Секрет неуязвимости
Казалось бы, к Лукашенко меньше всего подходит прилагательное "загадочный". Совершенно невозможный трепач, склонный выбалтывать даже явно конфиденциальные сведения. Эмоционально несдержанный. Не очень умный. И вообще весь такой неотесанный прямолинейный мужик. Какая уж тут загадка? Вот он - весь на виду. И все же "загадка Лукашенко" существует. Она довольно многогранна, но нас сейчас интересует один ее аспект.
Почему, будучи "единственным союзником" Москвы, он не принял непосредственного участия в агрессии против Украины и ему за это ничего не было? (При всех проблемах Москвы на фронте и явном дефиците сил для того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.) Он хвалит Украину за то, что та "не поддается на провокации", и намекает на некие закулисные сепаратные переговоры с ней - и это тоже сходит ему с рук. В то же время, будучи признанным "соагрессором", он избежал жестких санкций, аналогичных тем, что вводились против России. Не говоря уже о том, что Украина не нанесла по территории Беларуси ни одного целенаправленного удара. Ни по аэродромам, откуда взлетали для бомбежек Украины российские военные самолеты, ни по местам дислокации российских ракетных установок, ни по базам российских войск. С какой стороны ни посмотри, Лукашенко как будто вышел сухим из воды, насколько это было возможно. Десятый пакет санкций ЕС может изменить ситуацию, но это пока не точно. По утверждению Рикарда Йозвяка, редактора европейского бюро "Радио Свобода", до сих пор жесткие санкции против Лукашенко не вводились по просьбе Украины.
Существует соблазн дать этому максимально простое объяснение. С точки зрения Москвы: не очень-то поразбрасываешься союзниками, когда он у тебя один. Наоборот, бережнее с ним надо, чтобы и этого не потерять. С точки зрения Украины и Запада: зачем расширять эскалацию, если можно этого избежать?
В октябре 1940 года Франко отказал Гитлеру в союзе. Хотя первый был во многом обязан второму победой в гражданской войне (Гитлер полагал, что обязан буквально всем). Кроме того, если верить воспоминаниям дочери каудильо, тот боялся даже, что Гитлер может его похитить - и силой заставить Испанию вступить в войну. Но все же уклонился. Точнее, выдвинул неприемлемые требования в обмен на свое согласие. Гитлер, говорят, был взбешен. И хотя фюрер ужасно боялся стоматологов, предпочел бы вырвать четыре зуба, чем еще раз иметь дело с Франко. Тем не менее Испании за это ничего не было.
На первый взгляд, этого исторического примера достаточно, чтобы сказать, что бывает и так. Если бы не слишком разный контекст. К осени 1940 года гитлеровская Германия уже осуществила аншлюс Австрии, захват Чехии, раздел Польши, а также оккупацию Дании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Франции. Это не то же самое, что взять Соледар, перед тем оставив Херсон, Харьковскую, Сумскую, Киевскую и Черниговскую области. Принято полагать, что Путин считает войну против Украины "экзистенциальной". Да она и объективно может стать для него последней в случае поражения. Не до того ему, казалось бы, чтобы щадить чьи-то чувства и входить в положение. Особенно если речь о главе твоего вассального протектората, как это видится всем со стороны. Который от тебя зависит куда больше, чем ты от него.
Еще совсем недавно скандал в России - вплоть до обсуждения на федеральных каналах и в Совфеде - могла вызвать чашечка чая, заказанная в Минске на белорусском языке. Продублированные латиницей названия станций в минском метро означали "дерусификацию" и "разгул национализма". От которых один шаг до Майдана и баз НАТО. Сам Лукашенко сплошь и рядом оказывался "предателем", в лучшем случае - "неблагодарным нахлебником". Куда это все подевалось? От критики не осталось и следа. Хотя поводом для нее становилась какая-нибудь сущая ерунда в сравнении с отказом открывать второй фронт в экзистенциальной войне. Сейчас позволить себе обругать Лукашенко могут только несистемные русские фашисты вроде Гиркина или Скурлатова.
Кроме моратория на критику, Лукашенко исправно получает от России кредиты, отсрочки по долгам, деньги на импортозамещение, военные заказы, помощь в обходе санкций, энергоносители по нерыночным ценам и т.п. При этом умудряется сохранять имидж эдакого Герасима, молчаливо бунтующего против вздорной барыни. Которого жалеют, несмотря на то что он оттолкнул Татьяну и утопил Муму.
Как заявил на днях в эфире телемарафона заместитель начальника Главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий, Лукашенко "изо всех сил старается" не оказаться непосредственно втянутым в войну, потому что понимает, что является одной из целей России, и находится в трудном положении. "Он готов отдать все, что у него есть", - уверен представитель ГУР.
На удивление стойкий политический миф - об отчаянном сопротивлении строптивой марионетки своему хозяину, которому никак не удается заставить ее играть по своему сценарию. Именно этот миф лежит в основе иногда парадоксально мягкого отношения к Лукашенко в Европе и Украине.
Миф родился не на пустом месте, но все же те, кто в него верит, явно начали смотреть байопик о восхождении Лукашенко не с первых серий. Стоит напомнить, что когда оно началось, не за Путиным носили портфель с фекалиями, а Путин в малиновым пиджаке не по размеру носил портфель за Собчаком. Красно-коричневая Дума взахлеб аплодировала Лукашенко еще в мае 1994 года, когда он был всего лишь кандидатом в президенты Беларуси. Кстати, тут вскрывается еще один миф: будто Лукашенко был "выскочкой", победившим кандидата, на которого ставила Россия. В тогдашней России сохранялись два центра власти, причем красно-коричневое большинство в Думе представляло из себя своеобразный deep state, силы имперского реванша. И они тогда сделали ставку на Лукашенко. Он надолго стал их героем и выразителем чаяний - как "выдающийся государственный деятель" и "великий объединитель славянских народов".
"Лукашенко, приди в Россию / Александр Григорич, приди! / Разбуди, подними, встряхни нас! / Через смуту нас проведи!" Так пел о нем в 1997 году Александр Харчиков, популярный тогда черносотенный бард. Эта песня, между прочим, проживет довольно долгую жизнь - и станет официальным гимном инициативы "Лукашенко - 2008". Движения, созданного "Союзом русского народа" с целью выдвинуть Лукашенко в президенты Российской Федерации. Об этой инициативе в 2007 году писали все крупные российские издания. Один из примеров - статья под заголовком "Президент всея Великой и Белой Руси". Кроме того, КПРФ использовала на парламентских выборах образ Лукашенко. А Рогозин и Савельев, на тот момент руководители ультраправой партии "Великая Россия", предлагали ему ее возглавить.
А как насчет "крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века"? Путин решился произнести это только в 2005 году. "Распад Советского Союза стал крупнейшей геополитической катастрофой текущего столетия", – это сказал Лукашенко, выступая в Госдуме РФ в октябре 1999 года. Упомянув в своей речи, как бы между прочим, председателя правительства Путина, который всего лишь повторяет какие-то шаги за ним. Еще он говорил о "легионах НАТО" на границе, о том, что "прибирается к рукам Прибалтика", "руководство Украины оторвано от нас" и "через два-три года будет уже поздно". И что "у нас по-зверски и иезуитски пытаются отнять Победу", хотя Запад должен "на коленях стоять и благодарить".
Наконец, он из кожи вон лез, чтобы убедить российских депутатов, что именно он тут главный интегратор: "Мы находимся в двух шагах от реального объединения белорусов и россиян в единое государство... Объединение наших народов дело святое. Союзное государство должно быть, и оно будет!" Напомню, Путин на тот момент не был еще и.о. президента.
В апреле того же года Лукашенко "под бомбами НАТО" прилетел в Белград. Что любопытно, даже телеканал ОРТ не знал, с какой целью. В своем комментарии Лукашенко рассказал, что ему "вместе с Примаковым" пришла некая прорывная идея, которая "приблизит мир" в Югославии. Ельцина упомянул вскользь, не называя его имени. И позиционировал себя как "главу Высшего совета Союзного государства Беларуси и России". Как оказалось, идея заключалась в присоединении Югославии к союзу. Лукашенко в целом был намного активнее Ельцина на югославском направлении, годом ранее он был избран почетным председателем воссозданного "Международного славянского комитета".
Для чего этот исторический экскурс? Чтобы напомнить, что Лукашенко до прихода Путина в Кремль был актором российской политики. Фактически он с головой был в нее погружен. По его собственным словам, сказанным после встречи с генерал-майором КГБ и председателем "Русского национального собора" Александром Стерлиговым в 1996 году, Беларусь для него - "пройденный этап". Более того, он был самым популярным политиком у тех сил, которые только сейчас по-настоящему развернулись и могут считать, что взяли наконец реванш. Конечно, время на месте не стояло, многие из тех олдовых красно-коричневых уже в могиле. Но вот Дугин восстановил связь времен, встретившись с Лукашенко в октябре 2022 года. (До этого Дугин был в Минске только раз - вместе с Лимоновым в декабре 1994-го, им тогда пришлось бежать через окно от белорусских национал-демократов. Помню это как непосредственный участник событий.) Засвидетельствовал почтение и даже "преклонение". Потом Григорий Азаренок, совсем молодой представитель черносотенного движения, теперь главный придворный пропагандист Лукашенко, скажет: "Гений от политики и гений от философии сверили часы... Наш президент строит то, о чем пишет Дугин". А Дугин откликнется: "Я всегда в нем видел пророка и спасителя нашего славянского мира".
А вот что заявил Лукашенко в июле 2022 года в интервью агентству "Франс-Пресс": "Это я мечтал о славянском государстве! Они проталкивали идею в свое время "русского мира"... Это я всегда, с 90-х годов, говорил о том, что есть славянские государства. Поляки, словаки, болгары, прочее... Да, каждый живет в своем государстве. Но мы славяне. Я об этом говорил. Поэтому Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал".
Когда помнишь его с первых серий, то хорошо понимаешь, что это не Путин ему там "руки выкручивает". Лукашенко бы ему сам выкручивал, если бы мог. Но не может, поэтому, как более слабый, прибегает к интригам, манипуляциям, игре на чувствах. Это все та же игра в царя горы, которую он когда-то в открытую вел с Ельциным, будучи уверенным в скорой победе и грандиозном призе. Только сейчас он ее ведет асимметричными методами. В остальном она не изменилась, оставшись борьбой за распределение власти. Можно быть уверенным, что Лукашенко все так же рассчитывает сорвать большой куш. А Путин, как и Ельцин в свое время, не собирается этот куш ему отдавать.
Лукашенко был слепо уверен в скорой победе над Украиной. И грозился 28 января 2022 года "вернуть нашу Украину в лоно нашего славянства". А через неделю высказался о том, как долго, по его мнению, будет длиться возможная война: "Пока они там (силы НАТО. - Д.Г.) развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы будем уже стоять у Ла-Манша... Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится максимум 3-4 дня. Как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул и - "ребята, ребята"!" Точно так же в победе был уверен и Путин. Именно поэтому Лукашенко оставили подносить патроны: с чего бы делить с ним победный триумф на Крещатике?
Конечно, потом, когда блицкриг провалился и Путин мог задуматься о необходимости подключить белорусскую армию, могли сыграть роль чисто прагматические соображения. И при более трезвой оценке выгод и рисков, не исключено, он пришел к выводу, что от Беларуси больше проку как от надежного тыла. Но главной причиной отсутствия на фронте белорусской армии является ревность. И пересилить ее сможет только абсолютно критическая ситуация - когда, кроме белорусской армии, останется только ядерный удар. Вот тогда ее, возможно, задействуют.
Лукашенко выглядит как никогда довольным и расслабленным. Именно потому, что на него нет никакого давления. Нет ни единого признака такового. Опять же, теперь ему совершенно плевать на Запад. Он получает от Кремля все, что ему нужно, особо не напрягаясь. Пока там путинские солдаты гибнут десятками тысяч, он одного инвалида имперской войны зачем-то на лед вывез, устроил с ним цирковое представление - и все, денежка капает. Кроме того, у него снова появился шанс. Он у него будет при любом раскладе. В случае победы России он мог бы предложить свои услуги по "наведению порядка" в Украине - как раз это Лукашенко имел в виду, когда говорил, что "на тракторе с плугом может приехать помочь". А в случае поражения - чем черт не шутит, перед ним снова может открыться дорога в Кремль. Кувалды Пригожина он не испугается, у него своя есть. Окровавленная еще тогда, когда Пригожин хот-догами торговал. Да и всего каких-нибудь четыре года рейтинг доверия к нему среди россиян был вдвое больше, чем у Путина. Такого багажа нет сейчас ни у кого из тех, кто теоретически может претендовать на власть в случае устранения Путина. Даже если сейчас на Лукашенко и не делают ставки, потом обязательно заметят - уж он-то не даст о себе забыть.
19 декабря прошлого года, встречаясь с Путиным, Лукашенко, расплываясь в улыбке до ушей, пошутил: "Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор - кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Приняли решение, что одинаково".
В улыбке он расплывался по двум причинам. Во-первых, всем очевидно, что теперь главный злодей не он. И во-вторых, находясь в кровавой тени Путина, Лукашенко может как угодно изгаляться над своими противниками. На это теперь мало кто обращает внимание. Одним просто не до того, на все внимания не хватает. Для других белорусы несут такую же коллективную ответственность за развязанную против Украины войну - и какая разница, что там с ними происходит, заслужили. (Я считаю, что нет, но это тема для отдельной статьи.)
Мне неудобно напоминать, но число только известных в Беларуси политзаключенных составляет 1711 человек. Число неизвестных может быть даже большим. Люди настолько запуганы, что боятся сообщать об арестах своих родственников - чтобы не ухудшить их положение. Комментарий в поддержку Украины, размещенный у себя на страничке флаг, исполненная украинская песня, донат украинской армии, молитва за здравие украинских воинов, высказывание в чат-рулетке - все это реальные причины арестов. С последующими условиями содержания, максимально приближенными к российскому плену. То есть нечеловеческими.
Все сходит с рук этому Герасиму и Франко недоделанному. Пока он ждет своего нового звездного часа, потирая руки.
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