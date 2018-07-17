О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Голодовка Сенцова | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Победобесие
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/RF/m.271559.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/RF/m.271559.html
Также: Российско-американские отношения, Президент, Внутренняя политика США, США, Россия, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Владимир Путин

статья Измена с Путиным

17.07.2018
Реклама

94346
Фото: kremlin.ru

Невиданный в истории позор, предательство интересов Америки - пресс-конференция двух президентов в Хельсинки вызвала практически единодушную реакцию у американских комментаторов и политиков, включая влиятельных республиканцев. Дональд Трамп фактически выразил недоверие собственным спецслужбам и во всем подыграл Владимиру Путину.

Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ
Поведение Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки находится на грани государственного преступления и даже переходит эту грань. Это фактически измена. Трамп не просто изрекал идиотские замечания - он целиком в кармане у Путина. Республиканцы-патриоты - где вы???

https://twitter.com/JohnBrennan/status/1018885971104985093

Джон Маккейн. Кадр CNN
Джон Маккейн, американский сенатор
Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки - одно их самых позорных выступлений американского президента на моей памяти. Ущерб, нанесенный наивностью, эгоизмом Трампа, его ложными аналогиями и симпатией к авторитарным правителям, сложно оценить. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой.

Президент Трамп доказал, что он не только неспособен, но и не хочет выступать против Путина. Они с Путиным как будто говорили по одной бумажке - президент сознательно решил защищать тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину платформу для распространения лжи и пропаганды по всему миру.

https://goo.gl/tJmrEa

Джо Уолш, радиоведущий, бывший конгрессмен-республиканец
Эта пресс-конференция - полный позор. Трамп даже не выступает на стороне Америки.

Сегодня Трамп совершил измену. Он больше не достоин поддержки. Он представляет собой очевидную угрозу для Америки. Республиканцы больше не должны молчать.

https://twitter.com/WalshFreedom/status/1018888789241024513

Джефф Флейк, сенатор-республиканец
Я никогда не думал, что увижу нашего американского президента стоящим рядом с российским президентом и возлагающим на США вину за российскую агрессию. Это постыдно.

https://twitter.com/JeffFlake/status/1018891518654976000

Линдси Грэм, сенатор-республиканец
Упущенная президентом Трампом возможность решительно привлечь Россию к ответственности за вмешательство в выборы 2016 года и строго предупредить ее по поводу будущих выборов. Этот ответ президента Трампа будет расценен Россией как признак слабости и создаст больше проблем, чем решений.

https://twitter.com/LindseyGrahamSC/status/1018890848510119942

Бен Сасс, сенатор-республиканец
Это (тезис о равной ответственности сторон за ухудшение отношений. - Ред.) странно и абсолютно неверно. Америка хочет хороших отношений с российским народом, но Владимир Путин и его бандиты в ответе за агрессию в советском стиле. Когда президент играет в эти игры с моральной уравниловкой, он дает Путину столь необходимый ему пропагандистский перевес.

https://edition.cnn.com/2018/07/16/politics/congress-reaction-trump-putin-comments/index.html

Элизабет Уоррен, сенатор-демократ
И снова Трамп выходит на международную арену, чтобы поставить Америку в неудобное положение, подорвать наши устои, ослабить союзы и облобызаться с диктатором. Россия вмешивалась в наши выборы и атаковала нашу демократию. Путина надо привлекать к ответственности, а не поощрять. Позор.

https://twitter.com/SenWarren/status/1018893843029164034

Майкл Макфол, бывший посол США в России
Я хочу выражаться дипломатично, но это было отвратительно. Не могу подобрать другого слова. Перед президентом Трампом стояла очень простая задача - наши ожидания были очень низкими. Ему нужно было просто слегка дать отпор по каким-то базовым вопросам, чтобы показать, что он защищает американские национальные интересы, наш суверенитет. Вместо этого он совершенно сознательно решил не то что не давать Путину отпор, а восхвалять его... Это очень странно. У нас еще никогда в истории такого не было, чтобы президент США такими словами говорил о противнике. Надо ясно понимать: Владимир Путин - не конкурент, а именно противник... Трамп специально не стал говорить то, что должен был сказать. Это очень странно и, думаю, трагично.

https://twitter.com/DeadlineWH/status/1018989939869044736

Дэвид Фрам, старший редактор The Atlantic, бывший спичрайтер президента Джорджа Буша
В причинах поразительного поведения Трампа - был ли он подкуплен или подвергся шантажу - нам еще предстоит разобраться. Но то, что он публично отказался защищать независимый электоральный процесс в своей стране - и сделал это совместно с иностранным диктатором, который извратил этот процесс, - достоверный факт. Создана угроза национальной безопасности США.

https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/07/trump-putin/565310/

Томас Фридман, колумнист The New York Times
Послушав Трампа, представляешь себе, как Франклин Рузвельт после Перл-Харбора заявляет: "Ну, виноваты обе стороны. Наши линкоры на Гавайях – это была в некотором роде провокация для японцев. И, между прочим, я не имел никакого отношения к причинам их нападения. Так что кипятиться нечего".

https://www.nytimes.com/2018/07/16/opinion/trump-and-putin-vs-america.html

Майкл Коэн, колумнист The Boston Globe
Честно говоря, это один из самых позорных моментов в истории американского президентства.

https://twitter.com/speechboy71/status/1018884573588000769

Энн Эплбаум, колумнист The Washington Post, автор книг о ГУЛАГе, Голодоморе и железном занавесе
Я думаю, мы сейчас видели самое утонченное выражение благодарности в истории. Конечно, Трамп не "дал отпор" российскому вмешательству в выборы. Он за него благодарен и хочет, чтобы Путин об этом знал.

https://twitter.com/anneapplebaum/status/1018889704505315333

Стивен Пайфер, ведущий эксперт Института Брукингса
В Хельсинки Трамп дал, возможно, самую неприличную пресс-конференцию, которую когда-либо давал американский президент. Стоя рядом с Владимиром Пуным, Трамп не упомянул российскую агрессию против Украины; отвечая на вопрос, не смог назвать ни одного действия Кремля, которое привело к ухудшению российско-американских отношений; выразил больше доверия Путину, который отрицал вмешательство в выборы 2016 года, чем выводам американского разведсообщества, и не сказал, что Россия должна прекратить подобное вмешательство либо расхлебывать последствия. Путин, наверно, в восторге. Можно надеяться, что на самой встрече Трамп выступил лучше, но какие у нас основания так думать?

Если бы на прошлой неделе Трамп остался дома, это лучше послужило бы интересам США.

https://goo.gl/CNKAcw

Люк Хардинг в видеоролике Guardian
Люк Хардинг, британский журналист, автор книги Collusion о российском вмешательстве в американские выборы
Владимир Путин намекнул, что у ФСБ действительно есть компромат на Трампа. Путин сказал, что не знал о визите Трампа в Москву в 2013 году, - стало быть, такого материала не существует. Non sequitur (одно из другого не следует. - Ред.). Вывод: пленка есть.

https://twitter.com/lukeharding1968/status/1018913067638370304

Крис Силицца, обозреватель CNN
До тех пор пока мы не узнаем, существует ли компромат на Трампа и в чем он состоит, наиболее очевидным объяснением его поразительного поведения (на пресс-конференции в Хельсинки. - Ред.) будет его полная неспособность видеть что-то помимо собственных личных интересов.

...Попытка разобраться с вмешательством иностранного государства в американские президентские выборы - это не попытка навредить Трампу. Это намного, намного более важный вопрос. Это вопрос защиты демократии от тех, кто пытается ее растерзать изнутри. Президент, который не может или не хочет это понять, крайне опасен не только для США, но и для всего мира.

https://goo.gl/qTNqsn

Гарри Каспаров. Фото Граней.Ру
Гарри Каспаров, политик
Этот позор будет иметь тяжкие последствия для мира. Путин получает зеленый свет для новой агрессии. Новые неурядицы на Ближнем Востоке ради высоких цен на нефть, новые хакерские атаки и т.д.

Я готов назвать это самым мрачным часом в истории президентской власти в Америке. Если вы можете предложить другой вариант, скажите.

https://twitter.com/Kasparov63

Александр Морозов, журналист, политолог
Ха-ха! Никакого "давления". Вместо этого немыслимое в мировой дипломатии заявление - дословно "я верю и той и другой стороне" (в ответ на вопрос о том, верит ли он американским спецслужбам и верит ли он Путину).

Более точный слоган: former America is no more, а не make america great again. Огромная яма, дыра. Кремлевским медиа даже не надо ничего монтировать, чтобы показать триумф Кремля.

https://goo.gl/TFapmg

Александр Гольдфарб
Александр Гольдфарб, глава Фонда Литвиненко
Меня в университете учили наблюдению, логике и здравому смыслу. Используя эти навыки, я не могу не прийти к заключению, что Путин помог Трампу стать президентом и что Трамп ему платит этот долг. Был ли это сговор или невысказанное взаимопонимание - не суть важно. Теперь эта парочка подыгрывает друг другу, чтобы укрепить и сохранить у власти каждого. Их общая платформа - классический фашизм по Муссолини. Смогут ли они вдвоем похоронить либеральную демократию, неизвестно. Но точно уже пробуют.

https://goo.gl/cs2dyN

Марат Гельман. Фото из архива Дмитрия Борко/Грани.Ру
Марат Гельман, галерист, бывший политтехнолог
Первая реакция после прессухи Трамп - Путин: полная победа Путина, Трамп вообще сыграл его референта. У них общие враги в американском истеблишменте, и поэтому этот альянс всерьез, а не понарошку, как с корейским Чен Иром.

Может, у них действительно что-то есть на Трампа, влажное и мокрое? Такого Трампа не ожидал никто, по-моему.

https://goo.gl/V7YwYR

Тихон Дзядко, журналист RTVI
Все это напоминает матч Россия - Саудовская Аравия: та игра тоже мало напоминала футбол - слишком разный вес у участников, но разгромный счет на табло. Так и сегодняшняя пресс-конференция Путина и Трампа: выглядело это все очень странно, но кто сильнее - довольно очевидно.

https://goo.gl/oHKt78

Константин Эггерт, журналист-международник
Это такая мегадипломатическая пиар-победа Путина, что тут остается только руками развести... Тональность в отношениях резко изменилась. Украинская тематика выведена за скобки - это не значит, что Трамп завтра отменит санкции, потому что он и не способен это сделать, это фактически прерогатива Конгресса - но то, как, например, Трамп говорил о вмешательстве в выборы со стороны российских спецслужб, я не знаю, кто бы мог еще так сказать, Путин так не мог бы даже сказать... Я думаю, что это очень крупная дипломатическая победа Кремля... Путин почти вернулся в мировую элиту, по крайней мере, с точки зрения именно внешних эффектов... Впереди еще очень много возможностей разрушать результаты этого саммита. Я говорю только о сегодняшнем моментальном снимке, на этом снимке Путин выглядит не просто победителем, он выглядит лидером, к которому прислушивается президент Соединенных Штатов.

https://www.svoboda.org/a/29367772.html

Лилия Шевцова, политолог
...Надежды одних, что саммит "Трамп-Путин" приведет к разрядке, вряд ли оправдаются. При системной враждебности любая разрядка завершится очередным взаимным раздражением. Как бывало не раз. А страхи других, что Трамп все продаст Путину, тем более необоснованны - американский истеблишмент дезавуирует все жесты президента, которые не вписываются в жесткий курс в отношении России. Как он это делал до сих пор.

...Трамп фактически взял сторону российского президента в вопросе, который сотрясает Америку. Речь идет об обвинениях России во вмешательстве в американские выборы. Трамп поддержал Путина, а не собственное ФБР, ужаснув американскую часть аудитории. Трамп посчитал "потрясающим" предложение российского лидера о совместном расследовании российского "следа" в американских делах. Кремлю повезло с партнером по диалогу! Можно только представить, сколько лапши можно было повесить на трамповские уши в ходе двухчасовой личной беседы президентов! Кроме Трампа, развлекшего и потрясшего публику, ничего существенного саммит так и не родил.

https://goo.gl/i8iNSw

Комментарии 12 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
17.07.2018
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Уловки на доверии

Владимир Абаринов, 17.07.2018

Что касается вмешательства, то президент Путин сказал ему, что это не Россия. "Я не вижу никакой причины, почему это должна быть она". "Кому же вы верите: президенту Путину или собственной разведке?" - спросили его. "Я верю и той, и другой стороне", - ответил Трамп.
новость Новости по теме
17.07.2018 Путин: У нас нет компромата на Трампа →
16.07.2018 Путин: Обвиняемых в США агентов ГРУ можно допросить в Москве →
16.07.2018 Трамп: В ухудшении отношений с Россией виноваты США →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама


Выбор читателей
статья Голодовка Сенцова: 65-й день
новость Арест агента Маши
Мария Бутина. Фото с личной ВК-страницы
новость Два года за сообщения в Telegram
Александр Петровский на слушаниях в ВС, 17.07.2018. Фото: Грани.Ру
статья Pussy Riot и конец мундиаля
Илья Мильштейн
новость 15 суток за акцию Pussy Riot
Вероника Никульшина в суде. Фото: zona.media
новость Дмитриев: в дурдом на экспертизу
Юрий Дмитриев. Фото: 7x7-journal.ru
РЕКЛАМА
новость Взятки в СКР: Дрыманов задержан
Александр Дрыманов. Фото: psb4ukr.org
в блоге Обманчивость зрения
383
новость ВИЧ: Россия обвиняется
Анализы на ВИЧ-инфекцию. Фото: aids.ru
статья "Слава Украине!" и злоба России
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость ЕСПЧ: компенсации Pussy Riot
Pussy Riot в храме Христа Спасителя
новость Хельсинки не хочет Путина
Акция протеста в Хельсинки. Фото из твиттера @ylenews
новость "Новичок" вместо духов
Чарли Роули. Источник: theguardian.com
новость Комиссар СЕ за Титиева
Дуня Миятович. Фото: ФБ-страница комиссара СЕ по правам человека
новость Условка комику Мэддисону
Илья Мэддисон. Источник: ren.tv
новость Бог Кузя вознесся на зону
Андрей Попов ("бог Кузя"). Кадр "Вестей"
статья Трамп стыдит Европу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость СМИ: Скрипалей отравило ГРУ
Дезинфекция в Солсбери. Фото: solentnews.co.uk
новость С пивом на Жирика: 14 суток
Владимир Жириновский, облитый пивом. Кадр видео из инстаграма Романа Исакова
новость Израиль атакуют
Разорвавшаяся палестинская ракета. Фото: timesofisrael.com