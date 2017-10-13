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В новом сериале "Спящие", снятом по сценарию удивительного нашего писателя Минаева, рассказывается о том, как в 2013 году пробуждаются к жизни и диверсиям давно завербованные, но бездействующие до поры агенты ЦРУ. Получив распоряжение "пора просыпаться", они подчиняются этому приказу и начинают гадить по-крупному - где кто служит, там и гадит. На всех направлениях, от внешнеполитической деятельности до журналистской, не останавливаясь ни перед чем. Подобно зомби, восставшим из земли, и в полном соответствии с планом их заокеанских вербовщиков, которые мечтают посеять в России хаос, а потом окончательно ее погубить.

Короче, это фильм очень жизненный, хотя лукавый сценарист и сообщает нам в заставочных титрах, что все вымышлено и совпадения могут быть лишь случайными. Однако нас не проведешь, и буквально в каждом отрицательном персонаже мы легко угадываем знакомых, давно разоблаченных на гостелеканалах национал-предателей - их повадки, поступки и вредительское нутро. Именно в этом смысле кино хочется назвать весьма злободневным, да никак иначе его и не назовешь.

Фирменный метод подлых пиндосов и их приспешников - подстава, причем многоходовая. Так, еще в первой серии они снабжают адвоката-разоблачителя, похожего одновременно на Магнитского и Навального, документами о российско-китайской углеводородной сделке, якобы коррупционной и якобы дискредитирующей ФСБ, потом его взрывают-похищают, потом выводят на улицу протестную демонстрацию против чекистов и ее взрывают тоже. В итоге весь мир, включая немалое количество занятых в фильме героев, плохо думает про чекистов, и только мы, очарованные зрители, допущенные режиссером и сценаристом к последним тайнам бытия, прикасаемся к настоящей правде.

Про ЦРУ и про ФСБ. Про Зло и Добро. Которые сошлись в жестокой схватке.

А сила истинного искусства такова, что после просмотра некоторого числа серий мы уже другими глазами глядим на реальный мир, прозревая в нем подставы, заговоры и поединки. Мы понемногу учимся отличать своих от чужих, патриотов от русофобов, правильно зомбированных от тех, кого разбудили враги. И свежие новости уже воспринимаем по-другому, догадываясь о том, кто кого подставил и какую выгоду извлекает геополитический противник в ходе борьбы, например, с так называемой коррупцией.

Вот сейчас стало известно о том, что у крупных чинов Роскомнадзора возникли проблемы с карательными органами. Объявлено, что пресс-секретаря Ампелонского, главу аппарата Весельчакова и начальника правового отдела Едидина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и все они взяты под домашний арест. Насколько можно понять, эти люди уже в течение пяти лет занимались мухлежом с зарплатами себе и отдельным сотрудникам РКН, повысив общее благосостояние на 30 миллионов рублей. В связи с чем следственное управление столичного Южного административного округа и завело на них дело по статье, предусматривающей до 10 лет заключения.

Как мы раньше могли бы отнестись к этому с виду неприглядному факту из жизни госчиновников? Вероятно, радовались бы успехам силовиков, влекущих мошенников на цугундер. Однако после просмотра "Спящих" о судьбах Ампелонского и его подельников размышляешь уже с иным, тревожным чувством. Тупое антикоррупционное злорадство сменяется острым предощущением большой беды.

Ибо Роскомнадзор, если говорить о значимости этой организации и пользе, которую она приносит Родине, - это почти ФСБ. А в чем-то даже и полезней, поскольку действует, как правило, в виртуальном пространстве, бдительно отслеживая все наши преступные слова, матерные мысли и ошибки, которые хуже преступлений. Это, можно сказать, передовой отряд в войне с Америкой, где специально выдумали интернет, чтобы уничтожить Россию. Отряд, вооруженный современнейшими средствами противодействия любому крамольному слову и матерной мысли, которые здесь умеют блокировать, а скоро еще научатся вылавливать смутьянов, желающих обойти блокировку. Нет сомнений, про них, сотрудников Роскомнадзора, тоже когда-нибудь снимут сериал, и тот же удивительный Минаев наверняка лучше всех справится со сценарным заданием.

Спрашивается - кому понадобилось их репрессировать в наши дни? Хоть бы они даже и мухлевали с черной кассой и приплачивали себе за труд, важность которого переоценить невозможно. Одним врагам, внедренным в столичный Южный административный округ и разбуженным ныне, могло такое понадобится, дабы скомпрометировать честных тружеников и дезорганизовать их работу. Ясно же, что всему ведомству теперь не до социальных сетей, когда по коридорам его шастают сыщики, завербованные американской разведкой, а крупные чины сидят под домашним арестом. Налицо явная провокация, но если бы режиссер Быков по сценарию писателя Минаева не снял многосерийное убедительное кино про спящих агентов, то мы бы ни о чем таком сроду не догадались.

Закрадывается и еще более тяжкое подозрение. Все-таки фильм "Спящие" производит столь гнетущее впечатление на неокрепшие наши души, а зомбированных российских граждан на единицу площади телекадра столь много, что поневоле думаешь о Родине как о стране обреченной. Так что уже и не знаешь, как относиться к этому кино и какие на самом деле цели ставили перед собой его создатели. Может, они тоже втайне работают на Америку, прикидываясь патриотами, поскольку получили такое задание в Лэнгли. Вообще хочется, выключив телевизор, протереть глаза, но лучше этого не делать, чтобы ненароком не проснуться. Только и остается, что спать вместе с миллионами телезрителей и досматривать кошмар до конца.