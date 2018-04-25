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статья Знак плохого качества

Илья Мильштейн, 25.04.2018
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Лгут как на мертвых

Судя по всему, в гибридной войне началась новая фаза. Если прежде Москва и Дамаск обвиняли в применении ядовитых газов "террористов", то есть вооруженную сирийскую оппозицию, то теперь отрицают сам факт химической атаки и утверждают, что все сообщения о ней - фальшивка.

Владимир Абаринов
18.04.2018
статья Статья

Остров чудовищ

Павла I они тоже убили. И Распутина не пощадили, изверги. Вообще неисчислимы злодеяния, совершенные подданными британской короны, и в списке, обнародованном вчера Марией Захаровой, упомянуты далеко не все. Однако нас, конечно, более всего впечатляют преступления против российской власти, включая убийство императора и любимого колдуна императрицы.

Илья Мильштейн
20.04.2018
статья Статья

Отрава у дома

Именно поэтому они сегодня нагнетают истерию вокруг дела об отравлении Скрипалей - обвиняют, ерничают, истерят, лгут, изгаляются. Это отличная возможность замаскировать своим праведным гневом и защитой оскорбленной России вонь Волоколамска и смрад Кемерова.

Виталий Портников
05.04.2018

Все ли знают, что с ядами надо обращаться осторожно? Так, например, переливая опасные химические вещества из пустого в порожнее, необходимо следить за чистотой эксперимента и за тем, чтобы ни капли не пролилось. Тут нужна твердость и аккуратность, особенно в тех случаях, когда эта гадость припахивает большой политикой.

Два случая из практики, демонстрирующих два метода обращения с отравой: корректный и порочный.

Вот Солсбери, где жертвой нервно-паралитического "Новичка" стали двое российских граждан. Там, в этом старинном городке, сейчас много полиции: оцепление у дома, где жил бывший полковник ГРУ, и у ресторана, где он отобедал с дочерью, и возле парка, в котором их нашли. Люди в штатском продолжают исследовать местность - а зачем?

Версия о том, что англичане ведут дознание и одновременно стремятся дезинфицировать загаженную территорию, звучит убедительно, но ее велено отвергнуть. Интересы большой политики диктуют иной, гораздо более правильный ответ, который знают в посольстве РФ в Лондоне и уже объявляют. Это, говорят понаторевшие в подобных делах дипломаты, попытка замести следы, поскольку "зачистка уничтожит доказательства постановочного характера провокации в отношении России". Такой, как бы сказать, ядовитый ответ сразу преображает реальность, и мы начинаем типа прозревать скрытые пружины теракта в Солсбери. Поражаясь коварству британских властей и их пособников в полиции и спецслужбах. Чуть не убили людей, а теперь следы заметают, изверги!

А вот Дума, которая в Сирии. Там, по словам российского президента, в начале апреля тоже была "использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения", после чего американцы с союзниками бомбили Дамаск. И для того, чтобы этот несомненный с виду факт подтвердить, очень постарались российские журналисты.

Мы увидели, как врагами Путина и Асада, фальсификаторами из добровольческих "Белых касок", фабрикуются съемки жертв химической якобы атаки сирийских войск на мирных жителей, в том числе детей. Как отважный российский корреспондент в каком-то неожиданно уютном месте беседует с 11-летним Хасаном Диабом - тем самым мальчиком, который будто бы пострадал от зарина. И с врачами бесстрашный журналист встречается, в той самой больнице, где как бы спасали людей. Нет, говорят врачи, никаких признаков химического отравления они у пациентов не обнаружили. А врачи врать не станут, правда же?

Увы, с этими отравленными новостями наши журналисты, в отличие от дипломатов, обращались неправильно. На чем и погорели. Ошибка же их заключалась в том, что ребята действовали в другой обстановке. Посольским все-таки было куда легче: они имели дело с абстракциями, рассказывая про некие заметания невидимых следов и таинственную зачистку. Поди докажи, что английские полисмены не участвуют в уничтожении улик. С "Белыми касками", мальчиком, а также сирийскими пейзажами получилось хуже, потому что это были люди и пейзажи вполне конкретные. Имена, явки, кадры - все проверялось.

И выяснилось, в частности, что за фейковую новость про инсценировку химической атаки Первый канал и "Россия-1" выдали кадры со съемок агитационного проасадовского художественного фильма "Человек-революция". А в другом разоблачительном сюжете российские телепропагандисты использовали сцены из короткометражки, снятой сирийским режиссером Хумамом Хусари. Что же касается мальчика, то военкор "России-24" Евгений Поддубный пообщался с ним и его отцом не только в больнице, но и во дворе Дома офицеров в Дамаске, куда как к себе домой заходят российские бойцы. И мы можем лишь гадать о том, что посоветовали им, ребенку и папе, а также врачам из думской больницы рассказать репортеру воины-освободители - местные и залетные. Хотя можем и не гадать.

О чем гадать совсем уж ни к чему, так это о том, почему в течение двух недель российское и сирийское начальство не допускало в Думу экспертов ОЗХО - организации, обеспечивающей контроль за соблюдением запрета на использование химического оружия. Там, пожалуй, действительно заметались следы и уничтожались улики. И если суждено нам дожить до суда, в котором сирийская власть и ее покровители в Москве и Тегеране будут обвиняться в преступлениях против человечности, то данный эпизод станет мощнейшим косвенным доказательством вины. Вероятно, найдутся и прямые.

Как и в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, в котором перед следствием стоит немало проблем, но той, что мешает мировому сообществу разобраться с Асадом, нет и в помине. Никто не чинит помехи следователям Скотленд-Ярда и иных служб изучать обстоятельства отравления российских граждан.

Впрочем, предварительные итоги можно подводить уже сейчас. Мало кто в мире сегодня верит информации, которую распространяет российский официоз, будь то президент Путин, посольские в Лондоне либо спецжурналисты в Москве и в Дамаске. Ибо сведения, исходящие от них, слишком, что ли, токсичны. Вне зависимости от того, поддаются они немедленной верификации или в принципе никакой проверке не поддаются. Это раньше, в незапамятные перестроечные времена русскоязычным вождям доверяли, проверяя. Теперь, устав от бессмысленных проверок с однообразными результатами, изверились вконец.

Комментарии 41 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 25.04.2018
в блоге Блоги
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Пара фраз 18.04.2018
в блоге В Англии нас убьют
383
Пара фраз 06.04.2018
в блоге Захарова и живодеры
383
Пара фраз 12.03.2018
в блоге Разоблачая англичан
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Откуда столько яда?

Илья Мильштейн, 04.04.2018

Грушко раскрыл истинную причину, по которой американцы с их европейскими прихвостнями собираются резко увеличивать общий военный бюджет. Выяснилось, что все дело в русофобии. Обозначилась и методика. Для того чтобы напитать свое чувство ненависти к нашей стране, враги отравили в Лондоне отца и дочь Скрипалей.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Хаморужие

Илья Мильштейн, 26.03.2018

Тогда и уклончивый, как правило, Песков просто обязан говорить о "невиданном хамстве" и "граничащем, наверное, с бандитизмом" поведении наших уважаемых партнеров. Вот он и говорит, и незачем указывать ему и многим другим российским политикам и пресс-секретарям, что они играют с огнем.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Континентальная осада

Илья Мильштейн, 14.03.2018

Покушение на бывшего офицера ГРУ и его дочь - это из того же ряда. Если откажетесь нас осаждать, время от времени присылая парламентеров, дабы покалякать о взаимовыгодном сотрудничестве и грядущей вечной жизни, то мы вам устроим обструкцию. С применением самой токсичной дряни, какую только сумели изобрести.

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