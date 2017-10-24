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Избирательный штаб телеведущей Ксении Собчак на президентских выборах возглавит медиаменеджер Игорь Малашенко. Об этом Собчак заявила на первой пресс-конференции в роли кандидата, прямую трансляцию ведет телеканал "Дождь".

Малашенко - один из основателей и первый гендиректор телекомпании НТВ, на президентских выборах 1996 года он возглавлял избирательный штаб Бориса Ельцина.

По словам Собчак, в штаб также войдут политтехнологи Алексей Ситников, Виталий Шкляров и Марина Литвинович. Ситников возглавит офлайн-направление, а Шкляров будет отвечать за кампанию в интернете. К команде Собчак присоединились юрист Елена Лукьянова, сценарист и телеведущая Авдотья Смирнова, журналист Антон Красовский. Пресс-секретарем штаба станет журналистка "Сноба" Ксения Чудинова.

Штаб Собчак в Москве откроют на Саввинской набережной. Журналистка пообещала, что со следующей недели там будут "проходить дискуссии".

Жена Малашенко журналистка Божена Рынска написала в Фейсбуке, что для нее решение мужа стало неожиданностью и может привести к разводу. "Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря. Так как мы уже три года пытаемся воспроизвести общего ребенка, я не хочу с ним расходиться, мы 6 лет вместе. Но я должна все осмыслить. Я своей политической позиции не меняю. Я за Навального. И только. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит. И отмахнулась. Нежданчик", - пишет Рынска.

Телеведущая назвала аннексию Крыма Россией нарушением Будапештского меморандума о безъядерном статусе Украины. "С точки зрения международного права Крым - украинский. Точка. После этого нужно разговаривать", - подчеркнула Собчак.

Между тем при объявлении о выдвижении Собчак сказала, что она "не за "Крым наш" и не против". В 2014 году журналистка поддержала аннексию полуострова. "Я считаю, что если бескровно Крым станет нашим, то это будет большая победа Путина", - писала она тогда в твиттере.

На пресс-конференции Собчак сказала, что воздержится от критики личности Владимира Путина, поскольку президент помог ее отцу Анатолию Собчаку с лечением за границей и "фактически спас жизнь".

Также журналистка заявила, что будет добиваться освобождения политзаключенных. Собчак не уточнила, кого она имеет в виду, но перед пресс-конференцией журналистам раздали фотографии осужденных по Болотному делу, активиста Сергея Мохнаткина, режиссера Кирилла Серебренникова и журналиста РБК Александра Соколова.

Собчак поблагодарила Михаила Ходорковского за готовность оказать ей поддержку. В понедельник Ходорковский выступил против бойкота выборов и призвал голосовать за "любого приемлемого кандидата", кроме "заранее определенного победителя".

О своем выдвижении Собчак объявила 18 октября. Она называет себя "кандидатом против всех".

1 сентября "Ведомости" сообщили, что Кремле подбирают женскую кандидатуру для участия в президентских выборах. По словам источников в администрации президента рассматривается 5-7 кандидатур. Один из близких к Кремлю источников назвал Собчак идеальным кандидатом. "Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос - решится ли она", - приводила его слова газета.

Собчак расценила эту публикацию как "вброс с целью дискредитации". "Я человек независимый и ни с какой "апешечкой" (администрацией президента. - Ред.) и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь", - написала журналистка в Инстаграме.