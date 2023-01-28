



Казалось бы, к Лукашенко меньше всего подходит прилагательное "загадочный". Совершенно невозможный трепач, склонный выбалтывать даже явно конфиденциальные сведения. Эмоционально несдержанный. Не очень умный. И вообще весь такой неотесанный прямолинейный мужик. Какая уж тут загадка? Вот он - весь на виду. И все же "загадка Лукашенко" существует. Она довольно многогранна, но нас сейчас интересует один ее аспект.



Почему, будучи "единственным союзником" Москвы, он не принял непосредственного участия в агрессии против Украины и ему за это ничего не было? (При всех проблемах Москвы на фронте и явном дефиците сил для того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.) Он хвалит Украину за то, что та "не поддается на провокации", и намекает на некие закулисные сепаратные переговоры с ней - и это тоже сходит ему с рук. В то же время, будучи признанным "соагрессором", он избежал жестких санкций, аналогичных тем, что вводились против России. Не говоря уже о том, что Украина не нанесла по территории Беларуси ни одного целенаправленного удара. Ни по аэродромам, откуда взлетали для бомбежек Украины российские военные самолеты, ни по местам дислокации российских ракетных установок, ни по базам российских войск. С какой стороны ни посмотри, Лукашенко как будто вышел сухим из воды, насколько это было возможно. Десятый пакет санкций ЕС может изменить ситуацию, но это пока не точно. По утверждению Рикарда Йозвяка, редактора европейского бюро "Радио Свобода", до сих пор жесткие санкции против Лукашенко не вводились по просьбе Украины.



Существует соблазн дать этому максимально простое объяснение. С точки зрения Москвы: не очень-то поразбрасываешься союзниками, когда он у тебя один. Наоборот, бережнее с ним надо, чтобы и этого не потерять. С точки зрения Украины и Запада: зачем расширять эскалацию, если можно этого избежать?





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