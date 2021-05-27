Самолетный скандал наконец привлек внимание всей Европы к творящемуся в Беларуси. Массовые репрессии там не останавливаются ни на день. Вот лишь несколько новостей последних дней.





Дмитрий Стаховский

В среду правозащитный центр "Веcна" сообщил о самоубийстве 17-летнего Дмитрия Стаховского - фигуранта уголовного дела о "массовых беспорядках" 9-11 августа 2020 года. Вечером 25 мая он спрыгнул с 16-этажного здания. 25 мая Стаховский побывал на допросе. В предсмертном посте во "Вконтакте" он назвал причиной суицида уголовное преследование и пояснил: "Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок, как суицид. Но мои силы были на исходе". Стаховский - сирота, он жил в общежитии, администрация которого и донесла на него как на участника протестов.

24 мая телеведущей "Белсата" Арине Малиновской, уехавшей на Украину из-за возможного преследования властями, позвонил следователь и объявил, что задерживает сразу нескольких ее родственников. В итоге на Окрестина на "сутки" попали муж сестры журналистки Валентин Кучеренко и его друг Георгий. Силовики сказали Кучеренко, что его не отпустят, пока Малиновская не вернется на родину.







Алексей Пацко

Силовики пришли и к матери бывшего судьи из Пинска Брестской области Алексея Пацко, который в августе прошлого года уволился, отказавшись рассматривать административные дела задержанных на митингах. Татьяну Пацко допрашивали пять часов. Сам бывший судья покинул Беларусь. Известно, что против него возбудили уголовное дело о подлоге документов. Обыски также прошли дома у Пацко, в его рабочем кабинете и в квартире, где живут его сестра с двумя детьми и мать.

Милиционер Николай Барановский осенью прошлого года на митинге в Жодине ударил женщину по лицу так, что она упала. Эпизод попал на видео. В итоге 2 с половиной года "домашней химии" (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение) за "насилие над милиционером" дали жодинке Анастасии Герилович, которая сорвала с него маску, чтобы преступник не остался безнаказанным.

Многих белорусов судят за словесные нападки на карателей. На днях 2 года "химии" (ограничение свободы с направлением в учреждение открытого типа) за "клевету на милиционера" получил 61-летний предприниматель из Барановичей Петр Зиневич: его "преступление" состояло в том, что он во "Вконтакте" разместил фото сотрудника Барановичского РОВД с подписью "участвовал в разгоне митингов и пытал людей". В суде Зиневич признал вину и сказал: "Это были не мои слова. Я просто погорячился".

21 мая в ИК-17 в Шклове Могилевской области погиб 50-летний политзаключенный Витольд Ашурок, получивший 5 лет за участие в протестах. Предварительной причиной смерти была объявлена остановка сердца. Родственникам тело выдали с замотанной головой. Следственный комитет Беларуси опубликовал видео, на котором Ашурок падает без сознания возле туалета в камере - как утверждается, именно поэтому он получил травмы головы.

В одном из писем из колонии Ашурок писал, что политзеков там заставляют нашивать бирки желтого цвета.

На прошлой неделе в Минске задержали двух милиционеров, уволившихся из органов из-за несогласия с режимом Лукашенко. Одним из них был бывший начальник угрозыска Заводского РУВД Минска Дмитрий Кулаковский, больной диабетом, - ему дали 15 суток за "неповиновение милиции". У него распухла нога, и для того чтобы получить медпомощь, он проглотил ложку.

Политзаключенными в Беларуси признаны 427 человек. О некоторых абсурдных и жестоких приговорах последнего времени можно узнать в нашем обзоре.