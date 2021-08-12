Александр Лукашенко считает, что праздник - у него. В годовщину фальсифицированных президентских выборов белорусский правитель устраивает пресс-конференцию и на протяжении целого дня говорит все что ему заблагорассудится - эти речи разбирают на цитаты и не устают комментировать. Лукашенко совершенно убежден, что ему теперь можно все, что он победил целый народ. Он готов даже пугать Третьей мировой, которую можно устроить вместе с Путиным, если Запад и дальше будет поддерживать народы, а не диктаторов.

Прокурор - очень толковый человек. Занимается геноцидом нашего народа pic.twitter.com/Rbsy2NKZh9 — Грани.Ру (@GraniTweet) August 10, 2021

Но на самом деле праздник не у диктатора. Праздник у белорусского народа. Праздник непослушания. Да, праздник - несмотря на издевательства белорусских силовиков, несмотря на репрессии и пытки, несмотря на десятки арестованных и изгнанных из страны.

Потому что еще год назад могло показаться, что никакого белорусского народа нет. Что белорусы заодно с Лукашенко. Что они строят это уродливое иждивенческое государство вместе с ним. Что они всем удовлетворены. Что им не нужны ни собственный флаг, ни собственный язык, ни чувство собственного достоинства. Что Лукашенко - президент этого равнодушного большинства.

Теперь мы знаем, что это не так. Что белорусский народ есть. И Лукашенко знает, что это не так. Что белорусский народ его ненавидит. И эта жизнь в атмосфере осознанной ненависти - совсем другое существование диктатора, чем год назад, когда Лукашенко был убеждён в народной поддержке, считал, что он в очередной раз подтасует результаты выборов, разгонит небольшую группу несогласных, а народ ему привычно поаплодирует или просто не заметит произошедшего.

Когда диктатор живет в одной стране с народом, который его ненавидит, это совсем другая ситуация, чем когда диктатор живет в одной стране с народом, который его поддерживает или сторонится политики. Сосуществование с ненавидящим народом рано или поздно завершается всплеском эмоций, взрывом, крахом диктатуры. Именно поэтому, несмотря на озверение собственных силовиков, несмотря на драконовские законы и репрессии, несмотря на поддержку Путина, Лукашенко теперь все равно живет на вулкане, а не на колхозном лугу с васильками.

И сам он хорошо это понимает - потому и болтает без умолку, чтобы заговорить страх.