Ха-ха! Никакого "давления". Вместо этого немыслимое в мировой дипломатии заявление - дословно "я верю и той и другой стороне" (в ответ на вопрос о том, верит ли он американским спецслужбам и верит ли он Путину).

Более точный слоган: former America is no more, а не make america great again. Огромная яма, дыра. Кремлевским медиа даже не надо ничего монтировать, чтобы показать триумф Кремля.

https://goo.gl/TFapmg