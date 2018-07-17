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От встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным никто в Америке не ждал прорывов, но все пребывали в тревожном ожидании. 45-й президент США никогда не готовится к переговорам, импровизирует по ходу дела, и ни один советник не может поручиться, что президент будет придерживаться какой-то определенной линии или хотя бы повестки дня. Накануне встречи, уже в Хельсинки, Трамп сам снизил планку в интервью CBS News.

Его спросили, чего он ждет от разговора с Путиным. "Да ничего я не жду, - ответил он. - Я еду туда без больших надежд. Было бы хорошо поладить с Россией, но, может, и не поладим. Думаю, нам сильно помешала вся эта охота на ведьм, которую устроили в Соединенных Штатах, охота на русских ведьм, сфабрикованная история". И далее произнес длинную тираду о том, что демократы сами виноваты, что их компьютеры взломали (надо было лучше защищать их - вот республиканские же не взломали), что все это было в президентство Обамы и что это позор для ФБР, что там работают сотрудники, которые не любят Трампа.

Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон (президент запретил ему давать интервью "лживой" CNN), участвуя в ток-шоу ABC News, показал себя исключительно ловким приспособленцем. Он сказал, что спецпрокурор Роберт Мюллер, предъявив обвинения 12 сотрудникам ГРУ, сдал Трампу крупный козырь, с которым на руках президенту будет легче разговаривать с Путиным. "Это ведь вы говорили, что для Трампа встречаться с Путиным значит сильно рисковать?" - напомнили ему. "Мне всегда нравится, когда мне предъявляют высказывания, сделанные в то время, когда я был частным лицом", - сардонически усмехнулся в усы Болтон. "Ну тогда я вас спрашиваю как советника по нацбезопасности, - не отставал интервьюер. - Вы считаете, что Трамп должен верить Путину?" "Я советник, - молвил Болтон. - Я не принимаю решений. У меня есть привилегия давать советы президенту, но я не обсуждаю их публично".

Из этих уклончивых ответов стало ясно, что даже Болтон, пользующийся особым доверием президента (судя по многим признакам, он оттеснил даже главу аппарата Белого Дома Джона Келли), не в состоянии предсказать итог встречи или хотя бы ее содержание.

Но одна тема доминировала в прессе, и от ее обсуждения Трамп никоим образом Трамп никоим образом уклониться не мог. Эта тема составляет предмет расследования спецпрокурора - российское вмешательство в выборы 2016 года и возможный сговор Кремля с избирательным штабом Трампа.

Оба президента, каждый по-своему, подготовились к ней. Трамп, как обычно, отмахивался. Никакого сговора не было - это все "фейк ньюс", сфабрикованная Хиллари Клинтон и симпатизирующими ей сотрудниками ФБР. "Я считаю расследование бедствием для нашей страны, - заявил он. - Это то, что нас разделяет. Никакого сговора не было вообще. Все это знают. Это смехотворно". Что касается вмешательства, то президент Путин сказал ему, что это не Россия. "Я не вижу никакой причины, почему это должна быть она". "Кому же вы верите: президенту Путину или собственной разведке?" - спросили его. "Я верю и той, и другой стороне", - ответил он. А кроме того, президент Путин сделал ему "невероятное предложение": "Он предложил людям, которые работают над делом, приехать и работать вместе с их следователями насчет этих 12 человек".

Ничего невероятного в предложении Путина нет - процедура совместного допроса подозреваемых предусмотрена двусторонним соглашением о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. В соответствии со статьей 10 соглашения представителям запрашивающей стороны "разрешается непосредственно задавать вопросы опрашиваемому лицу или формулировать вопросы, которые должны быть ему заданы". По условиям аналогичного соглашения с Великобританией британские следователи принимали участие в допросах подозреваемых в убийстве Александра Литвиненко. По информации The Times, им тогда не удалось получить ответы на ряд интересовавших их вопросов - российские следователи просто игнорировали их. Но президент Путин изобразил исполнение соглашения как великое одолжение Трампу и обставил его дополнительными условиями, при этом старательно демонстрируя, что он забыл фамилию такой мелкой сошки, как Роберт Мюллер:

Мы можем предложить, чтобы ваша соответствующая комиссия, которую возглавляет спецпрокурор... как фамилия - господин Мюллер? Он может в рамках этого договора направить нам официальный запрос с целью провести допросы тех людей, которых он считает виновными в совершении каких то правонарушений. Сотрудники нашей прокуратуры и следственных органов эти допросы могут провести и направить соответствующие материалы в Соединенные Штаты.

Более того, мы можем сделать еще один шаг навстречу. Мы можем допустить официальных представителей Соединенных Штатов, в том числе этой комиссии господина Мюллера, присутствовать на этих допросах. Но тогда, в этом случае, мы безусловно будем ставить вопрос о том, чтобы эти действия были взаимными.

Кого же он хочет допросить в Америке?

Что имею в виду? Известное дело фирмы Hermitage Capital господина Браудера. По данным нашего следствия, группа лиц, деловые партнеры господина Браудера незаконным образом заработали в России более полутора миллиардов долларов, не заплатили налоги ни в России, ни в Соединенных Штатах, но деньги эти в Соединенные Штаты перевели: 400 миллионов долларов направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон.

Владимир Путин предъявляет это обвинение не в первый раз. Этот тот самый компромат, который принесла 9 июня 2016 года Дональду Трампу-младшему адвокат Наталья Весельницкая, а до этого, 16 мая того же года, она была размещена на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Но ни Дональд-сын, ни присутствовавшие на встрече с Весельницкой руководитель штаба Дональда-отца Пол Манафорт и его старший советник и зять Джаред Кушнер не соблазнились подарком, поскольку информация не была подкреплена никакими документами.

Откровением хельсинкской встречи можно считать признание Путина в том, что он желал победы Трампу, - до сих пор он неизменно повторял, что уважает выбор американского народа и готов работать с любым президентом, какого изберут. Не говоря уже о том, что он постоянно твердил, что коллегия выборщиков - это пережиток прошлого, не обеспечивающий демократическое волеизъявление. А Трамп как раз и победил в коллегии выборщиков.

В общем и целом относительно вмешательства в выборы президент России остался на прежних позициях: Евгений Пригожин и его подчиненные из "фабрики троллей" "не представляют российское государство", по поводу компромата на Трампа - "выбросьте эту шелуху из головы", по поводу грушников, которые уж никак не частные лица, - "я об этом ничего пока не знаю", и наконец - "назовите мне хотя бы один факт, который говорит о каком-то сговоре". Трудно возражать человеку, который один не знает фактов, известных всем желающим.

Путин прав, когда говорит, что "конечная инстанция всегда - только суд", по крайней мере в США. Но именно там и предъявляются доказательства, которых он так жаждет. Оба обвинительных заключения в отношении российских граждан прошли через большое жюри. Это судебные слушания с участием жюри присяжных, в ходе которых обвинение предъявляет свои доказательства и допрашивает свидетелей. В обоих случаях присяжные решили, что в деле имеется достаточно доказательств вменяемых подозреваемым преступлений - достаточно для направления дела в суд.

Путин ошибается, когда утверждает, что "все обвинения" против Пригожина и его компании "рассыпаются в американском суде". В мае американские адвокаты пригожинской компании Concord Management and Consulting Эрик Дюбелье и Кэтрин Сейкали заявили в федеральном суде в Вашингтоне, что компания не признает себя виновной. А не далее как вчера стало известно, что они подали в суд ходатайство о признании вменяемых им преступлений "воображаемыми". Так что никакие доказательства пока не рассыпались. Причем речь идет только о "Конкорде", который лишь финансировал "фабрику троллей", но не о самой "фабрике" - питерском Агентстве интернет-исследований.

Более того. Спустя несколько часов после встречи президентов стало известно, что в США задержана Мария Бутина - ближайший помощник и соратник зампреда Банка России Александра Торшина. Торшин - один из фигурантов Рашагейта. Он контактировал со штатом Трампа, используя свои связи в Национальной стрелковой ассоциации, а Мария Бутина ему в этом помогала. Она, в частности, организовала видеозапись обращения вышеупомянутого Джона Болтона к Совету Федерации с призывом расширить права граждан России на владение оружием. Задержана Мария Бутина за то, что, въехав в США по студенческой визе, она работала как агент российского государства.

Сказать, что высказывания Тампа на пресс-конференции в Хельсинки разочаровали американских наблюдателей, - значит не сказать ничего. Пресс-конференцию назвали позором даже лояльные ему СМИ, такие как Fox News, предоставившая право на ответ Уильяму Браудеру. Тот назвал Путина "хладнокровным убийцей" и "наглым лжецом". Теперь, надо полагать, и Fox станет для Трампа "производителем лживых новостей". Ну а бывший директор ЦРУ Джон Бреннан написал в твиттере, что Трамп не просто вел себя на пресс-конференции "по-идиотски", но что он "целиком в кармане у Путина" и это "не что иное, как измена".