

Элеонора Митрофанова. Фото: rs.gov.ru

Новый российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова призвала руководство этой страны прекратить "шпионское шоу" и пожаловалась, что развитие отношений двух государств оказалось для "кого-то" - ну мы ясно понимаем, для кого – "костью в горле". Из уст бывшей руководительницы Россотрудничества - ведомства, которое уже давно воспринимается в мире как легальная база для шпионажа и идеологических диверсий Кремля - этот призыв, конечно, звучит более чем смехотворно: Митрофанова, уверен, и сама срежиссировала не одно шоу из числа тех, которые она теперь призывает прекратить.

Но еще более странно выглядят призывы к сотрудничеству на фоне того откровенно наплевательского отношения к Болгарии, которое Кремль демонстрирует в последние годы. Это по сути косвенно признает и сама Митрофанова в своем интервью газете "24 часа", когда жалуется, что из Софии трижды за последние два года высылали российских дипломатов. Трижды. Высылали. За шпионаж. А они продолжали шпионить как ни в чем не бывало.

Последняя шпионская история - вообще из ряда вон. Бывший высокопоставленный сотрудник болгарской разведки, женатый на российской гражданке, завербовал целую группу сотрудников спецлужб для работы на Москву, а любезную супругу использовал в качестве связной. Россиянка ходила в родное посольство как на работу (собственно, почему как? Это работа и была), передавала секретную информацию и забирала деньги, которыми и рассчитывались со шпионами. Но госпожу Митрофанову все это, конечно же, не впечатляет. С ее точки зрения, это Болгария в "авангарде деструктивной тенденции", а вовсе не Россия нарушает все мыслимые и немыслимые правила приличия.

Надо сказать, что наглость Кремля на Балканах может по своему уровню соперничать разве что с наглостью российских спецслужб на постсоветском пространстве. Попытка устроить государственный переворот в Черногории, постоянные разоблачения шпионов в Болгарии, прямое содействие подслушивавшему своих оппонентов бывшему премьеру Северной Македонии - и это при том, что речь идет о странах, население которых с симпатией относится к россиянам, а власти готовы участвовать в кремлевских энергетических проектах, даже откровенно авантюрных.

Но Россию все эти "конструктивные отношения", о которых сокрушается мадам Митрофанова, особо не заботят. Во всех случаях российское посольство - это не дипломатическое представительство, а главный диверсионный центр, штаб дестабилизации и поддержки - в том числе и финансовой, разумеется - любого, кто работает против национальных интересов собственной страны. Если можно украсть - значит, нужно красть. Если можно завербовать - значит, нужно вербовать. Тем более когда речь идет о небогатой стране, вступившей в НАТО, - тут уже ясно, что Кремль от Болгарии с Черногорией не отступится, в Черногории после прихода к власти пророссийских сил вообще открывается небывалая возможность прямого шпионажа за натовскими структурами с помощью новых руководителей спецслужб этой балканской страны. Ну а в Болгарии приходится действовать с помощью русских жен и крокодиловых слез госпожи посла, прекрасно понимающей, зачем ее направили в Софию и каким таким "конструктивным сотрудничеством" на самом деле занимаются в стране пребывания ее подчиненные в штатском.