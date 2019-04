"Вы замечаете, как растет сегодня во всем мире угроза белого национализма?" - спросили президента США после расстрелов в новозеландских мечетях.

Он ответил:

На самом деле нет. Думаю, это группка людей с очень-очень серьезными проблемами. Предполагаю, если посмотреть на случившееся в Новой Зеландии, окажется, что дело именно в этом.

Президенту, похоже, не докладывают: ультраправая угроза разрастается в мировом масштабе, и в ее культивировании принимают посильное участие близкие к президенту люди.

В недавно опубликованном расследовании журналисты британского проекта openDemocracy Клэр Провост и Мэри Фицджеральд называют несколько таких имен. Это прежде всего бывший "главный стратег" Белого Дома Стив Бэннон, личный адвокат Трампа Джей Секулов и министр образования Бетси ДеВос.

Лучше быть

Владыкой Ада, чем слугою Неба!

Так в переводе Аркадия Штернберга звучит знаменитая фраза Сатаны из "Потерянного рая" Мильтона, которую очень любит Стив Бэннон, изгнанный из вашингтонского рая архитектор победы Трампа. Когда-то он работал в Goldman Sachs, затем основал медиакомпанию того направления, которое в Америке называют alt-right - "альтернативные правые". Его глашатаи отвергают традиционный консерватизм и идут гораздо дальше в отрицании либеральных ценностей.

По свидетельству историка и бывшего члена компартии США Рональда Радоша, Бэннон однажды в частном разговоре назвал себя "ленинцем": "Ленин хотел разрушить государство - это и моя цель тоже. Я хочу поломать все, разрушить весь нынешний истеблишмент". Отсюда и взялась концепция "государства в государстве" (deep state) - власти бюрократии, с которой так рьяно борется президент Трамп. В 2014 году в своей известной ватиканской речи Бэннон цитировал Юлиуса Эволу - любимого мыслителя вождя современного евразийства Александра Дугина - и призывал внимательно присмотреться к Владимиру Путину как к спасителю иудеохристианской цивилизации.

Роль падшего ангела ему очень нравится.

Мрак - это благо. Дик Чейни. Дарт Вейдер. Сатана. Это власть. Нам только выгодней, если они слепы и не видят, кто мы и что мы делаем.

Так говорил он еще до избрания Трампа.

Он прекрасно эрудирован и отличается тонкой политической интуицией. Ныне он сделал ставку на Европу. Его Движение с большой буквы (The Movement) обосновалось в Брюсселе и развернуло кампанию за раскол Европы. В прошлом месяце в Лилле на съезде Национального фронта он говорил делегатам:

Пусть зовут вас расистами. Пусть зовут вас ксенофобами. Пусть зовут вас нативистами. Носите это как знак отличия. Вы - часть всемирного движения. История на нашей стороне.

У него много единомышленников, зачастую весьма высокопоставленных, во всех странах Европы.

