

Виталий Портников

Обнародование болгарскими властями информации о причастности сотрудников российских спецслужб к взрывам военных складов в этой стране превращает историю с чешскими взрывами в настоящую глобальную спецоперацию Кремля по борьбе со своими оппонентами на Западе. Операцию, организаторы которой не останавливались буквально ни перед чем - ни перед взрывами, ни перед отравлениями, ни перед вербовкой агентов среди сотрудников спецслужб других стран и высокопоставленных чиновников - как раз в Болгарии не так давно состоялось громкое разоблачение шпионской сети.

А если заметить, что речь все время идет об оружии, которое могло предназначаться для Украины и Грузии, то мы имеем дело с частью стратегии по оккупации Россией территорий этих двух стран. Кремль не просто хочет, чтобы эта оккупация продолжалась. Он хочет, чтобы в Киеве и Тбилиси не имели возможности отвечать на действия оккупантов, если, например, в России решат, что Грузия или Украина пересекли какие-нибудь путинские "красные линии" - например, приблизились к членству в НАТО. Добавим к этому, кстати, взрывы на военных складах в самой Украине - я совершенно не исключаю, что и здесь поработали российские диверсанты, только им удалось куда тщательнее замести следы.

И тогда мы наблюдаем очевидную последовательность. Ради того, чтобы наплевать на суверенитет Украины и Грузии и лишить народы этих стран права на самостоятельный выбор своего будущего, Россия плюет на суверенитет Болгарии или Чехии и устраивает на территории этих стран диверсии, которые даже приводят к человеческим жертвам. Но утверждать, что доблестные российские чекисты никого на самом деле убивать не хотели, что это они случайно, я бы тоже не стал. Конечно, убивать тоже хотели. Охотились за тем же Гебревым, травили, просто не получилось - как с Навальным или со Скрипалями. Чекисты уже пошли не те. Но повадки у них остались прежние.

И хотелось бы, чтобы они задали сами себе вопрос, все эти Путины, Патрушевы, Петровы и Бошировы. Разве им на самом деле непонятно, почему грузины и украинцы так сопротивляются попыткам затащить их обратно, в семью одуревших народов? Разве непонятно, что ни одному разумному и порядочному человеку не захочется по доброй воле объединяться со страной, которой правят диверсанты и душегубы и в которой диверсанты и душегубы, умеющие только взрывать, травить и воровать (последнее, кстати, лучше), стали привилегированной кастой?

Чтобы появилось желание с такой страной иметь дело, нужен надсмотрщик, такой же душегуб - вот почему возглавляемая отъявленным негодяем Лукашенко Беларусь вот уже несколько десятилетий находится в интеграционном процессе, да и та его никак не закончит.

И чем больше подробностей мы узнаём об этой террористической империи, об этих взрывах на каждому шагу, о яде в мусорных баках, о глупости, помноженной на безнаказанность, чем больше мы наблюдаем весь этот цинизм - как эти люди, дающие санкции на самые настоящие преступления, исступленно крестятся, прикладываются к рукам не менее вороватых и циничных чиновников РПЦ, как они вальяжно прохаживаются 9 мая с портретами родственников, даже неспособных при жизни представить себе, в какую нравственную выгребную яму могли попасть их дети и внуки ради бесконтрольной власти, дворцов в Геленджике или просто путевок в крымские санатории, - тем большее омерзение этот режим душегубов вызывает. И сколько складов ни взрывай, сколько людей ни убивай, сколько телешоу ни устраивай - а власть душегубов останется властью душегубов.