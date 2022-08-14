Уже не цветочки
"Объединенный переходный кабинет" (слева направо): Азаров, Латушко, Тихановская, Ковалевский, Сахащик. Кадр видео
На этой неделе в Вильнюсе прошла конференция белорусских демократических сил "Новая Беларусь", которая должна была дать надежду на выход из очевидного затянувшегося кризиса. Обновить имидж и удивить, безусловно, удалось.
Белорусские демократические силы находятся в кризисе уже давно, еще с осени 2020 года. С того момента, когда стало ясно, что справиться с диктатурой сил нет. Массовых забастовок, которые никто всерьез организационно не готовил, не случилось, избитая улица редела, каждый выход на протест становился все больше похожим на ритуальное жертвоприношение. А исходившие от лидеров в эмиграции идеи - на попытки наивного заклинания реальности, но не на результат системной работы.
Избежать того, чтобы кризис проявился в полной мере, удалось сначала за счет переноса протестов на весну 2021 года. Демсилы как бы официально ушли в зимнюю спячку, какой с них спрос. Затем целая серия "черных лебедей" отвлекла внимание. Искусственный "миграционный кризис" на границах Беларуси и ЕС, принудительная посадка самолета Ryanair, российские военные маневры вдоль границ Украины, энергетический кризис, захват талибами Афганистана... На этом фоне несбывшиеся обещания начать переговоры об освобождении политзаключенных и транзите власти как-то потерялись.
Но не настолько, чтобы о них совсем забыли. Десятки тысяч репрессированных, сотни тысяч вынужденных мигрантов, миллионы оказавшихся в парке советского периода теперь уже строгого режима не могли просто взять и забыть уверения, что все это ненадолго и вот-вот закончится. Таковы объективные предпосылки кризиса.
Были, конечно, и субъективные: людей с амбициями оказалось больше, чем вакансий в штабе Тихановской, кого-то не устраивала фетишизация "мирного протеста", кто-то обвинял Тихановскую в монополизации лидерства, а кто-то - в неготовности брать ответственность. Да и просто личной неприязни, как и работы агентуры, никто не отменял. С разных сторон в адрес штаба зазвучали недовольство и критика, иногда переходящие в ругань.
Игнорировать эти голоса уже не получалось. А начавшаяся в феврале этого года война против Украины, в которой Беларусь выступила в роли соагрессора, предельно обострила ситуацию. Очевидно, что на кону оказались не только судьба политзаключенных и перспектива перехода от диктатуры к демократии, но и судьба белорусского народа, само существование страны. За которые штаб Тихановской тоже в ответе, если уж она "госпожа избранный президент".
К единоличной ответственности Тихановская не готова: она в очередной раз отклонила прозвучавшее на конференции ультимативное требование принять президентскую присягу. Но охотно готова ответственность разделить. Поэтому объявила о создании "Объединенного переходного кабинета". Де-факто речь идет о правительстве в изгнании, но статуса "изгнанников" Тихановская суеверно предпочитает избегать.
Орган находится в стадии формирования. Пока объявлены имена четырех его членов, ответственных за транзит власти, восстановление законности, оборону и международные отношения Беларуси. Они назначены сроком на полгода, после чего их кандидатуры должен будет утвердить или отвергнуть коллегиальный орган.
Три фигуры из четырех сюрпризом не стали.
- Павел Латушко - в прошлом министр культуры, осенью 2020 года возглавил одну из структур оппозиции, работал в тандеме с Тихановской, но многими воспринимался как ее конкурент, недовольный своей второстепенной ролью; в созданном кабинете отвечает за транзит власти.
- Валерий Ковалевский - в прошлом дипломат, временный поверенный Беларуси в США, консультант Всемирного банка; в штабе Тихановской отвечал за международные отношения, в частности, вел переговоры об открытии представительства в Украине, в кабинете будет заниматься тем же.
- Александр Азаров – подполковник милиции, в прошлом начальник отдела по борьбе с экстремизмом одиозного ГУБОПиК, в настоящее время возглавляет инициативу бывших силовиков BYPOL; создатель плана "Перамога", подпольного народного ополчения, к которому, по его словам, присоединилось около 200 тысяч белорусов; в кабинете будет отвечать за восстановление законности.
Все трое (пусть и в разной степени) хорошо известны, а вот про четвертого вполне могли бы спросить: ху из мистер Сахащик? О человеке, который в кабинете будет отвечать за нацбезопасность и "фактическую деоккупацию страны", до этого мало кто знал.
- Валерий Сахащик - подполковник запаса ВДВ, в прошлом командир 38-й десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси, которая базируется в Бресте. В прошлом достаточно далеком. Сахащик ушел в запас двадцать лет назад, в 2002 году, в возрасте 38 лет. Когда о нем пишут как о "легендарном комбриге", имеются в виду не подвиги, а созданное им комплексное специальное испытание на почетное звание "Черный орел". И близость к солдатам, с которыми он вместе занимался спортом.
По словам Сахащика, увольнение стало результатом неких "дворцовых интриг". Никакой политики. До 2020 года он к ней не имел отношения. В горячем августе 2020 года Сахащик впервые заявил о себе, но в качестве не совсем однозначном. Судя по его интервью брестскому изданию, вместе с группой десантников он тогда выступил в качестве медиатора между протестующими и силовиками. Из его рассказа складывается впечатление, что скорее как добровольный "дружинник", который сдерживал участников протестных акций.
Та история широкого резонанса не получила. Поэтому записанное Сахащиком 27 февраля видеообращение к белорусским военным, в котором он призвал их избежать участия в войне против Украины, и стало для большинства его первым появлением на политической сцене.
Впрочем, оно не имело какого-либо видимого продолжения, Сахащик снова ушел в тень. О нем вспомнили в июле после Форума демократических сил в Берлине, который собрал преимущественно критиков штаба Тихановской. В рамках этого форума Вадим Прокопьев - одна из наиболее харизматичных медиаперсон в белорусской политике, сторонник силового решения главной белорусской проблемы - заявил, что Тихановская должна стать "королевой Елизаветой", которая будет "пить чай с Байденом", а реальную власть призван взять в свои руки "белорусский Черчилль", глава военного кабинета. У Прокопьева, дескать, есть претендент на эту роль, и это не он сам. А человек, которого в Украине "узнают на каждом блокпосту". Некоторые догадались, что речь идет о Сахащике, хотя были и другие версии.
Валерий Сахащик. Кадр видеообращения
Прокопьев известен в том числе как заместитель командира полка "Пагоня" - одного из добровольческих белорусских подразделений, которые воюют на стороне Украины. Кто командует полком, до сих пор остается загадкой, публичной информации об этом нет. Ряд медиа полагают, что это подполковник Сахащик.
Любопытно, что Сахащик в Вильнюсе заявил о том, что заручился поддержкой Зенона Позняка. Это патриарх белорусской политики, один из "отцов" белорусской независимости, один из первых политэмигрантов. Человек, который при жизни стал мифом и мемом. Как робот Бендер, Позняк, кажется, ненавидит вообще всех, объявляя каждого белорусского политика агентом КГБ и Кремля. Когда-то он был жупелом официальной белорусской пропаганды, как Степан Бандера или "визитка Яроша" для российской; потом пропагандисты стали использовать его язвительные и безжалостные высказывания в своих целях. О Тихановской, например, Позняк недавно сказал, что "познакомится с ней, когда ее арестуют в свободной Беларуси".
Все это создает интригу и порождает вопросы. Но интрига дает какую-то надежду, а это в любом случае лучше стагнации. При всей неопределенности статуса "Объединенного переходного кабинета", он выглядит более солидной структурой, чем был до сих пор штаб Тихановской. Также явно удалось приостановить центробежные силы, при этом не раздавая портфелей просто для того, чтобы заткнуть рот критикам. Большинство комментаторов восприняли результат конференции позитивно, кроме совсем уж непримиримых. Наметился явный и, кажется, окончательный уход от упрямой ставки на "мирный протест". И теперь уже всерьез, на уровне лидеров, обсуждается вопрос создания белорусской армии за рубежом.
Продают они рыбов или только показывают - еще предстоит узнать. Но пока красивое.
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