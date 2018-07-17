Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки - одно их самых позорных выступлений американского президента на моей памяти. Ущерб, нанесенный наивностью, эгоизмом Трампа, его ложными аналогиями и симпатией к авторитарным правителям, сложно оценить. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой.

Президент Трамп доказал, что он не только неспособен, но и не хочет выступать против Путина. Они с Путиным как будто говорили по одной бумажке - президент сознательно решил защищать тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину платформу для распространения лжи и пропаганды по всему миру.

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