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Искусство противодействия так называемой правде является для нас важнейшим из всех искусств. Сегодня это умение даже более востребовано, чем завещанные вождем кино, вино и домино, а также телевизор, до которого он не дожил. Мониторинг событий, в которых данное искусство представляется во всей своей красоте и силе, доставляет истинное наслаждение подлинным ценителям.

Давайте насладимся.

Случай первый. Эксперты Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, опубликовали очередной доклад, посвященный отдельным недостаткам в работе российских госкорпораций. В прошлый раз аналитики замахнулись на Игоря Ивановича нашего Сечина, обвинив его в излишней амбициозности, которая вредит делу. Тогда руководство Сбербанка решило замять эту историю, не отрицая так называемую правду, а лишь слегка ее приукрасив, - и напрасно. Потому что эксперты после этого обнаглели окончательно и подняли руку на "Газпром" с присущими ему выгодополучателями - бизнесменами Тимченко и Ротенбергом. Например, в отчете утверждалось, что компания Алексея Миллера "действует в интересах своих подрядчиков, а не для получения коммерческой выгоды".

Это тоже была чистая правда, с которой на днях вступил в поединок сам Герман Греф, шеф Сбербанка. Сперва он изобразил гнев и немезиду, как бы уличив правдолюбцев в дезинформации и "грубых нарушениях этических норм", вследствие чего нарушители были уволены. А потом - деятельное раскаяние, лично позвонив Тимченко и попросив прощения. О том, извинялся ли Герман Оскарович еще и перед Ротенбергом, и перед Миллером, и перед Путиным, пока неизвестно, но и в таком виде картинка выглядит эстетически безупречной. Глаз не отвести.

Случай второй. Юлия Скрипаль выступила с кратким заявлением, в котором известила о том, что с ней произошло и происходит сегодня, отдельно обратившись к нашим дипломатам. "Я признательна российскому посольству (в Лондоне) за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ею воспользоваться", - сообщила она, попросив оставить ее в покое, и это прозвучало довольно громко. Русским языком дипломатам было сказано, чтобы они шли лесом.

Спрашивается - что было делать с этой правдой, как поступить? 4 марта нынешнего года молодую женщину отравили вместе с ее отцом, бывшим полковником ГРУ, осужденным ранее за предательство, и мотив очевиден. Дабы другим неповадно было и все беглецы и ушедшие на Запад в рамках обмена шпионами знали, что про них помнят, не в силах забыть. В этом смысле весьма удачным показалось нам, ценителям прекрасного, недавнее высказывание посла РФ в Великобритании Александра Яковенко. У него поинтересовались, считает ли Родина Сергея Скрипаля изменником, и посол твердо ответил "нет". Прибавив еще, что тот, вы не поверите, "уладил свои проблемы с российским государством", дипломат отдельно порадовал знатоков чекистских нравов.

А после видеообращения Юлии Скрипаль для нас, эстетов, вообще наступил праздник. Так, удивительно точные слова нашел, откликаясь на свежую новость из Англии, пресс-секретарь президента Песков. "Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится... делала ли она заявления по своей воле", - сказал он. Намекая на то, что отравленную, должно быть, пытали, иначе ведь как объяснить ее отказ встречаться с посольскими. Но ярче всех, по устоявшейся уже традиции, была Мария Захарова. "Мы хотим, - возгласила она, - чтобы Юлия Скрипаль знала: не было и дня, чтобы российский МИД, посольство РФ в Лондоне не пытались организовать контакт с ней с главной целью - удостовериться" и т.д. То есть, противодействуя так называемой правде, Мария еще и настоящую правду ненароком сболтнула. Думают о Скрипалях в Москве, ежедневно, тяжело и мучительно, с утра до ночи, мечтая их увидеть, но вот беда: не получается никак. Эстетику такого рода переживаний мы, почти не рискуя ошибиться, назовем трагической.

Наконец, случай третий. Вчера Международная следственная группа по "Боингу", сбитому над Донбассом, подтвердила ранее опубликованные данные Bellingcat. Согласно выводам следствия, к массовому убийству причастны бойцы 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил РФ, дислоцированной под Курском. Свежих новостей эта информация не содержит, за исключением одной, но очень важной. Обвинения, предъявленные России независимым экспертно-журналистским сообществом, стали частью официального обвинительного заключения.

И как тут возражать, если перепробованы уже буквально все пригодные и непригодные для отмазки версии происшедшего, изготовленные контрпропагандистами? Уже и трупами упавший самолет загружали, и диспетчер испанский разоблачал козни бандеровских артиллеристов, и в газету "Комсомолка" эдак запросто с улицы заходил свидетель, доказывавший, что малайзийский самолет сбил украинский летчик, и безымянные "российские инженеры" оккупировали полосы в "Новой газете", убеждая читателей в том, что по "Боингу" выстрелили из украинского "Бука". Увы, так называемая правда медленно, но верно перемалывает фейковую, и где-то вдали различимы тихие всхлипы. Это плачет по убийцам скамья подсудимых Международного трибунала.

Однако и с этой задачей повышенной сложности наши умельцы справляются. Только на сей раз они применяют иной метод полемики. Никого не увольняют, да и кого там уволишь? Не выражают трогательную заботу о пострадавших - допустим, о родственниках погибших. Это все лишнее. Искусство противодействия так называемой правде здесь заключается в том, чтобы выражать совершеннейшее недоумение и с горестным вздохом констатировать: опять нас не слышат. Хотя Россия уже "представила доказательства того, что малайзийский "Боинг" в 2014 году сбили украинские военные", печалятся на Арбатской площади. "Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны", кручинятся на площади Смоленской. Так убиваются, что человеку непредвзятому хочется их всех утешить. Но утешить их нельзя.

Главная беда в том, что во всех перечисленных нами случаях так называемая правда, вопреки стараниям искусников, остается правдой - натуральной, неподдельной, неопровержимой. Что ж, тем ценней для нас, потребителей тотального вранья, что никого они обмануть не могут - ни Греф с Тимченко, ни Яковенко с Захаровой, ни Шойгу с Лавровым. Это чистое искусство для искусства, со всеми его атрибутами, так что и спорить бессмысленно, и обличать. Надо только слушать, фиксировать и упиваться этой гармонией, но, конечно, с некоторой осторожностью. Чтобы не до смерти - а то бывали и такие казусы при столкновении человека с образцовой, беспримесной, бесстыдной туфтой.