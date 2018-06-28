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Когда будущий американский президент Дональд Трамп объяснял, что международная политика устроена как система сделок, многим казалось невероятным, что немолодой человек, проживший всю жизнь в Соединенных Штатах - пусть и занимавшийся всю эту жизнь зарабатыванием денег, а не анализом историческим и политических закономерностей, - именно так представляет себе свои действия на посту главы ведущей демократии современного мира. Тем не менее сегодня это реальность. И видение Трампом мира - тоже реальность. Трамп не шутил.

Поэтому он будет встречаться с Путиным в расчете договориться с российским коллегой. И мир будет следить за этой встречей "затаив дыхание". Но не нужно ничего такого делать со своим дыханием. Нужно просто выдохнуть.

Потому что эта встреча завершится ничем. Как и все прочие встречи Дональда Трампа. Можно даже переизбрать Трампа на второй срок. Можно дать ему самых опытных советников. Можно написать ему самые лучшие речи. Но все его встречи с диктаторами будут заканчиваться ничем. Пустота незаполняема.

Встреча Трампа и Путина - это встреча мечтателей. Один мечтает о простом мире, в котором все проблемы решаются с помощью сделок, а сам он выглядит главой этого мира и его любимцем одновременно, Александром Македонским и Чарли Чаплином в одном флаконе. Другой представляет себя главой супердержавы, вершащей судьбы мира, и вместе с тем неформальным владельцем тайного состояния, Сталиным и Корейко одновременно. Им, конечно, нужно встречаться с психоаналитиком, а не друг с другом, но они попытаются использовать в качестве психоаналитика партнера. И просчитаются.

Путин не заключает сделок. Он обманывает партнеров по сделкам. При этом Трампу нечего предложить Путину. Он не может отменить санкции. Не может "подарить" Путину Украину и даже Сирию. Не может решить вопрос с ценами на нефть. При этом Путин уверен, что Трамп может все, стоит ему только захотеть. Но эта золотая рыбка плавает в аквариуме Конгресса и американского общественного мнения. И этот аквариум возможностей - отнюдь не океан.

Встреча Путина и Трампа может завершиться тем, чем закончилась встреча Трампа с Ким Чен Ыном: декларацией о намерениях и недомолвками, возбуждающими подозрение и недоумение. Как раз в день прилета советника Трампа Джона Болтона в Москву появилась информация о том, что КНДР ускоренными темпами совершенствует свой ядерный реактор. Можно, конечно, решить, что это "фейк ньюс". Но в конце концов эта - и схожая с ней - информация подтвердится. Ким Чен Ыну встреча с Трампом нужна была ровно для того же, для чего она нужна Путину, - не для договоренностей, не для поиска компромисса, а для доказательства собственного величия. Именно поэтому такие встречи заканчиваются тем, чем и должны завершиться. Ничем.

Самое интересное, что Трамп этого никогда не поймет. И его поклонники - тоже. Они будут убеждать себя, что встречей с Ким Чен Ыном Трамп предотвратил большую войну на Корейском полуострове. А встречей с Путиным - вообще третью мировую. Понять, что Ким не собирался ни с кем воевать, а просто отчаянным блефом "вытаскивал" большую американскую рыбу из Вашингтона в Сингапур - и вытащил, и теперь из маргинального правителя нищей страны превратился в серьезного партнера для соседей, - они просто не смогут. Трамп своим непониманием политики придал северокорейскому правителю легитимность - но бомбы его не лишил. И это действительно серьезный результат встречи в Сингапуре.

Путину легитимность не нужна. Но ему нужен страх тех, кто рассчитывает на защиту и поддержку Соединенных Штатов в их собственном противостоянии кремлевскому режиму. Опасения, что этой поддержки скоро не будет. Что Америка их сдаст, разменяет, включит в "пакет сделки". И пусть этим страхам никогда не подтвердиться - последствия их возникновения непредсказуемы.

Поэтому было бы недальновидным считать, что встреча диктатора с американским президентом - даже бессмысленная - не приводит к серьезным политическим изменениям. Приводит. Потому что каждая такая встреча - это ревизия ценностей. А каждая ревизия ценностей уменьшает число людей, которые на эти ценности ориентируются и воспринимают США в качестве их защитника.

Трамп может думать, что его диалоги с диктаторами делают мир безопаснее. Но он ошибается. Каждая встреча лидера демократического мира с диктатором делает наш мир более опасным и менее предсказуемым. Каждая такая встреча заставляет многих людей сомневаться в том, что демократический мир вообще существует.