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Также: Выборы, Президент, Россия, Политика | Персоны: Дмитрий Песков, Ксения Собчак, Владимир Путин

новость Не виноватые мы, она сама пошла

В Кремле отрицают причастность к выдвижению Собчак кандидатом в президенты
19.10.2017
Ксения Собчак. Кадр телеканала "Дождь"
Ксения Собчак. Кадр телеканала "Дождь"
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статья Статья

Принцесса цирка

Ведь Собчак не просто телеведущая, представительница светской "богемы" и участница оппозиционных протестов. Она дочь человека, бывшего одним из архитекторов современной России, создателем бесконечных путиных, медведевых и даже чубайсов. Ее крестный отец - Владимир Путин, политический "крестник" ее отца.

Виталий Портников
19.10.2017

Кремль не имеет отношения к планам телеведущей Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Это не так", - сказал Песков на просьбу прокомментировать утверждение о том, что кампания Собчак подготовлена в администрации президента.

При этом Песков напомнил, что избирательная кампания пока не началась. "Пока никаких зарегистрированных кандидатов нет. Пока вряд ли можно говорить о соперниках президента Владимира Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться и говорил, что до начала избирательной кампании еще есть время", - отметил Песков. По словам пресс-секретаря, сейчас Путин намерен "сконцентрироваться на президентской работе".

Песков также заявил, что не присутствовал на встрече Путина и Собчак, где, по словам телеведущей, она сообщила президенту о намерении баллотироваться.

В среду Собчак объявила о планах баллотироваться на пост президента России в 2018 году. "Я вне жестких идеологических рамок. Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за "Крым наш" и не против. Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появилась настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей", - заявила Собчак.

Собчак объявила, что выступает за общеевропейские ценности, демократию и свободную экономику с сильным социальным сектором. Она также отметила необходимость реформ налогового законодательства, системы образования, а также судебной реформы

Собчак высказалась против бойкота выборов "в случае отказа от регистрации кандидатами видных деятелей оппозиции и, конечно, в первую очередь Алексея Навального". По ее мнению, отказавшись от участия даже в подконтрольных и "несовершенных" выборах, "мы не оставляем себе никакого выхода, кроме уличного противостояния, которое, очевидно, подходит не всем, и которое, разумеется, должно быть крайней и исключительной мерой политической борьбы".

В интервью телеканалу "Дождь" Собчак заявила что недавно встречалась с Путиным и брала у него интервью для фильма о своем отце, Анатолии Собчаке. На встрече Собчак сообщила президенту о своем решении идти на выборы. По ее словам, Путин сказал: "Каждый человек вправе принимать решения и должен нести за них ответственность". "У меня не было ощущения, что ему понравилось то, что я сказала, но он сказал только эту фразу", - добавила Собчак.

При этом Собчак в интервью заявила, что снимет свою кандидатуру, если к президентским выборам допустят Навального.

21 сентября Би-Би-Си сообщила, что Собчак собирается участвовать в президентских выборах 2018 года и уже ищет руководителя предвыборного штаба.

Выдвинуться кандидатом телеведущей предложили в администрации президента, рассказали источники Би-Би-Си. При этом финансирования Собчак не обещали, так что неизвестно, на какие средства она собирается вести предвыборную кампанию. "При встрече она рассказывает, какая это важная история, что женщина поборется за президентский пост, как это важно для развития страны, - рассказал один из тех, кому телеведущая предлагала пост главы ее штаба. - При этом Собчак подчеркивает, что ее кампания не должна быть политической".

В администрации президента воздержались от официальных комментариев. "Участие Собчак в президентских выборах рассматривается как один из вариантов кампании", - подтвердил близкий к АП источник. Бывший федеральный чиновник, также попросивший об анонимности, заявил Би-би-си, что в Кремле препятствовать выдвижению Собчак никто не собирается, но это может произойти только по ее собственному решению.

Сама Собчак не подтвердила, что пойдет на выборы, но и не отрицала этого. Информацию о том, что она примет участие в выборах и что это согласовано с Кремлем, телеведущая назвала "провокацией, связанной с другим проектом". "У меня есть проект, он журналистский, но связан с политикой тоже. Я хочу о нем говорить тогда, когда я захочу о нем говорить", - заявила Собчак. Она не уточнила содержание проекта.

1 сентября "Ведомости" сообщили, что Кремле подбирают женскую кандидатуру для участия в президентских выборах. По словам источников в администрации президента рассматривается 5-7 кандидатур. Один из близких к Кремлю источников назвал Собчак идеальным кандидатом. "Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос - решится ли она", - приводила его слова газета.

Собчак расценила эту публикацию как "вброс с целью дискредитации". "Я человек независимый и ни с какой "апешечкой" (администрацией президента. - Ред.) и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь", - написала журналистка в Инстаграме.

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19.10.2017
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Ксению Собчак опять обручили с Кремлем. Ксения Собчак опять уклонилась от ответа на вопрос, будет ли она конкурировать с дядей Володей. Любопытство возбуждает нестандартное спецмероприятие, в рамках которого анонимные источники, связанные с администрацией Путина, вовлекают Собчак в свои предвыборные игры.

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