Реклама

Против пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК, до 10 лет колонии). Об этом сообщает VC.Ru со ссылкой на неназванный источник, "знакомый с ситуацией".

Информация подтверждается данными на сайте Мосгорсуда. Там помещена карточка дела, рассматривавшегося в Чератановском райсуде столицы 5 октября. На этих слушаниях следователь просил арестовать Ампелонского, однако судья Ирина Ермишина ходатайство отклонила.

Чиновник имеет в деле статус обвиняемого, передает VC.Ru. Еще одним обвиняемым является начальник правового отдела РКН Борис Едидин. Ходатайство о его аресте также рассматривала 5-го числа Ермишина, однако информации об итогах этих слушаний на сайте суда нет. Позже Интерфакс написал, что в аресте этого чиновника также было отказано.

Между тем начальника аппарата РКН Александра Весельчакова Ермишина в тот же день отправила под домашний арест, как и просил следователь. Статья УК, вмененная этому чиновнику, в карточке не уточнена.

По информации собеседника VC.Ru, Ампелонский и Весельчаков уже неделю не появлялись на работе.

Какова фабула дела, неизвестно. Издание, однако, отмечает, что во вторник в telegram-канале "Опер слил" появилась информация об обысках, которые СКР провел во ФГУП "Главный радиочастотный центр", который подведомственен РКН. "По слухам, нашлись мертвые души, на которые списывались расходы", - говорилось в сообщении.

Также в этой публикации утверждалось, что уже был подписан приказ о назначении Едидина одним из директоров ГРЧЦ, "но на следующий день все переиграли, что тоже связывают с обысками". Помимо Едидина, заявлялось в сообщении, проверяют Весельчакова и гендиректора ГРЧЦ Анастасию Звягинцеву. "Возможно, эти действия связаны с борьбой за власть за объединенные предприятия радиочастотной службы", - отмечал автор публикации.

Телефон Ампелонского в среду "не использовался", отмечает VC.Ru, а по данным источника сайта, номер не отвечал еще и 6-го числа. При этом в публикации "Известий", появившейся 11 октября, приведен комментарий чиновника.

"Ведомости" также пишут о возбуждении дела против Ампелонского, Едидина и Весельчакова, однако отмечают, что чиновники являются еще подозреваемыми, а не обвиняемыми.

ГРЧЦ занимается блокировкой сайтов и проверяет деятельность операторов связи. Едидин в 2015 году активно участвовал в обсуждениях норм о блокировках сайтов, в том числе антипиратского закона. В функции Весельчакова входит помощь руководителю РКН Александру Жарову.

По данным VC.Ru, Жаров продолжает ходить на работу. Прокомментировать ситуацию Интерфаксу он отказался.