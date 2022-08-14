

"Объединенный переходный кабинет" (слева направо): Азаров, Латушко, Тихановская, Ковалевский, Сахащик. Кадр видео



На этой неделе в Вильнюсе прошла конференция белорусских демократических сил "Новая Беларусь", которая должна была дать надежду на выход из очевидного затянувшегося кризиса. Обновить имидж и удивить, безусловно, удалось.



Белорусские демократические силы находятся в кризисе уже давно, еще с осени 2020 года. С того момента, когда стало ясно, что справиться с диктатурой сил нет. Массовых забастовок, которые никто всерьез организационно не готовил, не случилось, избитая улица редела, каждый выход на протест становился все больше похожим на ритуальное жертвоприношение. А исходившие от лидеров в эмиграции идеи - на попытки наивного заклинания реальности, но не на результат системной работы.



Избежать того, чтобы кризис проявился в полной мере, удалось сначала за счет переноса протестов на весну 2021 года. Демсилы как бы официально ушли в зимнюю спячку, какой с них спрос. Затем целая серия "черных лебедей" отвлекла внимание. Искусственный "миграционный кризис" на границах Беларуси и ЕС, принудительная посадка самолета Ryanair, российские военные маневры вдоль границ Украины, энергетический кризис, захват талибами Афганистана... На этом фоне несбывшиеся обещания начать переговоры об освобождении политзаключенных и транзите власти как-то потерялись.



Но не настолько, чтобы о них совсем забыли. Десятки тысяч репрессированных, сотни тысяч вынужденных мигрантов, миллионы оказавшихся в парке советского периода теперь уже строгого режима не могли просто взять и забыть уверения, что все это ненадолго и вот-вот закончится. Таковы объективные предпосылки кризиса.



Были, конечно, и субъективные: людей с амбициями оказалось больше, чем вакансий в штабе Тихановской, кого-то не устраивала фетишизация "мирного протеста", кто-то обвинял Тихановскую в монополизации лидерства, а кто-то - в неготовности брать ответственность. Да и просто личной неприязни, как и работы агентуры, никто не отменял. С разных сторон в адрес штаба зазвучали недовольство и критика, иногда переходящие в ругань.



Игнорировать эти голоса уже не получалось. А начавшаяся в феврале этого года война против Украины, в которой Беларусь выступила в роли соагрессора, предельно обострила ситуацию. Очевидно, что на кону оказались не только судьба политзаключенных и перспектива перехода от диктатуры к демократии, но и судьба белорусского народа, само существование страны. За которые штаб Тихановской тоже в ответе, если уж она "госпожа избранный президент".



К единоличной ответственности Тихановская не готова: она в очередной раз отклонила прозвучавшее на конференции ультимативное требование принять президентскую присягу. Но охотно готова ответственность разделить. Поэтому объявила о создании "Объединенного переходного кабинета". Де-факто речь идет о правительстве в изгнании, но статуса "изгнанников" Тихановская суеверно предпочитает избегать.



Орган находится в стадии формирования. Пока объявлены имена четырех его членов, ответственных за транзит власти, восстановление законности, оборону и международные отношения Беларуси. Они назначены сроком на полгода, после чего их кандидатуры должен будет утвердить или отвергнуть коллегиальный орган.



Три фигуры из четырех сюрпризом не стали.





Павел Латушко - в прошлом министр культуры, осенью 2020 года возглавил одну из структур оппозиции, работал в тандеме с Тихановской, но многими воспринимался как ее конкурент, недовольный своей второстепенной ролью; в созданном кабинете отвечает за транзит власти.

- в прошлом министр культуры, осенью 2020 года возглавил одну из структур оппозиции, работал в тандеме с Тихановской, но многими воспринимался как ее конкурент, недовольный своей второстепенной ролью; в созданном кабинете отвечает за транзит власти. Валерий Ковалевский - в прошлом дипломат, временный поверенный Беларуси в США, консультант Всемирного банка; в штабе Тихановской отвечал за международные отношения, в частности, вел переговоры об открытии представительства в Украине, в кабинете будет заниматься тем же.

- в прошлом дипломат, временный поверенный Беларуси в США, консультант Всемирного банка; в штабе Тихановской отвечал за международные отношения, в частности, вел переговоры об открытии представительства в Украине, в кабинете будет заниматься тем же. Александр Азаров – подполковник милиции, в прошлом начальник отдела по борьбе с экстремизмом одиозного ГУБОПиК, в настоящее время возглавляет инициативу бывших силовиков BYPOL; создатель плана "Перамога", подпольного народного ополчения, к которому, по его словам, присоединилось около 200 тысяч белорусов; в кабинете будет отвечать за восстановление законности.

Все трое (пусть и в разной степени) хорошо известны, а вот про четвертого вполне могли бы спросить: ху из мистер Сахащик? О человеке, который в кабинете будет отвечать за нацбезопасность и "фактическую деоккупацию страны", до этого мало кто знал.

Валерий Сахащик - подполковник запаса ВДВ, в прошлом командир 38-й десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси, которая базируется в Бресте. В прошлом достаточно далеком. Сахащик ушел в запас двадцать лет назад, в 2002 году, в возрасте 38 лет. Когда о нем пишут как о "легендарном комбриге", имеются в виду не подвиги, а созданное им комплексное специальное испытание на почетное звание "Черный орел". И близость к солдатам, с которыми он вместе занимался спортом.