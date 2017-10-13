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Однако было бы гораздо хуже, если бы знаменитые россияне молчали все как один. Или, подобно братьям Михалковым, принимали посильное участие в травле своего товарища и его подельников. Было бы хуже, если бы мастера культуры скопом, как в былые времена, требовали казнить тех, чьи дела расследуют доблестные бойцы батыра Ежова.
Однако было бы гораздо хуже, если бы знаменитые россияне молчали все как один. Или, подобно братьям Михалковым, принимали посильное участие в травле своего товарища и его подельников. Было бы хуже, если бы мастера культуры скопом, как в былые времена, требовали казнить тех, чьи дела расследуют доблестные бойцы батыра Ежова.
Вот и замминистра Волин, как бы откликаясь на указы Петра Порошенко, который одним махом заблокировал российские соцсети, произносит очень важные для нашего читателя слова. Про бессмысленность запретительных мер и про небывалый рост компьютерной грамотности. Читаешь - и не об Украине думаешь, но о родине и о россиянах
Вот и замминистра Волин, как бы откликаясь на указы Петра Порошенко, который одним махом заблокировал российские соцсети, произносит очень важные для нашего читателя слова. Про бессмысленность запретительных мер и про небывалый рост компьютерной грамотности. Читаешь - и не об Украине думаешь, но о родине и о россиянах
Начальство посылает другой сигнал. Он считывается в тех строках, которые посвящены безымянным злоумышленникам. Они, оказывается, публиковали "материалы агитационного характера с целью популяризировать среди населения России идею бойкота выборов в Госдуму". За что и поплатились. И так будет с каждым, кто покусится.
Начальство посылает другой сигнал. Он считывается в тех строках, которые посвящены безымянным злоумышленникам. Они, оказывается, публиковали "материалы агитационного характера с целью популяризировать среди населения России идею бойкота выборов в Госдуму". За что и поплатились. И так будет с каждым, кто покусится.
В новом сериале "Спящие", снятом по сценарию удивительного нашего писателя Минаева, рассказывается о том, как в 2013 году пробуждаются к жизни и диверсиям давно завербованные, но бездействующие до поры агенты ЦРУ. Получив распоряжение "пора просыпаться", они подчиняются этому приказу и начинают гадить по-крупному - где кто служит, там и гадит. На всех направлениях, от внешнеполитической деятельности до журналистской, не останавливаясь ни перед чем. Подобно зомби, восставшим из земли, и в полном соответствии с планом их заокеанских вербовщиков, которые мечтают посеять в России хаос, а потом окончательно ее погубить.
Короче, это фильм очень жизненный, хотя лукавый сценарист и сообщает нам в заставочных титрах, что все вымышлено и совпадения могут быть лишь случайными. Однако нас не проведешь, и буквально в каждом отрицательном персонаже мы легко угадываем знакомых, давно разоблаченных на гостелеканалах национал-предателей - их повадки, поступки и вредительское нутро. Именно в этом смысле кино хочется назвать весьма злободневным, да никак иначе его и не назовешь.
Фирменный метод подлых пиндосов и их приспешников - подстава, причем многоходовая. Так, еще в первой серии они снабжают адвоката-разоблачителя, похожего одновременно на Магнитского и Навального, документами о российско-китайской углеводородной сделке, якобы коррупционной и якобы дискредитирующей ФСБ, потом его взрывают-похищают, потом выводят на улицу протестную демонстрацию против чекистов и ее взрывают тоже. В итоге весь мир, включая немалое количество занятых в фильме героев, плохо думает про чекистов, и только мы, очарованные зрители, допущенные режиссером и сценаристом к последним тайнам бытия, прикасаемся к настоящей правде.
Про ЦРУ и про ФСБ. Про Зло и Добро. Которые сошлись в жестокой схватке.
А сила истинного искусства такова, что после просмотра некоторого числа серий мы уже другими глазами глядим на реальный мир, прозревая в нем подставы, заговоры и поединки. Мы понемногу учимся отличать своих от чужих, патриотов от русофобов, правильно зомбированных от тех, кого разбудили враги. И свежие новости уже воспринимаем по-другому, догадываясь о том, кто кого подставил и какую выгоду извлекает геополитический противник в ходе борьбы, например, с так называемой коррупцией.
Вот сейчас стало известно о том, что у крупных чинов Роскомнадзора возникли проблемы с карательными органами. Объявлено, что пресс-секретаря Ампелонского, главу аппарата Весельчакова и начальника правового отдела Едидина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и все они взяты под домашний арест. Насколько можно понять, эти люди уже в течение пяти лет занимались мухлежом с зарплатами себе и отдельным сотрудникам РКН, повысив общее благосостояние на 30 миллионов рублей. В связи с чем следственное управление столичного Южного административного округа и завело на них дело по статье, предусматривающей до 10 лет заключения.
Как мы раньше могли бы отнестись к этому с виду неприглядному факту из жизни госчиновников? Вероятно, радовались бы успехам силовиков, влекущих мошенников на цугундер. Однако после просмотра "Спящих" о судьбах Ампелонского и его подельников размышляешь уже с иным, тревожным чувством. Тупое антикоррупционное злорадство сменяется острым предощущением большой беды.
Ибо Роскомнадзор, если говорить о значимости этой организации и пользе, которую она приносит Родине, - это почти ФСБ. А в чем-то даже и полезней, поскольку действует, как правило, в виртуальном пространстве, бдительно отслеживая все наши преступные слова, матерные мысли и ошибки, которые хуже преступлений. Это, можно сказать, передовой отряд в войне с Америкой, где специально выдумали интернет, чтобы уничтожить Россию. Отряд, вооруженный современнейшими средствами противодействия любому крамольному слову и матерной мысли, которые здесь умеют блокировать, а скоро еще научатся вылавливать смутьянов, желающих обойти блокировку. Нет сомнений, про них, сотрудников Роскомнадзора, тоже когда-нибудь снимут сериал, и тот же удивительный Минаев наверняка лучше всех справится со сценарным заданием.
Спрашивается - кому понадобилось их репрессировать в наши дни? Хоть бы они даже и мухлевали с черной кассой и приплачивали себе за труд, важность которого переоценить невозможно. Одним врагам, внедренным в столичный Южный административный округ и разбуженным ныне, могло такое понадобится, дабы скомпрометировать честных тружеников и дезорганизовать их работу. Ясно же, что всему ведомству теперь не до социальных сетей, когда по коридорам его шастают сыщики, завербованные американской разведкой, а крупные чины сидят под домашним арестом. Налицо явная провокация, но если бы режиссер Быков по сценарию писателя Минаева не снял многосерийное убедительное кино про спящих агентов, то мы бы ни о чем таком сроду не догадались.
Закрадывается и еще более тяжкое подозрение. Все-таки фильм "Спящие" производит столь гнетущее впечатление на неокрепшие наши души, а зомбированных российских граждан на единицу площади телекадра столь много, что поневоле думаешь о Родине как о стране обреченной. Так что уже и не знаешь, как относиться к этому кино и какие на самом деле цели ставили перед собой его создатели. Может, они тоже втайне работают на Америку, прикидываясь патриотами, поскольку получили такое задание в Лэнгли. Вообще хочется, выключив телевизор, протереть глаза, но лучше этого не делать, чтобы ненароком не проснуться. Только и остается, что спать вместе с миллионами телезрителей и досматривать кошмар до конца.