О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/milshtein/m.264741.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/milshtein/m.264741.html
Также: Мильштейн, Правительство, Свобода слова, Право, Криминал, Телевидение, Российско-американские отношения, Кино, Литература, Колонки, Россия, СМИ, Общество, Происшествия, США, Культура, Политика, Мир | Персоны: Илья Мильштейн, Сергей Минаев

статья "Спящие" и бдящие

Илья Мильштейн, 13.10.2017
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
Реклама
статья Статья

Без страха и опричнины

Однако было бы гораздо хуже, если бы знаменитые россияне молчали все как один. Или, подобно братьям Михалковым, принимали посильное участие в травле своего товарища и его подельников. Было бы хуже, если бы мастера культуры скопом, как в былые времена, требовали казнить тех, чьи дела расследуют доблестные бойцы батыра Ежова.

Илья Мильштейн
01.09.2017
статья Статья

Ложь, да в ней намек

Вот и замминистра Волин, как бы откликаясь на указы Петра Порошенко, который одним махом заблокировал российские соцсети, произносит очень важные для нашего читателя слова. Про бессмысленность запретительных мер и про небывалый рост компьютерной грамотности. Читаешь - и не об Украине думаешь, но о родине и о россиянах

Илья Мильштейн
17.05.2017
статья Статья

Бойкотировки и блокировки

Начальство посылает другой сигнал. Он считывается в тех строках, которые посвящены безымянным злоумышленникам. Они, оказывается, публиковали "материалы агитационного характера с целью популяризировать среди населения России идею бойкота выборов в Госдуму". За что и поплатились. И так будет с каждым, кто покусится.

Илья Мильштейн
11.07.2016

В новом сериале "Спящие", снятом по сценарию удивительного нашего писателя Минаева, рассказывается о том, как в 2013 году пробуждаются к жизни и диверсиям давно завербованные, но бездействующие до поры агенты ЦРУ. Получив распоряжение "пора просыпаться", они подчиняются этому приказу и начинают гадить по-крупному - где кто служит, там и гадит. На всех направлениях, от внешнеполитической деятельности до журналистской, не останавливаясь ни перед чем. Подобно зомби, восставшим из земли, и в полном соответствии с планом их заокеанских вербовщиков, которые мечтают посеять в России хаос, а потом окончательно ее погубить.

Короче, это фильм очень жизненный, хотя лукавый сценарист и сообщает нам в заставочных титрах, что все вымышлено и совпадения могут быть лишь случайными. Однако нас не проведешь, и буквально в каждом отрицательном персонаже мы легко угадываем знакомых, давно разоблаченных на гостелеканалах национал-предателей - их повадки, поступки и вредительское нутро. Именно в этом смысле кино хочется назвать весьма злободневным, да никак иначе его и не назовешь.

Фирменный метод подлых пиндосов и их приспешников - подстава, причем многоходовая. Так, еще в первой серии они снабжают адвоката-разоблачителя, похожего одновременно на Магнитского и Навального, документами о российско-китайской углеводородной сделке, якобы коррупционной и якобы дискредитирующей ФСБ, потом его взрывают-похищают, потом выводят на улицу протестную демонстрацию против чекистов и ее взрывают тоже. В итоге весь мир, включая немалое количество занятых в фильме героев, плохо думает про чекистов, и только мы, очарованные зрители, допущенные режиссером и сценаристом к последним тайнам бытия, прикасаемся к настоящей правде.

Про ЦРУ и про ФСБ. Про Зло и Добро. Которые сошлись в жестокой схватке.

А сила истинного искусства такова, что после просмотра некоторого числа серий мы уже другими глазами глядим на реальный мир, прозревая в нем подставы, заговоры и поединки. Мы понемногу учимся отличать своих от чужих, патриотов от русофобов, правильно зомбированных от тех, кого разбудили враги. И свежие новости уже воспринимаем по-другому, догадываясь о том, кто кого подставил и какую выгоду извлекает геополитический противник в ходе борьбы, например, с так называемой коррупцией.

Вот сейчас стало известно о том, что у крупных чинов Роскомнадзора возникли проблемы с карательными органами. Объявлено, что пресс-секретаря Ампелонского, главу аппарата Весельчакова и начальника правового отдела Едидина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и все они взяты под домашний арест. Насколько можно понять, эти люди уже в течение пяти лет занимались мухлежом с зарплатами себе и отдельным сотрудникам РКН, повысив общее благосостояние на 30 миллионов рублей. В связи с чем следственное управление столичного Южного административного округа и завело на них дело по статье, предусматривающей до 10 лет заключения.

Как мы раньше могли бы отнестись к этому с виду неприглядному факту из жизни госчиновников? Вероятно, радовались бы успехам силовиков, влекущих мошенников на цугундер. Однако после просмотра "Спящих" о судьбах Ампелонского и его подельников размышляешь уже с иным, тревожным чувством. Тупое антикоррупционное злорадство сменяется острым предощущением большой беды.

Ибо Роскомнадзор, если говорить о значимости этой организации и пользе, которую она приносит Родине, - это почти ФСБ. А в чем-то даже и полезней, поскольку действует, как правило, в виртуальном пространстве, бдительно отслеживая все наши преступные слова, матерные мысли и ошибки, которые хуже преступлений. Это, можно сказать, передовой отряд в войне с Америкой, где специально выдумали интернет, чтобы уничтожить Россию. Отряд, вооруженный современнейшими средствами противодействия любому крамольному слову и матерной мысли, которые здесь умеют блокировать, а скоро еще научатся вылавливать смутьянов, желающих обойти блокировку. Нет сомнений, про них, сотрудников Роскомнадзора, тоже когда-нибудь снимут сериал, и тот же удивительный Минаев наверняка лучше всех справится со сценарным заданием.

Спрашивается - кому понадобилось их репрессировать в наши дни? Хоть бы они даже и мухлевали с черной кассой и приплачивали себе за труд, важность которого переоценить невозможно. Одним врагам, внедренным в столичный Южный административный округ и разбуженным ныне, могло такое понадобится, дабы скомпрометировать честных тружеников и дезорганизовать их работу. Ясно же, что всему ведомству теперь не до социальных сетей, когда по коридорам его шастают сыщики, завербованные американской разведкой, а крупные чины сидят под домашним арестом. Налицо явная провокация, но если бы режиссер Быков по сценарию писателя Минаева не снял многосерийное убедительное кино про спящих агентов, то мы бы ни о чем таком сроду не догадались.

Закрадывается и еще более тяжкое подозрение. Все-таки фильм "Спящие" производит столь гнетущее впечатление на неокрепшие наши души, а зомбированных российских граждан на единицу площади телекадра столь много, что поневоле думаешь о Родине как о стране обреченной. Так что уже и не знаешь, как относиться к этому кино и какие на самом деле цели ставили перед собой его создатели. Может, они тоже втайне работают на Америку, прикидываясь патриотами, поскольку получили такое задание в Лэнгли. Вообще хочется, выключив телевизор, протереть глаза, но лучше этого не делать, чтобы ненароком не проснуться. Только и остается, что спать вместе с миллионами телезрителей и досматривать кошмар до конца.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 13.10.2017
новость Новости по теме
13.10.2017 "Коммерсант": Следователи проверяют всех высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора →
12.10.2017 Пресс-секретарь РКН Ампелонский находится под домашним арестом →
11.10.2017 Пресс-секретарю РКН Ампелонскому вменяется мошенничество в особо крупном размере →
06.10.2017 Роскомнадзор создал подразделение для блокировки VPN и анонимайзеров →
26.09.2017 РКН угрожает заблокировать Фейсбук в 2018 году по закону о хранении данных →
Фото и Видео
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
32577
Play own
Московский протест 7 октября
32578
Play own
Новое поколение протеста
32582
Play own
Петербургская акция 7 октября
Реклама
Выбор читателей
статья Голос "нации страха"
Виталий Портников
новость Израиль выходит из ЮНЕСКО
Биньямин Нетаньяху. Фото: gov.il
новость Жучок под видом антивируса
Логотип "Лаборатории Касперского"
новость Профессора выслали из Польши
Гуманитарная академия в Пултуске. Фото: studyinpoland.pl
новость Крым: новое дело "Хизб ут-тахрир"
Сейран Салиев. Фото: krymr.com
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
статья Путин раздвигает ноги
РЕКЛАМА
новость Скандал из-за снятых флагов
Здание закрытого генконсульства России в Сан-Франциско. Фото: facebook.com/RusEmbUSA
в блоге Недоцеловались с Гитлером
383
новость США выходят из ЮНЕСКО
Здание ЮНЕСКО. Фото: unesco.org
новость ПАСЕ прогнулась под Москву
Сессия ПАСЕ. Фото: assembly.coe.int
новость Судья мешает защите Бученкова
Дмитрий Бученков и его адвокаты - Илья Новиков и Светлана Сидоркина. Фото Д.Борко
статья Адвокаты против дьяволов
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Гибель МН-17: JIT не отступит
Боевик ДНР с игрушкой погибшего пассажира Boeing-777. Фото: news.pn
новость Путин уволил Турчака
Андрей Турчак. Фото с сайта er.ru
новость Два года условно за репост
Штаб-квартира СБУ в Киеве. Фото: Википедия
новость Первый арест по бахчисарайскому делу
У здания суда в Симферополе. Фото Заира Смедляева
в блоге Мозг Хазина
383
новость Убийство Немцова: слушания в ПАСЕ
Мать и дочь Немцова на могиле. Фото: А.Агеева/Грани.Ру
новость Бандиты из тюменского УФСБ
УФСБ по Тюменской области. Фото: Владимир Казанин/kartologia.ru