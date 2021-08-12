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Также: Портников, Беларусь, Общество, Колонки, Европа, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Александр Лукашенко

статья Краснобайство висельника

Виталий Портников, 12.08.2021

Александр Лукашенко считает, что праздник - у него. В годовщину фальсифицированных президентских выборов белорусский правитель устраивает пресс-конференцию и на протяжении целого дня говорит все что ему заблагорассудится - эти речи разбирают на цитаты и не устают комментировать. Лукашенко совершенно убежден, что ему теперь можно все, что он победил целый народ. Он готов даже пугать Третьей мировой, которую можно устроить вместе с Путиным, если Запад и дальше будет поддерживать народы, а не диктаторов.

Но на самом деле праздник не у диктатора. Праздник у белорусского народа. Праздник непослушания. Да, праздник - несмотря на издевательства белорусских силовиков, несмотря на репрессии и пытки, несмотря на десятки арестованных и изгнанных из страны.

Потому что еще год назад могло показаться, что никакого белорусского народа нет. Что белорусы заодно с Лукашенко. Что они строят это уродливое иждивенческое государство вместе с ним. Что они всем удовлетворены. Что им не нужны ни собственный флаг, ни собственный язык, ни чувство собственного достоинства. Что Лукашенко - президент этого равнодушного большинства.

Теперь мы знаем, что это не так. Что белорусский народ есть. И Лукашенко знает, что это не так. Что белорусский народ его ненавидит. И эта жизнь в атмосфере осознанной ненависти - совсем другое существование диктатора, чем год назад, когда Лукашенко был убеждён в народной поддержке, считал, что он в очередной раз подтасует результаты выборов, разгонит небольшую группу несогласных, а народ ему привычно поаплодирует или просто не заметит произошедшего.

Когда диктатор живет в одной стране с народом, который его ненавидит, это совсем другая ситуация, чем когда диктатор живет в одной стране с народом, который его поддерживает или сторонится политики. Сосуществование с ненавидящим народом рано или поздно завершается всплеском эмоций, взрывом, крахом диктатуры. Именно поэтому, несмотря на озверение собственных силовиков, несмотря на драконовские законы и репрессии, несмотря на поддержку Путина, Лукашенко теперь все равно живет на вулкане, а не на колхозном лугу с васильками.

И сам он хорошо это понимает - потому и болтает без умолку, чтобы заговорить страх.

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Виталий Портников, 12.08.2021
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Виталий Портников, 05.08.2021

Возникает развилка, которую придется пройти рано или поздно каждой постсоветской стране. Либо народ оказывается сильнее диктатуры и избавляется от одуревшего правителя. Либо диктатура оказывается сильнее народа и людям приходится годами, если не десятилетиями, жить под властью стареющего безумца.
Виталий Портников

Одичание мясника

Виталий Портников, 03.06.2021

Разве не ясно до сих пор, что сама идея сохранения белорусского суверенитета путем отталкивания Лукашенко от Путина больше не работает, а быть может, никогда и не работала? Само сохранение Лукашенко у власти и является гарантией того, что суверенная Беларусь состояться не может.


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