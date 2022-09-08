От редакции



Газовые факелы, зажженные "Газпромом" на границе с Финляндией, - мощный визуальный символ решающей путинской атаки на ЕС. На этих кострах амбиций сгорает экспортная выручка сырьевой державы вместе с остатками Ostpolitik. Гигантское пламя у порога Евросоюза, экономически абсурдное и экологически опасное, пожирает последнюю надежду "поспособствовать переменам" в России взаимовыгодным способом.



"Мерзни, мерзни, волчий хвост" - отчаянный путинский боевой клич перед большим зимним сражением, в котором страна-террорист задействует все средства устрашения, все агентурные сети, весь арсенал гибридной войны, чтобы сломить европейскую солидарность, поколебать систему антироссийских санкций, сорвать оружейные поставки Украине.



Бездарный ужастик с видами зимнего Красноярска, призыв к рашистам в Европе безудержно "жечь электричество в поддержку российской армии", дежурные истерики ведущих и гостей московских ток-шоу (самые жирные фрагменты теперь принято снабжать субтитрами и подавать европейской аудитории как изысканный тошнотворный десерт) - все это похоже на пародийную пропагандистскую агонию, но настоящая информационная война только начинается.



Продвигаемый Кремлем тезис о том, что "санкции не работают", все чаще звучит в мейнстримных западных медиа. "Добрым русским" охотно дают трибуну для антисанкционной агитации. Полезные идиоты вроде экс-кандидатки в президенты Франции Сеголен Руаяль, поставившей под сомнение российские военные преступления в Украине, повышают градус бесстыдства.



Пацифисты-капитулянты собирают подписи под очередными открытыми письмами. Несомненно, готовятся новые антиукраинские вбросы в ведущих мировых СМИ.



Главный коллаборационист Евросоюза Орбан чуть было не сорвал продление санкций: в начале лета он выхлопотал исключение для Гундяева, а теперь ходатайствовал за Усманова и Авена.



Подлый орбановский слоган "Это не наша война" объединяет ультраправых и ультралевых, всех пораженцев и путинских пособников.



70-тысячная демонстрация в Праге открыла протестный сезон. Кремлевская пропаганда смакует каждый европейский конфликт, устремляется в каждую брешь. Не будем ей подыгрывать, но не будем и убаюкивать себя представлением о нерушимом антипутинском консенсусе, о Западе как монолитном субъекте. Мы не знаем, насколько прочна сегодняшняя антигитлеровская коалиция.



Если первые полгода большой войны были тестом для истеблишмента ЕС, то теперь свое слово должны сказать народы. Путин делает ставку на европейскую трусость и усталость.



Чтобы достойно пройти зимнее испытание, увы, потребуется чрезвычайщина под стать ковидной, экстренное государственное вмешательство в экономические процессы. И много, очень много разъяснительной работы.



Европу будут сотрясать массовые протесты и правительственные кризисы. Она окончательно избавляется от газовой зависимости, проводит дешредеризацию - этот процесс не может быть безболезненным.





Дешевый русский газ обернулся кровавым кошмаром. Мы платили за каждый кубометр втридорога - нацбезопасностью, говорит Анналена Бербок. Ведя бизнес с людоедом, мы не сделали из него вегетарианца. Долгожданное немецкое прозрение. Официальные похороны Wandel durch Handel pic.twitter.com/n9mNoGqe4z — Грани.Ру (@GraniTweet) September 6, 2022