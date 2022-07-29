

Фото: Национальная гвардия Украины

Россия в пять раз сократила прокачку газа по газопроводу "Северный поток - 1". То, что Германия выразила готовность передать полученную после ремонта из Канады турбину и со своей стороны оформила все необходимые документы для ее возврата в Россию, никак не повлияло на это решение Москвы, которое может оказать разрушительное воздействие на европейскую, и прежде всего германскую, экономику. Россия же со своей стороны не дает таможенного разрешения на ввоз злополучной турбины.

Все это еще раз доказывает, что резкое сокращение поставок российского газа в страны Евросоюза вызвано не техническими, а исключительно политическими причинами. И те послабления в санкциях, на которые пошел Берлин, чтобы обеспечить возвращение турбины Siemens в Россию, только разожгли кремлевские аппетиты.

Москва стремится создать экономический хаос в Евросоюзе и вынудить те страны, которые в наибольшей степени зависят от российского газа, то есть Германию, Италию и Австрию, пролоббировать если не отмену, то серьезное ослабление антироссийских санкций, остановку поставок европейских вооружений Украине и заключение перемирия, которое нужно России, но на которое не соглашается Украина. В Кремле дают понять, что Германия и другие страны Евросоюза, отказывающиеся пойти на российские условия и оплачивать газ в рублях, будут сидеть на голодном газовом пайке вплоть до окончания боевых действий в Украине.

В Москве торопятся, потому что хотят скорейшего заключения перемирия, чтобы провести псевдореферендумы о присоединении захваченных украинских регионов и предотвратить украинское контрнаступление на юге. Оно должно вот-вот начаться, возможно, уже на следующей неделе. На это указывают участившиеся обстрелы из установок HIMARS мостов через Днепр, соединяющих российский херсонско-бериславский плацдарм с левым берегом. Все мосты были повреждены. Такие акции обычно предпринимаются непосредственно перед наступлением, чтобы неприятель не успел устранить повреждения или навести понтонные переправы. А представители украинской военно-гражданской администрации Херсонской области предупредили жителей Херсона, что им лучше не выходить на улицу и в связи с этим иметь двухнедельный запас продуктов. Это тоже признак скорого украинского контрнаступления.

Российские войска спешно перебрасываются на юг, но их командование, судя по всему, не уверено, что плацдарм на правом берегу Днепра удастся удержать. У российской армии действительно истощаются запасы ракет. Верный признак этого - использование зенитно-ракетных комплексов С-300 для обстрелов украинских городов. Зенитные ракеты стреляют по наземным целям очень неточно, а их боеголовки несут лишь небольшой заряд, так что обстрелы ими наземных целей неэффективны. Российские генералы идут на это не от хорошей жизни. Поэтому Кремль и делает ставку на гибридные методы войны, в первую очередь газовый шантаж.

Пока что Германия и другие страны ЕС не намерены поддаваться российскому шантажу. Средством борьбы с ним стало соглашение о 15-процентном сокращении потребления газа, к которому присоединились все государства ЕС, кроме Венгрии. В долгосрочной перспективе шантаж Москвы обернется против нее самой. Попасть вновь на европейский рынок "Газпрому" не удастся, а перенаправить весь высвободившийся объем газа на азиатские рынки невозможно, поскольку в Китай и Индию из России проложен лишь один газопровод. Поставки российского природного газа в Азию в 2021 году составили лишь 10% от общего объема экспорта в Европу, и быстро нарастить их не получится. России придется сокращать добычу газа, закрывать и консервировать месторождения, что также требует немалых затрат.

Тем временем в Европе начинают осознавать, что поставки оружия Украине необходимо планировать на долгосрочную перспективу и что они могут оказаться эффективнее санкций, которые пока что не слишком ослабили Россию. Показательный пример здесь - заключение контракта стоимостью 1,7 млрд евро на поставку Украине 100 современных САУ PzH 2000. Стоимость этой сделки почти втрое превышает стоимость всего оружия, поставленного до сих пор Германией Украине (600 млн евро). На изготовление этой партии самоходок понадобится как минимум несколько месяцев, а скорее всего даже несколько лет, но выполнение контракта начинается немедленно.

Контракт по PzH 2000 - свидетельство того, что Германия и другие европейские страны готовы поставлять Украине современные тяжелые вооружения на долгосрочной основе, в том числе после окончания российско-украинской войны.

Но сейчас весь вопрос в том, хватит ли уже поставленного Украине вооружения для победы в большой битве на юге, которая должна вот-вот начаться. И тут очень важно, смогут ли США и другие страны НАТО в случае необходимости оперативно передать Украине тяжелые вооружения со складов своих армий в Европе.