Во втором туре президентских выборов вновь встретятся Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен. Победа действующего президента вовсе не гарантирована, несмотря на традицию "республиканского фронта" - солидарного голосования против ультраправых. 24 апреля станет важным днем для судеб французской демократии и западной антипутинской коалиции.



От редакции



Голосование на честных выборах в пока еще мирной стране - три четверти французских избирателей воспользовались этой счастливой возможностью.



Право европейцев на свободный выбор - это именно то, против чего Путин развязал войну.



Украина - кровавый фон, грозный контекст французской президентской кампании, но не ее содержание. Прозрачная, но непроходимая стенка отделяет французских избирателей и политических лидеров от творящейся прямо сейчас мировой истории.



Каждый день узнавая о новых зверствах русских нацистов, помогая украинским беженцам, французское общество все еще не считает эту войну своей. И не готово признать, что это война на уничтожение. Что больше не существует отдельной мирной внутриполитической повестки. Что теперь всё для фронта, всё для победы.



Рейтинг страстного путинского поклонника Эрика Земмура с конца февраля покатился вниз (он в итоге финишировал четвертым), а Марин Ле Пен удалось аккуратно спустить на тормозах тему порочащих связей с Кремлем. Умеренная доза сострадания и гостеприимства, агитация против жестких санкций с заботой о кошельке простого француза - чуть припудренная версия коллаборационизма идет на ура. Столь же успешно провел кампанию Виктор Орбан под лозунгом "Это не наша война".



На вопрос, может ли Путин стать союзником Франции после войны, Ле Пен отвечает: "Да, конечно". Макрон так уже не скажет. Но вряд ли в предстоящие две недели он сможет атаковать соперницу с жестких антипутинских позиций. Французский лидер продолжает свою мучительную телефонную миссию (18 разговоров с Путиным с начала войны) как бы по поручению украинского руководства и союзников по НАТО. И если в Германии началась публичная работа над ошибками, то Макрон совсем не готов признать провал своей политики "требовательного диалога" с Путиным. Президент Франции пять лет мастерил этот длинный-длинный стол и до сих пор не выпускает из рук мегафончик.

При всей разнице программ и идеологий, четверка лидеров президентской гонки (каких-то полутора процентов не хватило для выхода во второй тур русофилу и антинатовцу Жан-Люку Меланшону, объединившему левый электорат) выступает как минимум за диалог с агрессором.

Целая когорта респектабельных французских комментаторов твердит о неизбежности мирного урегулирования. Они "в домике". Они не хотят признавать, что эта война закончится поражением одной из сторон. Что Западу придется дать военный ответ.

Больше нет никакого домика. Русские нацисты прямо сейчас бомбят, жгут, громят, пытают, насилуют, убивают. И миролюбивая риторика сегодня сродни пособничеству.

Стоя в приветливой очереди на избирательный участок, французы должны помнить о другой очереди - на запись в Тероборону. За право на свободный выбор приходится воевать.