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Отделение приема корреспонденции в главном здании "Роснефти" Москве прекратило работу с 10 ноября, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к компании. В "Роснефть" суд отправлял повестку для президента компании Игоря Сечина по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

По словам источника РБК, сотрудники отделения ("экспедиции"), которое представляет собой "окошко в одном из подъездов здания", "сняли все таблички и ушли".

В минувшее воскресенье служба по-прежнему не работала. Один из охранников здания "Роснефти" сказал, что "экспедиция" не работает "по техническим причинам".

Сечин уже дважды не пришел в Замоскворецкий райсуд на слушания по делу Улюкаева, по которому он проходит свидетелем обвинения. 11 ноября судья Лариса Семенова по инициативе прокуроров выписала первую повестку Сечину. При этом судья поинтересовалась, сможет ли прокуратура обеспечить явку. "Да, мы обеспечим", - заверил прокурор Павел Филипчук.

Сечин должен был дать показания 13 ноября, но в суд не явился. Адвокаты Улюкаева на процессе заявили, что работники "Роснефти" отказались принимать повестку для Сечина от судебных приставов. По словам судьи, повестку главе компании также отправляли по факсу и электронной почте. Сечин не пришел "по неизвестной причине", заключила Семенова. Судья по ходатайству защиты Улюкаева повторно вызвала Сечина на слушания 15 ноября.

Однако и 15-го числа Сечин в суде не появился. "По информации "Почты России", заказное письмо ожидает адресата. Кем был получен факс (повестка, направленная факсом в "Роснефть". - Ред.), неизвестно", - сказала Семенова. Она направила Сечину третью повестку на 22 ноября.

16 ноября Сечин объяснил неявку в суд занятостью делами "Роснефти".

"В отношении моего участия в суде: я буду стремиться выполнять в полном объеме требования российского законодательства. Но на этом этапе моя главная задача - выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании "Роснефть", - сказал Сечин. Он заверил, что безусловно выполнит "все необходимые условия", как только удастся "согласовать необходимые графики".