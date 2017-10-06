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новость Блокпост

Роскомнадзор создал подразделение для блокировки VPN и анонимайзеров
06.10.2017
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
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В подведомственном Роскомнадзору предприятии "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) создан департамент, который будет изучать возможности блокировки интернет-сервисов. Об этом заявил глава РКН Александр Жаров, сообщают "Известия".

По словам главы ведомства, специалисты ГРЧЦ проводят исследования и эксперименты по ограничению доступа к заблокированным сайтам, а также изучают поведение "нарушителей, пытающихся обойти блокировки и нарушить логику действия системы блокировок". "Они взаимодействуют с компаниями, которые работают в сфере информационной безопасности, отрабатывают разные сценарии поведения нарушителей и готовят соответствующие сценарии своего поведения", - рассказал Жаров.

Роскомнадзор готовится к вступлению в силу ряда новых норм о регулировании интернета, отметил Жаров. Это, в частности поправки в закон "О защите информации", которые обязывают администрации анонимайзеров и VPN-сервисов фильтровать трафик и не давать российским пользователям доступа к заблокированным сайтам.

21 июля закон о запрете средств обхода блокировок сайтов был принят в третьем чтении Госдумой. 25 июля документ одобрил Совет Федерации, а 30 июля президент Владимир Путин подписал закон. Закон вступает в силу с 1 ноября.

Закон обязывает владельцев анонимайзеров и VPN самостоятельно ограничивать доступ своих пользователей к ресурсам из реестра запрещенных, иначе самим сервисам угрожает блокировка. Также, согласно документу, поисковики должны будут удалять ссылки на запрещенные сайты из выдачи. Тем же законом упраздняется введенный в августе 2014 года "реестр блогеров" и отменяются все связанные с ним ограничения.

29 августа стало известно, что Роскомнадзор подготовил приказ о порядке исполнения закона о запрете анонимайзеров и VPN. Согласно документу, сервисы, которые не перекроют доступ к запрещенным сайтам, будут блокироваться в течение трех дней.

Анонимайзеры обязаны подключаться к специальной системе Роскомнадзора. Их администраторы должны предоставлять информацию о своем владельце, сетевой адрес для доступа к системе, логины и пароли доступа к ресурсу. На подключение, которое инициируют органы МВД или ФСБ, отводится более 30 рабочих дней.

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06.10.2017
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