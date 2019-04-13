Реклама

"Вы замечаете, как растет сегодня во всем мире угроза белого национализма?" - спросили президента США после расстрелов в новозеландских мечетях.

Он ответил:

На самом деле нет. Думаю, это группка людей с очень-очень серьезными проблемами. Предполагаю, если посмотреть на случившееся в Новой Зеландии, окажется, что дело именно в этом.

Президенту, похоже, не докладывают: ультраправая угроза разрастается в мировом масштабе, и в ее культивировании принимают посильное участие близкие к президенту люди.

В недавно опубликованном расследовании журналисты британского проекта openDemocracy Клэр Провост и Мэри Фицджеральд называют несколько таких имен. Это прежде всего бывший "главный стратег" Белого Дома Стив Бэннон, личный адвокат Трампа Джей Секулов и министр образования Бетси ДеВос.

Лучше быть

Владыкой Ада, чем слугою Неба!

Так в переводе Аркадия Штернберга звучит знаменитая фраза Сатаны из "Потерянного рая" Мильтона, которую очень любит Стив Бэннон, изгнанный из вашингтонского рая архитектор победы Трампа. Когда-то он работал в Goldman Sachs, затем основал медиакомпанию того направления, которое в Америке называют alt-right - "альтернативные правые". Его глашатаи отвергают традиционный консерватизм и идут гораздо дальше в отрицании либеральных ценностей.

По свидетельству историка и бывшего члена компартии США Рональда Радоша, Бэннон однажды в частном разговоре назвал себя "ленинцем": "Ленин хотел разрушить государство - это и моя цель тоже. Я хочу поломать все, разрушить весь нынешний истеблишмент". Отсюда и взялась концепция "государства в государстве" (deep state) - власти бюрократии, с которой так рьяно борется президент Трамп. В 2014 году в своей известной ватиканской речи Бэннон цитировал Юлиуса Эволу - любимого мыслителя вождя современного евразийства Александра Дугина - и призывал внимательно присмотреться к Владимиру Путину как к спасителю иудеохристианской цивилизации.

Роль падшего ангела ему очень нравится.

Мрак - это благо. Дик Чейни. Дарт Вейдер. Сатана. Это власть. Нам только выгодней, если они слепы и не видят, кто мы и что мы делаем.

Так говорил он еще до избрания Трампа.

Он прекрасно эрудирован и отличается тонкой политической интуицией. Ныне он сделал ставку на Европу. Его Движение с большой буквы (The Movement) обосновалось в Брюсселе и развернуло кампанию за раскол Европы. В прошлом месяце в Лилле на съезде Национального фронта он говорил делегатам:

Пусть зовут вас расистами. Пусть зовут вас ксенофобами. Пусть зовут вас нативистами. Носите это как знак отличия. Вы - часть всемирного движения. История на нашей стороне.

У него много единомышленников, зачастую весьма высокопоставленных, во всех странах Европы.

Meeting this morning with Steve Bannon and Matteo Salvini. The Movement : He is in! pic.twitter.com/3RszHAIEwY — Mischaël Modrikamen (@modrikamen) 7 сентября 2018 г.

Стив Бэннон и венгерский премьер Виктор Орбан в Будапеште

Не Россия, а Китай "экзистенциальная угроза" Западу, говорил недавно Бэннон журналистам в Риме. Иудео-христианский Запад и Россия должны объединиться, чтобы сообща противостоять врагам. А папе Франциску он посоветовал перестать мешать свободным гражданам, "пытающимся вернуть себе свои страны и сделать их сильнее". "Он должен сконцентрироваться на раковых метастазах католической церкви - в противном случае мы откажемся от аппарата церкви и она будет ликвидирована финансовыми средствами".



Джей Секулов. Фото: aclj.org

Джей Секулов сделал себе имя как защитник президента Трампа от спецпрокурора Мюллера. Но прежде он был известен как главный юрисконсульт "Американского центра закона и справедливости" (ACLJ), специализирующегося на защите христианских ценностей, и создатель целой медиаимперии того же направления. В этом качестве он не раз защищал в Верховном суде США религиозные права граждан - в частности, выиграл дело о праве студентов создавать религиозные организации в кампусах. Вероятно, в команде юристов Трампа он оказался благодаря своим частым появлениям на Fox News - любимом канале президента. Джей Секулов был полон решимости не допустить и не допустил устного допроса Трампа Мюллером.

В июне 2017 года лондонская The Guardian обвинила Секулова в том, что он и его семейство разворовывают пожертвования бедных и безработных. По данным газеты, они "перенаправили" в собственные карманы более 60 миллионов долларов. Эти материалы стали основанием для решения генпрокуроров двух штатов начать расследование.

В рейтинге самых высокооплачивамых должностных лиц благотворительных организаций Секулов занимает 13-ю строчку. Отчего бы ему и не вести на добытые таким образом средства роскошный образ жизни.

ACLJ неуклонно выступает против абортов и ЛГБТ и за криминализацию того и другого. В Зимбабве ACLJ и его союзникам удалось не допустить легализации однополой любви, в Кении у них это не получилось. В ряде африканских стран они развязали антигейскую кампанию, сопровождавшуюся актами насилия.



Бетси Девос. Фото: butlercountyoh.us

Министр образования США Бетси Девос известна своим стремлением де-факто уничтожить положение Первой поправки к Конституции США о разделении церкви и государства. Ее бэкграунд оказался настолько неоднозначным, что в Сенате для ее утверждения на посту министра потребовался голос вице-президента Пенса (по Конституции вице-президент голосует только в том случае, если голоса сенаторов делятся ровно поровну; в данном случае против Девос голосовали двое республиканцев). В одном из своих интервью она заявила, что хочет не просто давать деньги христианским школам, но и перестроить всю систему школьной филантропии:

Мы желаем оставаться в этой низине (она употребила ветхозаветное слово "шефела" - помимо собирательного значения, это топоним - место на западном берегу Иордана, где сразились Давид и Голиаф. - В. А.), дабы противостоять культуре, в которой все мы живем сегодня, таким образом, чтобы помогать приходу Царства Божия, но не оставаться лишь на территории нашей веры.

Она не находит ничего предосудительного в том, что частные школы, получающие федеральное финансирование, дискриминируют учеников по признаку сексуальной ориентации. Она разрешила школам сообщать иммиграционным властям о школьниках, чьи родители не имеют легального вида на жительство в США, хотя согласно решению Верховного суда школы обязаны учить детей независимо от их иммиграционного статуса.

Девос принадлежит к семье, занимающей 351-е место во всемирном рейтинге миллиардеров Forbes. От щедрот семейства малая толика достается и гомофобам - например, Альянсу в защиту свободы (ADF), приложившему немалые силы, чтобы воспрепятствовать декриминацизации ЛГБТ в Белизе.

Как сообщает авторитетная правозащитная организация Южный центр правовой защиты бедноты (SPLC) в своем недавнем исследовании "Глобальная вражда", эта и ей подобные американские организации активизировались по всему миру. Но главные усилия направлены на Европу и Россию. В прошлом году они потратили немало сил и средств на агитацию в пользу запрета однополых браков в Румынии, власти которой решили провести референдум на эту тему. Противники запрета призывали бойкотировать голосование. В итоге рефендум не состоялся вследствие малой явки. Однако из тех, кто все же пришел на участки, 90 процентов высказались за запрет.

По данным Клэр Провост и Мэри Фицджеральд, организации американских христианских фундаменталистов, в том числе связанные с ближним кругом Трампа, за последнее десятилетие вложили в свою деятельность в Европе не менее 50 миллионов долларов. Авторы расследования называют эти деньги "темными" - так говорят о средствах на проведение политических кампаний, источник которых неизвестен. Религиозные организации в США освобождены от налогообложения и потому не обязаны отчитываться в своих финансах. Один из этих источников, еще не названный - крупнейшие спонсоры Республиканской партии и консервативных мозговых центров братья Кох. Эксперты считают сумму в 50 миллионов "шокирующей".



Всемирный конгресс семей в Кишиневе. 2018 год. Фото: profam.org

Главная крыша этого интернационала ненависти - американский Всемирный конгресс семей (WCF), только что переименованный в Международную организацию в защиту семьи (OIF). Начиная с 1997 года WCF провел уже 10 международных конференций, в том числе в Праге, Варшаве, Амстердаме, Мадриде, Будапеште и Тбилиси.

В прошлом году конференция WCF с большим размахом прошла в Кишиневе. Приветствуя ее участников, президент Молдавии Игорь Додон пообещал объявить вне закона фестивали и другие мероприятия, "пропагандирующие аморальные принципы", а в своем выступлении на конференции призвал Запад не навязывать православной Молдавии чуждые ей ценности.

Борьба за христианские ценности и национальный суверенитет тесно переплетена с антииммигрантской повесткой дня. Это одни и те же партии, одни и те же люди, забывшие слова апостола Павла о том, что "ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос" (Кол., 3:11)

В конце марта в Вероне прошла очередная конференция WCF под бодрым девизом "Ветер перемен". Организаторы задумывали ее как триумфальное возвращение на большую европейскую сцену. "Италия сегодня - центр политической вселенной", - заявил Стив Бэннон после победы на выборах нынешней правящей коалиции.

После острой полемики в правящей коалиции правительство Италии отказалось патронировать мероприятие. Патронаж взяли на себя мэр Вероны Федерико Сбоарина, министр по делам семьи Лоренцо Фонтана (партия "Лига") и губернатор региона Венето Лука Дзайя. Почетным гостем конгресса стал вице-премьер Италии, лидер "Лиги" Маттео Сальвини. Он выступил в поддержку семейных ценностей, однако отказался предпринимать шаги по запрету абортов.

Папа Франциск дистанцировался от конгресса. Госсекретарь Святого Престола кардинал Паролин заявил: "Мы согласны с существом, но не с методами".

Веронский конгресс сопровождался акциями протеста, в которых участвовало, по разным оценкам, от 20 до 30 тысяч человек.

В конгрессе, как обычно, участвовала делегация Русской православной церкви. В России OIF представляет член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства Алексей Комов, о котором BuzzFeed пишет, что он находится "в центре паутины". А в число ее спонсоров входит православный олигарх Константин Малофеев. В итальянской прессе не первый день муссируются сведения о том, что он оказывает финансовую поддержку и партии "Лига".



Анонс парижского выступления Комова на тему "Запад против России". 2017 год

Комов и Малофеев были энтузиастами проведения конференции WCF 2014 года в Москве. Момент казался исключительно благоприятным. В июне 2013 года в России был принят закон о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". В сентябре президент Путин позиционировал себя как защитник христианской цивилизации от скверны и пагубы, распространившейся на Западе. "Мы видим, - говорил он, - как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность: национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в бога или веру в сатану". Сочинская Олимпиада должна была стать триумфом режима.

Организаторы московского конгресса, включая Комова, получили в феврале 2014 года весьма престижную площадку в Вашингтоне - Национальный пресс-клуб. С этой трибуны Комов сообщил благую весть: "Россия становится все более и более консервативной, капиталистической христианской нацией, защищающей семью, а Америка и Обама движутся в противоположном направлении". Эти откровения сопровождались конспирологическими теориями убийства Джона Кеннеди и терактов 11 сентября 2001 года. Был момент, когда даже такой одиозный гомофоб, как Остин Рюс, и некоторые спонсоры WCF едва не покинули заседание оргкомитета московского конгресса из-за намерения Комова включить в него Скотта Лайвли, известного своей поддержкой и пропагандистским обеспечением в полной мере кровавого антигейского закона в Уганде. Что не помешало ему, впрочем, появиться на экране Первого канала в фильме Аркадия Мамонтова "Содом".

Из-за аннексии Крыма московскую конференцию пришлось отменить - не в знак протеста, а потому, что из-за санкций усложнилась логистика. Впрочем, BuzzFeed утверждает, что причиной, по крайней мере для некоторых влиятельных участников, был именно Крым. Подобие форума все же провели, однако без участия WCF.

Триумфа обскурантов Европы пока не случилось, но некоторые основания для оптимизма у них есть. По последним опросам, коалиция праворадикальных партий "Европа наций и свобод" на выборах в Европарламент, которые состоятся в мае, увеличит свое представительство с нынешних 37 до 43 или даже 59 мест. Это, конечно, далеко не "ошеломляющая" победа, какую предсказывает Бэннон.