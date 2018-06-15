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Все-таки кто он: агент мировой путинской закулисы или идиот? Может ли идиот быть агентом мировой путинской закулисы? Способен ли агент мировой путинской закулисы прикидываться идиотом, чтобы не спалиться? А косить под агента, дабы никто не догадался, что он идиот?

Вопросы всё, сами видите, очень сложные. С уклоном в медицину и ее неразглашаемые диагнозы, включая шпиономанию, и с геополитическим душком. Вопросы, которые наверняка время от времени задают себе даже самые горячие сторонники этого персонажа. Почитывая его твиттер, выслушивая его речи или просто, под неожиданным ракурсом, вглядевшись в лицо героя.

Речь веду, конечно, о Дональде Трампе.

Если подводить предварительные итоги его относительно недолгой покуда, но ослепительно яркой деятельности на посту президента сверхдержавы, то они таковы. Он находится в состоянии войны со всеми теми американскими СМИ, которые невосторженно высказываются о нем. Ведет почти каждодневные бои со спецпрокурором Мюллером и его сотрудниками, занятыми в числе прочего и поисками ответов на поставленные выше вопросы. Он мечтает встретиться и обстоятельно поговорить с Владимиром Путиным, от которого бегал во Вьетнаме, то ли опасаясь скоро разоблачения в качестве агента, то ли в силу природного идиотизма. В иные минуты, то ли не боясь скорого разоблачения, то ли опять-таки в силу природного идиотизма, он высказывает желание восстановить членство России в бывшей G8.

Кроме того, он рассорился с целой Европой, добившись практически невозможного: раскола в рядах государств-членов НАТО, которые более не могут полагаться на Америку в дискуссиях с тем же Путиным. Увлеченный идеей патриотической, основанной на том, что бедную Америку все обижают, он спровоцировал торговую войну между США и союзниками. Отдельно Трамп разругался с канадским премьером Трюдо, после чего совершил шаг беспрецедентный в истории "большой семерки": отозвал свою подпись под соглашением. Ранее этот удивительный политик вывел США из Парижского соглашения по климату и разорвал ядерную сделку с Ираном.

Зато на днях он подружился с Ким Чен Ыном, с которым в свою очередь заключил ядерную сделку - назло жестоковыйным иноверцам в Тегеране и мало сомневаясь, по-видимому, в том, что новый северокорейский друг должен ему безоглядно довериться. Ибо слово Трампа и подпись Трампа - закон, как все знают. Так что о "полной денуклеаризации Корейского полуострова" смело можно говорить уже сегодня.

Собственно, вся эта история, начавшаяся, проходившая и завершившаяся в жанре дикого балагана, могла бы стать олицетворением вселенского позора для любого современного политика - за исключением нынешнего президента США. Поскольку этот человек уже физически не способен ни опозориться, ни оскандалиться. После всего того, что сказал, написал на своем удивительном инглише и натворил. К нему вообще нет вопросов, если не считать тех, что выше уже поставлены, и едва ли относятся к категории риторических. Потому над ними приходится ломать голову и простым гражданам вроде автора этих строк, и лучшим умам человечества, среди которых лидеры цивилизованных стран с их советниками, и общественные деятели, и правозащитники, и политологи, и спецпрокурор.

Отдельный душераздирающий сюжет связан с темой "Трамп и Крым".

Из всего, что до сих пор на заданную тему было им сказано, мы делаем единственно возможный вывод: крымчане "предпочли быть с Россией", и виноват в этом безусловно Обама. А вчера еще, со ссылкой на два дипломатических источника, утекло, что в ходе дискуссий с лидерами "семерки" Трамп нашел свежие аргументы в пользу возвращения указанной территории в родную гавань. Там, как выяснил хозяин Белого Дома, "все говорят по-русски", и это еще не все, что он разузнал про аннексию и сопутствующие ей обстоятельства. Ему открылось также, что Украина - "одна из самых коррумпированных стран в мире", ну и про Обаму он опять не забыл упомянуть, поражая обступивших его санитаров... то есть участников саммита. "Спросите у Обамы, потому что именно он позволил забрать Крым, - заявил Трамп, надеясь, вероятно, что они немедленно свяжутся с экс-президентом. - У меня, возможно, была бы совсем другая позиция".

Осталось, правда, не вполне понятно, что имел в виду всезнающий девелопер, радуясь за крымчан, которых до оккупации бросали в тюрьмы за любое сказанное по-русски слово, и обличая продажных соседей Путина. Означало ли это, что он готов подарить Америку Терезе Мэй, а сам захватить Канаду, отомстив предателю Трюдо, и что немцам, несчастному разделенному народу, пора снова учинить референдум в Австрии? Складывалось также впечатление, что на месте Обамы Трамп, "возможно", после захвата Путиным Крыма начал бы Третью мировую войну, невзирая на коррумпированность украинцев и на то, что крымчане все как один мечтают свободно говорить по-русски. Или он, обложенный на саммите со всех сторон, настолько сильно обиделся на окружающих, что решил сказать им какую-нибудь очередную бессмысленную гадость? В шутку, как предполагают отдельные оптимисты, предпочитающие сохранить анонимность. Что, у него него такой юмор?

Но это все, сами понимаете, вопросы праздные. Лишние, отвлекающие от коренных. Главные вопросы, на которые совершенно необходимо найти правильные ответы, звучат иначе.

Кто он, американский президент Дональд Трамп: агент мировой путинской закулисы или идиот? И далее по списку. Если все-таки агент, то именно для него писаны строгие статьи в заокеанском уголовном кодексе. Если же не агент, а просто ходячее бедствие мировых масштабов, самовлюбленный болван и вечный банкрот, при этом законно избранный руководитель великой страны, тогда он, извините, неуязвим для прокуроров. Тогда нам остается лишь наблюдать это бедствие, содрогаясь, и уповать на то, что сроки президентской жизни Трампа ограничены и за оставшееся время он не успеет вместе со своим далеким другом Владимиром Владимировичем угробить мир. Если он идиот, то это надолго, но не навсегда, и мы еще вздохнем с облегчением, навеки с ним простившись.