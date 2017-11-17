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Он ужасно занят, однако будет стремиться выполнять в полном объеме требования российского законодательства. Он будет стремиться выполнять, но все-таки ужасно занят, поскольку на этом этапе его главная задача - выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании "Роснефть". Там - требования, здесь - обязанности, трудно их совместить, оттого надо согласовать необходимые графики. Хотя чего их согласовывать, если уж говорить начистоту, он ведь свою позицию уже отразил в письменных показаниях и в публичных выступлениях. А позиция у него железобетонная, дополнительных вопросов не требуется. Тут сомнений никаких быть не может.

Нет-нет, Игорь Иванович не юлит, удовлетворяя общественное любопытство насчет его (не)явки в суд. Тем не менее остается неясным, придет он туда или не придет. Кажется, обязан прийти, это же свидание с Фемидой, а не рандеву на яхте. К тому же вызванный по повестке является ключевым свидетелем в деле о корзиночке, наполненной валютой. С другой стороны, где президент "Роснефти" Сечин и где какой-то там Замоскворецкий районный суд? Читайте, ваша честь, письменные показания, приговаривайте по совести, сажайте на всю катушку. А Игорь Иванович - человек, загруженный делами, чего его беспокоить всякой ерундой? Одну повестку прислали, вторую... но вы же видите, что графики не совпадают. Отстаньте от Игоря Ивановича.

Из краткого интервью Сечина статусному изданию мы не узнаем самого важного, но кое-что узнаем. О том, например, что на президента "Роснефти" оказывают давление, вынуждая его откликаться на приглашение судьи Семеновой. О том, что он раздражен и еще не решил, как ему поступить. И о том, что пока держит паузу, надеясь так или иначе разрулить проблему. Чисто административными методами, то есть призвав к порядку председательствующую в процессе по делу Улюкаева или, если не удастся, договорившись о неких правилах игры в допрос ключевого свидетеля.

Допроса от публики сокрытого, краткого, уважительного, без этих, понимаете ли, адвокатских штучек и подковырок. При соблюдении данных условий Игорь Иванович, пусть и скрепя сердце, вероятно, согласился бы ненадолго заехать в Замоскворецкий районный. Если Владимиру Владимировичу, с его поразительным чувством юмора, так уж непременно хочется, чтобы Сечин зауважал суд.

Между тем не только мы, публика в зале и далеко за его пределами, не ведаем, чем обернется процесс для бывшего министра и для ключевого свидетеля. Похоже, даже судья еще не получила прямого указания из храма Фемиды, как ей поступить с бывшим министром экономического развития. По той, должно быть, причине, что дело, которое сперва казалось всего лишь скандальным, постепенно обретает некие совсем уж фарсовые черты. Особенно в те часы и дни, когда президент "Роснефти", вручивший корзиночку своему давнему, как можно было понять из прослушки, другу, игнорирует повестки в суд. Словно и не желает окончательно разоблачить взяточника, а мечтает навсегда о нем забыть.

Вообще события, сопровождающие процесс, заставляют порой усомниться во всемогуществе Сечина, который до сих пор считается чуть ли не вторым человеком в государственной иерархии. Ладно бы с ним конфликтовали адвокаты Улюкаева, которым положено убеждать суд в том, что человек, дававший взятку их подзащитному, вел себя как провокатор и был провокатором. Но и прокуроры, вот эти siloviki, которые вроде должны состоять с Игорем Ивановичем в одной партии, позволяют себе дерзости.

То они оглашают в открытом заседании беседу взяткодателя с вымогателем, что вызывает понятную ярость у Сечина, называющего такие действия "профессиональным кретинизмом". То винят его в том, что он якобы провалил задание и подвел чекистов, не сказав министру неких ключевых слов, из которых можно было бы заключить, что тот брал взятку осознанно. Это Сечина, вообразите себе, именуют неумелым провокатором! То вдруг утекает из дела видеозапись, на которой одинокий, жалкий, озябший Игорь Иванович терпеливо поджидает шантажиста, чтобы передать ему обещанные два лимона. А то вдруг официальный представитель Генпрокуратуры Куренной выражает надежду на то, что президент "Роснефти" не имеет намерения оскорблять суд и что деловые командировки долгими не бывают. Иными словами, он немножко угрожает Игорю Ивановичу, а это в наших широтах вещь неслыханная.

К тому же подсудимый, избрав предельно жесткую стратегию, дерется насмерть за свое полное оправдание и, следовательно, наказание для Игоря Ивановича. А это захватывает по-настоящему - сюжет, в ходе которого униженный и растоптанный бывший министр настаивает на том, что сажать следует всемогущего президента "Роснефти". И если там, в храме Фемиды, где сидит небольшой человечек, выносящий приговоры по знаковым делам, слышны эти речи, то он внимает им, наверное, с уважительным удивлением.

На фоне трусливо уклоняющегося от поездки в суд Сечина отчаянно смелый Улюкаев смотрится, пожалуй, особенно хорошо. О чем уже догадываются и советники Игоря Ивановича, склонившие его, по-видимому, к той правильной мысли, что пришло время прервать молчание и хоть что-нибудь сказать про суд, куда его так настойчиво зазывают. Если явиться на допрос он еще не решается.

Допустим, в интервью "Ведомостям" и "Коммерсанту", чтобы высоколобые знали, что Игорь Иванович от суда не бегает, а просто завален по горло функциональными обязанностями. И про Путина скажем, что он не интересовался происходящим в Замоскворецком районном суде. А на все вопросы отвечать не будем и насчет получения повестки солидно промолчим. Ну да, весь мир в курсе, что Сечина ждут в суде, но это же не значит, что Игорь Иванович тоже как положено извещен. Это значит, что к нему не пробиться. С утра до ночи мотается по совещаниям. График его передвижений практически несогласуем ни с чем.

Но все же он снова вызван в суд - теперь 22 ноября, судья попалась очень упорная, да и прокуроры заинтригованы, об адвокатах нечего и говорить. Все мы захвачены этим происшествием, и чем дольше ключевой свидетель будет игнорировать повестки, тем сильней станет разгораться наше праздное любопытство. Думается, рано или поздно он туда придет, но сроки неведомы, равно и дальнейшее развитие этой истории. Как они там поглядят друг на друга, Игорь Иванович с Алексеем Валентиновичем, что скажут вслух, а что про себя. И чем завершится процесс, поначалу скандальный, а сегодня уже и бесславный. Причем пока для обоих главных фигурантов, но если можно взвешивать позорище, то гирька на весах у Сечина будет потяжелей. Кажется, уже вне зависимости от приговора.