На мирный протест режим Александра Лукашенко ответил жестокими репрессиями. По данным на 19 мая политзаключенными в Беларуси признаны 396 человек. После неудавшейся революции абсурдные уголовные дела и показательные процессы стали рутиной. В нашем обзоре - лишь небольшой фрагмент страшной картины.

Преступный приказ





14 мая офицер Генштаба Вооруженных сил страны Денис Урад приговорен к 18 годам лишения свободы. "Госизмена" заключалось в том, что 14 марта он передал телеграм-каналам NEXTA и BYPOL фотокопию документа, в котором глава МВД Иван Кубраков просит министра обороны Виктора Хренина направить 3725 военных на подавление протестов.

Процесс над 29-летним капитаном, которого лишили воинского звания, проходил в закрытом режиме в Верховном суде Беларуси. Как и положено при тирании, приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Ударные несогласные





Режим наугад выбрал одного из барабанщиков, которые играли на протестных маршах, чтобы оформить срок за организацию массовых беспорядков. Выбор пал на 30-летнего Алексея Санчука. Приговор вынесли 13 мая - 6 лет колонии усиленного режима.

Политзеку также предъявлен иск на 161 тысячу 900 белорусских рублей (примерно 4,75 миллиона российских рублей) от Минсктранса, якобы понесшего убытки из-за перекрытия дорог. У Алексея есть 8-летняя дочь.

Плата за наезд





Белорусский протест славится подчеркнуто ненасильственным характером. В эту традицию не вписываются действия 25-летнего минского инженера Тихона Осипова, который в ночь с 10 на 11 августа 2020 года показал пример активного сопротивления режиму - на своем BMW наехал на пятерых военнослужащих внутренних войск. После ДТП он утопил машину в водоеме и подал в милицию заявление о ее угоне. 19 мая Минский горсуд приговорил Осипова к 11 годам колонии усиленного режима по статьям о покушении на убийство военных, участии в массовых беспорядках и заведомо ложном доносе. Осипов признал вину только по последнему обвинению. Прокурор просил посадить его на 12 лет. Дело рассматривалось повторно - в первый раз процесс прервался из-за замены судьи.

Ничего не попишешь





18-летних Софью Малашевич и Тихона Клюкача отправили с СИЗО в ноябре прошлого года. Софья написала на большом щите, которым ОМОН защищал дворец Лукашенко от мирных протестующих, "Лошки петушки" и "Саша пидор".

Софье дали два года колонии, ее другу за компанию - полтора.

Разговорчики в штабе





Доверенным лицам Светланы Тихановской в Гомеле дали до шести лет за участие в совещании, которое тайно записывалось на видео и позже было опубликовано МВД. Самое "страшное" из того, что звучит в видеоролике с неряшливыми монтажными склейками, это сказанные нерешительным полушепотом фразы "Надо захватывать административные объекты" и "Нам нужен силовой блок".

Кругом виноваты





13 сентября 2020 года в Бресте протестующие устроили хоровод. В "хороводном деле" более 90 фигурантов - их судят группами. Участники хоровода обвиняются в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. 14 мая начался суд уже над четвертой группой - 12 человек. На данный момент осуждены 32 жителя Бреста: 19 человек получили ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, десять направили на "домашнюю химию" (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение), троих - в колонию общего режима.

Тушкой или чучелом





18 мая вынесен приговор по уголовному делу о "брестских чучелах". Активисты наносили надписи и вывешивали чучела силовиков. По делу проходило 10 человек, приговор - до 5 лет колонии.

Студенческая скамья подсудимых





Белорусским студентам 1 сентября преподали урок ненависти к карателям. pic.twitter.com/OG9vWmVTuE — Грани.Ру (@GraniTweet) September 1, 2020

14 мая началось рассмотрение "дела студентов". На скамье подсудимых 12 человек: 10 учащихся вузов, преподавательница и недавняя выпускница. С 12 ноября политзеки содержатся в СИЗО. По версии СК, они "являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел".

Посадочный канал





7 мая оглашен приговор по делу участников телеграм-канала "Армия с народом". Антонину Коновалову (доверенное лицо Светланы Тихановской) приговорили к 5 с половиной годам колонии общего режима, ее мужа, блогера Сергея Ярошевича - к такому же сроку, но в колонии усиленного режима. Блогеры Сергей Коршун и Евгений Привалов приговорены к 4 с половиной годам колонии усиленного режима, а активист Сергей Спариш - к шести годам колонии усиленного режима.

Опубликованные в телеграм-канале советы, как вести себя на акциях, расценены как обучение участников массовых протестов, а также приготовление к участию в массовых беспорядках.

Месть за мента-какашку





32-летняя мать-одиночка из города Иванцевичи Брестской области прокомментировала таким образом информацию в телеграм-канале "Каратели Беларуси" о сотруднике городского РОВД Руслане Куцко. Использовала эмодзи "какашка" в качестве характеристики человеческих качеств силовика. В другом комментарии она посетовала, что и жена у карателя "не очень". Куцко пожаловался, и против женщины возбудили уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти. Пришли с обыском, предлагали записать покаянное видео, но она отказалась. Мало того, Куцко настаивает на компенсации морального вреда, поэтому у обвиняемой описано имущество. Ей грозит до 3 лет "домашней химии".

Бдительная психиатрия





До двух лет грозит активисту из Чечерска Юрию Ковалеву за то, что на приеме у психиатра во время прохождения водительской комиссии сказал все что думает об Александре Лукашенко. Психиатр настучала в милицию, уголовное дело возбуждено по статье 368 УК Беларуси (оскорбление президента).

БЧБ как ЧП





Лукашенко продолжает параноидальную борьбу с сочетанием красного и белого - цветов национального флага Беларуси. В Гомеле пенсионера Михаила Русака оштрафовали на 435 белорусских рублей (почти 13 тысяч российских рублей) за красную полосу на белом заборе. В протоколе административная комиссия отметила, что Русак "произвольно перекрасил фасад дома и забор в незарегистрированную символику (бело-красно-белые флаги)".

В Беларуси сотни людей подвергаются преследованиям за красно-белую символику на одежде, зонтах, строениях.

Подкидной налог





Когда Сергей Тихановский уже был в СИЗО, у него на даче прошел третий обыск. Во время этого обыска внезапно обнаружили 900 тысяч долларов США. 14 мая прошло первое заседание суда по иску налоговой инспекции. От Тихановского требуют уплаты налога на сумму 257 тысяч белорусских рублей (более 7,5 млн российских) за изъятые при обыске деньги. Платить налог за подкинутые и изъятые деньги политзек отказывается.