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Телеведущая Ксения Собчак объявила о планах баллотироваться на пост президента России в 2018 году. Ее заявление опубликовали "Ведомости".

"Я вне жестких идеологических рамок. Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за "Крым наш" и не против. Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появилась настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей", - заявила Собчак.

Собчак объявила, что выступает за общеевропейские ценности, демократию и свободную экономику с сильным социальным сектором. Она также отметила необходимость реформ налогового законодательства, системы образования, а также судебной реформы

"Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям. Вопреки попыткам чиновников скомпрометировать меня и использовать в своих целях, вопреки нападкам части моих друзей-либералов, вопреки спекуляциям диванных политологов, мое выдвижение может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества", - пишет Собчак.

Собчак высказалась против бойкота выборов "в случае отказа от регистрации кандидатами видных деятелей оппозиции и, конечно, в первую очередь Алексея Навального". По ее мнению, отказавшись от участия даже в подконтрольных и "несовершенных" выборах, "мы не оставляем себе никакого выхода, кроме уличного противостояния, которое, очевидно, подходит не всем, и которое, разумеется, должно быть крайней и исключительной мерой политической борьбы".

21 сентября Би-Би-Си сообщила, что Собчак собирается участвовать в президентских выборах 2018 года и уже ищет руководителя предвыборного штаба.

Выдвинуться кандидатом телеведущей предложили в администрации президента, рассказали источники Би-Би-Си. При этом финансирования Собчак не обещали, так что неизвестно, на какие средства она собирается вести предвыборную кампанию. "При встрече она рассказывает, какая это важная история, что женщина поборется за президентский пост, как это важно для развития страны, - рассказал один из тех, кому телеведущая предлагала пост главы ее штаба. - При этом Собчак подчеркивает, что ее кампания не должна быть политической".

В администрации президента воздержались от официальных комментариев. "Участие Собчак в президентских выборах рассматривается как один из вариантов кампании", - подтвердил близкий к администрации президента источник. Бывший федеральный чиновник, также попросивший об анонимности, заявил Би-би-си, что в Кремле препятствовать выдвижению Собчак никто не собирается, но это может произойти только по ее собственному решению.

Сама Собчак не подтвердила, что пойдет на выборы, но и не отрицала этого. Информацию о том, что она примет участие в выборах и что это согласовано с Кремлем, телеведущая назвала "провокацией, связанной с другим проектом". "У меня есть проект, он журналистский, но связан с политикой тоже. Я хочу о нем говорить тогда, когда я захочу о нем говорить", - заявила Собчак. Она не уточнила содержание проекта.

1 сентября "Ведомости" сообщили, что Кремле подбирают женскую кандидатуру для участия в президентских выборах. По словам источников в администрации президента рассматривается 5-7 кандидатур. Один из близких к Кремлю источников назвал Собчак идеальным кандидатом. "Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос - решится ли она", - приводила его слова газета.

Собчак расценила эту публикацию как "вброс с целью дискредитации". "Я человек независимый и ни с какой "апешечкой" (администрацией президента. - Ред.) и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь", - написала журналистка в Инстаграме.