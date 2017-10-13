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Следователи СКР проверяют на причастность к финансовым махинациям в Роскомнадзоре всех высокопоставленных сотрудников центрального аппарата ведомства. Об этом сообщает "Коммерсант".

Расследованию предшествовала масштабная оперативная разработка, сообщили источники издания. Сотрудники ФСБ около полугода изучали движение средств по счетам чиновников и прослушивали их телефонные переговоры.

Согласно фабуле дела, сотрудникам Роскомнадзора незаконно начисляли дополнительные зарплаты, фиктивно трудоустраивая их в подведомственный ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ). Схема действовала с 2012 года по февраль 2017 года. За это время, по данным следствия, было похищено более 20 миллионов рублей.

Организатором зарплатной схемы следствие считает гендиректора ГРЧЦ Анастасию Звягинцеву. Приедприятие оказывает платные услуги, и его сотрудники получают довольно большую зарплату. Доход самой Звягинцевой в 2016 году составил более 13 миллионов рублей. При этом, по словам ее защитников, от зарплатных схем, она не получила ни копейки.

В своих показаниях Звягинцева признала, что фиктивно трудоустраивала на предприятие сотрудников РКН. Однако по ее словам, целью схемы было не хищения денег, а поддержка "ценных" сотрудников ведомства.

Так, при приеме на работу пресс-секретарю РКН Вадиму Ампелонскому предложили зарплату сразу и от Роскомнадзора, и от ГРЧЦ. Начальник правового управления Борис Едидин получил вторую карточку после полученных им предложений пойти на работу в крупную коммерческую структуру или вернуться в администрацию президента, где он работал раньше. В итоге Едидина удержали в РКН, ежемесячно доплачивая от 50 до 80 тысяч рублей к его окладу 70 тысяч.

По версии адвокатов, в действиях их клиентов нет состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), которую вменили фигурантам дела. Защита полагает, что если и совершались нарушения, то не уголовные, а финансовые или налоговые.

О расследовании дела о зарплатных схемах в РКН стало известно в среду. На следующий день выяснилось, что еще 5 октября судья судья Чертановского райсуда Москвы Ирина Ермишина отправила под домашний арест Ампелонского, Едидина и руководителя аппарата РКН Александра Весельчакова. При этом следователи настаивали на помещении Едидина и Ампелонского в СИЗО. Звягинцеву после допроса отпустили под подписку о невыезде.