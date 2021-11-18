Группа Bellingcat выпустила долгожданное расследование про "Вагнергейт". Уникальная операция украинских спецслужб в отношении российских наемников была очень успешной: около 200 человек удалось рекрутировать в проект вымышленной ЧВК, собрать огромный массив ценной информации о военных преступлениях и выманить из России 33 боевика. Финальный этап операции "Авеню" - вылет наемников из Беларуси, экстренная посадка в Украине и арест - сорвался. По чьей вине - мы до сих пор не знаем.

1. Как разрабатывалась и проводилась спецоперация?

Украинские разведчики из ГУР МОУ действовали от имени российской частной военной компании "МАР", в действительности уже не существовавшей. Сперва наемников заманивали якобы на охрану нефтяных объектов в Сирии, затем - на объекты "Роснефти" в Венесуэле ("куратора" и легенду пришлось изменить). Операция проводилась при участии агентов в России - в частности, у украинской разведки был свой человек в ГРУ.

Десятки участников собрал под свое командование бывший заместитель командира штурмовой бригады из "ДНР" Артем Миляев ("Шаман"). Украинские спецслужбы получили большой объем сведений о россиянах - участниках боевых действий, в том числе их собственные признания в преступлениях. Среди рекрутированных в псевдоЧВК наемников были участники боев под Иловайском и Дебальцевым, а также причастные к уничтожению Ил-76 с 49 украинскими десантниками и потенциальные свидетели по делу MH17.

Bellingcat рассказывает захватывающие подробности процесса рекрутинга и публикует некоторые материалы. Вот разговор "Шамана" с "куратором" проекта:

2. Участвовали ли в операции разведки других стран?

Неназванные украинские разведчики сообщили CNN, что операция имела американское финансирование и что украинцев консультировала ЦРУ. Упоминается также техническая помощь США. Высокопоставленный американский чиновник сказал, что США знали об операции, но не участвовали в ней. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что идея операции "была других стран, точно не Украины, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, - это правда". В расследовании Bellingcat об участии иностранных спецслужб речь не идет: операцию "Авеню" разработало и провело Главное управление разведки Минобороны, а позже подключилась СБУ. Зеленского впервые проинформировали о ней 15 июня 2020 года. С этого момента ему регулярно докладывали о ходе операции.

Планировалось, что боевики вылетят из Минска в Стамбул (откуда их якобы должны были перебросить в Венесуэлу), во время 28-минутного пролета над Украиной самолет совершит посадку из-за сигнала о бомбе на борту и вагнеровцы будут арестованы.

3. Кто и почему отложил вылет вагнеровцев из Минска?

Bellingсat воспроизводит версию Бурбы: глава офиса президента Украины Андрей Ермак передал ему предложение отложить решающий этап операции на неделю, чтобы не срывать перемирие, заключенное в Донбассе. В итоге дату вылета боевиков из Минска перенесли с 25 на 30 июля 2020 года, однако в ночь на 29 июля их задержало КГБ Беларуси. Опрошенные The Insider и Bellingcat бывшие оперативники ГУР связывают срыв операции с аппаратными интригами: в офисе Зеленского не хотели усиления Бурбы в случае успешной поимки вагнеровцев.

В мае этого года в Верховной Раде была создана временная следственная комиссия (ВСК) по "Вагнергейту". В минувший понедельник она огласила промежуточный отчет. Депутаты не смогли выяснить, кто принял решение об отсрочке захвата вагнеровцев. Доказательств того, что приказ отдал Зеленский, нет, а у Ермака и министра обороны Андрея Тарана на это не было полномочий, отмечает ВСК.

4. Была ли утечка, то есть госизмена?

Расследователи из Bellingcat считают, что КГБ Беларуси задерживало вагнеровцев как засланных потенциальных участников беспорядков накануне выборов президента; у них искали оружие. Российское руководство было застигнуто врасплох. Лишь через некоторое время российские спецслужбы раскрыли спецоперацию, обнаружив украинский цифровой след.

По версии украинского журналиста Юрия Бутусова, Ермак звонил кому-то из представителей белорусской власти и рекомендовал им присмотреться к "опасной группе", что и спровоцировало задержание вагнеровцев.

Как известно, экстрадиции их в Украину добиться не удалось, Лукашенко вернул боевиков в Россию.



Задержание вагнеровцев на базе отдыха под Минском. Кадр видео

По словам главы комиссии Марьяны Безуглой, у них есть доказательства, что ФСБ могла знать об украинской спецоперации уже с мая 2020 года, а ГРУ - с июля. В расследовании Bellingсat со ссылкой на материалы ВСК говорится, что один из наемников пожаловался на вербовщиков в ФСБ, но там ничего не заподозрили.

Бурба и куратор операции со стороны СБУ, замдиректора спецслужбы Руслан Баранецкий были сняты со своих постов (Бурба - сразу же после провала операции, Баранецкий - в июле этого года). Бурба требовал проверить на полиграфе участников совещания в офисе президента: себя, Ермака, его зама по вопросам обороны Романа Машовца и первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко. Детектор лжи применять не стали.