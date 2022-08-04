

Глава "Газпрома" Алексей Миллер

Владимир Путин пригласил к себе старинного друга Герхарда Шредера, чтобы передать через него "маляву" федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Через другого федерального канцлера - австрийца Карла Нехаммера - Путин в свое время передавал аналогичную "маляву" Владимиру Зеленскому. Простое послание из трех слов - "я вас уничтожу".

Переданное через бывшего канцлера послание Шольцу тоже можно свести к трем словам - "я вас заморожу". Если не запустите "Северный поток - 2".

Почему для Путина так важен запуск газопровода, после нескольких лет препирательств и задержек превращающегося в груду металлолома? Да потому что в его голове много лет назад образовался стройный план, не имеющий ничего общего с реальностью: он приводит в "Газпром" эффективного менеджера Миллера, тот обеспечивает строительство "обходных" газопроводов, которые позволят отказаться от услуг украинской газотранспортной системы, Украина лишается транзитного статуса и газа вообще и сдается на милость победителя, а если не сдается, то ее можно будет легко завоевать, не прерывая при этом поставок газа.

То, что существует газовый рынок и Украина вообще сможет обойтись без российских поставок, то, что европейцы не будут равнодушно смотреть на то, как он истязает Украину, и откажутся от "Северного потока - 2", вообще не входило в его планы. Но, как известно, если реальность не соответствует планам Владимира Путина, тем хуже для реальности.

Еще недавно его заботило, как бы не прервать поставки газа в случае войны с Украиной - именно поэтому он так настырно заботился о технологических возможностях поставок в обход украинской "трубы". Но сейчас, когда все его планы накрылись, он продолжает настаивать на открытии "Северного потока - 2" и угрожает сокращением поставок. Его больше не волнуют ни прибыли "Газпрома", ни рухнувшая репутация надежности российского энергетического поставщика. Он озабочен только одним - наказать тех, кто разрушает прекрасную реальность, которую он себе придумал. Наказать украинцев, которые посмели сопротивляться его банде убийц и грабителей и не выходят с цветами навстречу насильникам. Наказать европейцев, которые посмели украинцам помогать, да еще и решили, что способны отказаться от российских энергоносителей, когда сами этого пожелают. Да не бывать этому!

Когда к власти приходят люди с уголовным сознанием, вся политика превращается в стратегию наказаний. Конечно, Путину нужны деньги. Но спровоцировать энергетический кризис в Европе для него гораздо важнее, чем затыкать дыры в собственном бюджете. И в своей готовности рубить сук, на котором сам он сидит, Путин отнюдь не одинок. Эксперты все чаще говорят, что после визита Нэнси Пелоси на Тайвань КНР может организовать блокаду непокорного острова, что создаст перебои в поставке чипов на мировой рынок и замедлит высокотехнологичные производства, и так уже испытывающие перебои с необходимыми компонентами. И да, это "наказание" Тайваня и Запада ударит и по китайским экономическим интересам. Но если важнее продемонстрировать, что КНР "просто так" не отступится, то какая разница, что там будет с китайской экономикой?

Да, столкновение демократии и авторитаризма - это еще и борьба с жестокой глупостью. Демократии всегда труднее противостоять диктаторам. Демократические страны медленнее принимают решения, долго согласовывают совместные действия, боятся жертв. Но зато они живут в реальном мире и думают о последствиях своих действий. Авторитаризм проигрывает демократии вовсе не потому, что добро всегда побеждает зло. А потому что глупость неизбежно уступает разуму.