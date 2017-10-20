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Также: Мильштейн, Президент, Выборы, История, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Ксения Собчак, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Алексей Навальный, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Борис Ельцин, Григорий Явлинский, Михаил Ходорковский, Элла Памфилова

статья Телеведомая

Илья Мильштейн, 20.10.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Принцесса цирка

Ведь Собчак не просто телеведущая, представительница светской "богемы" и участница оппозиционных протестов. Она дочь человека, бывшего одним из архитекторов современной России, создателем бесконечных путиных, медведевых и даже чубайсов. Ее крестный отец - Владимир Путин, политический "крестник" ее отца.

Виталий Портников
19.10.2017
статья Статья

Маленькое, но ответственное обручение

Ксению Собчак опять обручили с Кремлем. Ксения Собчак опять уклонилась от ответа на вопрос, будет ли она конкурировать с дядей Володей. Любопытство возбуждает нестандартное спецмероприятие, в рамках которого анонимные источники, связанные с администрацией Путина, вовлекают Собчак в свои предвыборные игры.

Илья Мильштейн
22.09.2017
статья Статья

Оппозиция подана

При такой оппозиции Путин может не бояться за продолжение своего черного дела. Отличный найден полуфабрикат для кремлевских поваров-политтехнологов, готовящих приемлемую оппозицию для высочайшего потребления. Еще немного, и Сурков с Володиным, отталкивая друг друга локтями, побегут докладывать шефу: "Владимир Владимирович, оппозиция подана. Извольте повзаимодействовать".

Александр Подрабинек
23.09.2013
статья Статья

Девушка и жизнь

Девочка из номенклатурной семьи вдруг испытывает прилив отвращения к власти, воплощенной в образе царя дяди Володи. И ее мама, сановная дама из тех, кто вроде плевать хотел на так называемую справедливость, боясь за дочь, ругая дочь и гордясь дочерью, испытывает схожие чувства к бывшему сослуживцу покойного мужа.

Илья Мильштейн
03.07.2012

Есть люди, которые умеют писать, и даже, как правило, грамотно. Так называемые журналисты, например. А есть люди, которые поставляют им темы для колонок. Так называемые политики. Эти нередко родной речью владеют не вполне - что в устной форме, что в письменной. Получается разделение труда. Умеющие писать растолковывают слова и демарши тех, кто дело делает.

Тот факт, что выпускница МГИМО Ксения Собчак, выдвигаясь в президенты, в своем программном заявлении наделала кучу орфографических ошибок, вроде бы ясно свидетельствует об одном. О том, что журналистка стала политиком. Сама она писала свой текст или воспользовалась услугами полуграмотных райтеров. Складывается впечатление, что все это всерьез: одна против всех, я знаю, чем я рискую, вообще президентская компания. Так что пришла пора анализировать и растолковывать смысл заявлений Ксении Анатольевна. Прозревая интригу.

Впечатление это обманчивое.

Хотя многие из нас, грамотеев, уже вовсю занялись аналитикой и даже переругались, доказывая друг другу, кем на самом деле является кандидат Собчак. Является ли она спойлером дяди Владимира Путина или действует сама по себе, либо ведет двойную, а то и тройную игру, рассчитанную на долгие годы. Подлый она совершает поступок или в своем праве, как всякий свободный российский гражданин, желающий избираться и быть избранным. Да, и какой у выдвиженки электорат, кто за светскую львицу проголосует: простой народ, благодарный зритель "Дома-2", предположительно выбирающий Владимира Вольфовича, - или чистая публика. Или в принципе никто не проголосует, ни один человек. И вот это "против всех" в качестве предвыборной технологии вызывает у комментаторов споры: глупый ход с ее стороны или глубоко просчитанный?

Да и сами политики, включая Путина, Пескова, Зюганова, Жириновского, Явлинского, Навального, Ходорковского, тоже высказываются. Яростней всех Алексей Анатольевич, еще месяц назад, едва были опубликованы первые сливы о президентских амбициях Собчак, раскритиковавший подругу за ее "довольно людоедские взгляды". Смешнее прочих Геннадий Андреевич, который ревниво предостерег конкурентку от того, чтобы "превращать выборы в трагикомедию". Поскольку, как можно было понять, сам успешно, лет двадцать как минимум, справляется с этой задачей и не намерен передавать свой драгоценный опыт молодым да наглым.

Между тем комментировать тут почти нечего. Вне зависимости от того, с какой целью Ксения Собчак, заставляя волноваться дедушку Зюганова, решила принять участие в президентской гонке. Согласовала она свое решение с Путиным или не согласовала. Плохо она поступила в отношении Алексея Навального, отбывающего за решеткой очередной срок, или правильно. Уведет она тысячу-другую избирателей у Жириновского или у Явлинского. Идти на выборы со слоганом типа "мы лучше всех, мы против всех" - это ее поразительная находка или обыкновенная пошлость.

Все это, понимаете ли, не имеет значения. По той известной всем причине, что выборов в России нет, единственный реальный, как к нему ни относись, кандидат от оппозиции к ним не допущен, а имя победителя известно за шесть лет до того исторического дня, когда его объявит Элла Памфилова. Если же он почему-либо раскапризничается и не захочет побеждать, то непременно укажет россиянам на того, кого выбрал себе в преемники, и соотечественники за этого счастливца обязательно проголосуют. Вот и вся интрига, и незачем терять время, выслушивая кухонные речи Ксении Анатольевны или вчитываясь в текст ее заявления и не прощая ей ошибок, впоследствии исправленных. Проблемы с правописанием налицо, но этого все-таки мало, чтобы стать политиком.

Хуже того. Политиками, то есть людьми, борющимися за власть и оказывающими влияние на ситуацию в стране, давно уже перестали быть поименованные выше лидеры системных политических партий. Это их осознанный выбор, продиктованный известными обстоятельствами. Теперь к ним хочет присоединиться Ксения Собчак, и можно, конечно, если совсем уж нечем заняться, погадать на кофейной гуще о том, что ею движет, но это опять-таки будут рассуждения чисто теоретические. Оторванные от живой или, точнее, полумертвой нашей политической жизни, в которой борьба за власть отменена самой властью. Это еще называется узурпацией и прямо запрещено в Основном законе, но когда вместе с политикой отменен за ненадобностью и независимый суд, а главный следователь упорствует в своем желании вычеркнуть из Конституции раздражающую его статью, то кому же наказывать узурпаторов? Совсем некому, и галочка, поставленная в графе "против всех", которая теперь может обрести имя, горю не поможет.

Единственное, что имеет, на мой взгляд, смысл обсуждать в связи с выдвижением Ксении Собчак, - это еще острее обозначившийся раскол в демократическом лагере. Следствием этого раскола при больном Ельцине стала победа Путина и захват власти враждебными России спецслужбами - прямо по фильму "Спящие", только с обратным знаком. Абсолютное неумение договариваться и объединяться, даже после того как в начале нулевых обозначились масштабы беды, привело страну к катастрофе. Два без малого десятилетия спустя при вольном или невольном соучастии знаменитой телеведущей начальство может замерить уровень взаимной отчужденности, а то и ненависти в оппозиционном лагере - и с удовольствием отметить, что уже и демократов почти нет, а раскол все усугубляется. Ксения Анатольевна, баллотируясь в президенты, тоже вносит в это дело свою скромную лепту. Что ж, ей зачтется, хочет она того или нет.

Несогласные опять перегрызлись, и если на то был расчет при запуске проекта "Собчак", то начальству не откажешь в умении сравнительно мирными способами дробить несогласных и уничтожать. А если даже и расчета не было, то чувство неловкости и стыда, возникающее при лицезрении новенького кандидата, становится тотальным. Зато и ни малейших сомнений не остается насчет того, надо идти на выборы или не надо ни в коем случае. Сомнения развеяны, и это, пожалуй, хорошая, по-своему обнадеживающая новость.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 20.10.2017
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