна буквально за несколько дней совершает головокружительный вираж в прошлое. Остановить этот пророссийский курс смогут только досрочные выборы. Но для участия в них уже создаются очередные "партии новых лиц". А мы знаем постсоциалистического избирателя, он одинаков что в Болгарии, что в Украине, что во многих других странах, побывавших под Москвой: он вначале голосует за очередное новое лицо, затем разочаровывается в нем и ищет поновее. И Кремль, в которым ничего нового не происходит вот уже два десятилетия кряду, этим активно пользуется. Так что может сложиться парадоксальная ситуация, когда любовь болгар к новым и незапятнанным поставит под сомнение европейскую поддержку Украины, любовь избирателей которой к новым и незапятнанным вполне посоперничает c болгарской.



И понятно, что это падение правительств - не последнее. Неслучайно наметившуюся тенденцию обозначил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пожалуй, самый преданный союзник Путина в ЕС. Но в устах Орбана, говорящего о падении западных правительств, это не столько сожаление, сколько предупреждение всем коллегам: под угрозой любой, кто не хочет стать еще одним Орбаном.



Когда Путин передавал федеральному канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру свое короткое и ясное послание Владимиру Зеленскому из трех слов "я вас уничтожу!", это был сигнал отнюдь не только украинскому президенту. Это был сигнал всем западным лидером, которые хотят бороться, помогать Украине и отказываются подчиняться кремлевскому диктату. Путин готов свергнуть любого.