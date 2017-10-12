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новость Пресс-секретарь РКН Ампелонский находится под домашним арестом

12.10.2017
Вадим Ампелонский. Фото с личной страницы
Вадим Ампелонский. Фото с личной страницы
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Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, об уголовном деле которого стало известно накануне, помещен под домашний арест на срок до 7 ноября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Чертановского райсуда Москвы Станислава Ежова.

Такая же мера пресечения и на тот же самый срок избрана также начальнику правового управления РКН Борису Едидину.

Оба решения вынесла 5 октября судья Ирина Ермишина, хотя следователь СКР требовал отправить обоих чиновников в СИЗО. Между тем третьего фигуранта дела - начальника аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова (в публикации Интерфакса он назван советником гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр", подведомственного РКН) - следователь просил поместить как раз под домашний арест, и это ходатайство Ермишина удовлетворила.

Между тем Ампелонский обжаловал свой домашний арест в Мосгорсуд. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена, заключил Ежов.

Чиновникам РКН вменяется часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии. По некоторым данным, речь идет о выведении бюджетных средств через ГРЧЦ и фиктивным оформлением на работу в РКН.

В telegram-канале "Опер слил" сообщалось, что уже был подписан приказ о назначении Едидина одним из директоров ГРЧЦ, "но на следующий день все переиграли, что тоже связывают с обысками" по делу, прошедшими на предприятии. Сообщалось также, что проверка ведется и в отношении гендиректора ГРЧЦ Анастасии Звягинцевой. "Возможно, эти действия связаны с борьбой за власть за объединенные предприятия радиочастотной службы", - говорилось в публикации.

Между тем сайт VC.Ru отмечал, что в публикации "Известий", появившейся на сайте издания в ночь на среду, приведена информация со ссылкой на Ампелонского. Можно предположить, что беседа состоялась еще до задержания чиновника - во всяком случае, уже 6 октября его телефон не отвечал, а сам он по состоянию на среду не появлялся на работе уже неделю, так же как и Весельчаков.

Руководитель РКН Александр Жаров комментировать информацию отказывался.

ГРЧЦ занимается блокировкой сайтов и проверяет деятельность операторов связи. Едидин в 2015 году активно участвовал в обсуждениях норм о блокировках сайтов, в том числе антипиратского закона. В функции Весельчакова входит помощь Жарову.

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12.10.2017
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