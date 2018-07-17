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Фото: kremlin.ru
Невиданный в истории позор, предательство интересов Америки - пресс-конференция двух президентов в Хельсинки вызвала практически единодушную реакцию у американских комментаторов и политиков, включая влиятельных республиканцев. Дональд Трамп фактически выразил недоверие собственным спецслужбам и во всем подыграл Владимиру Путину.
Президент Трамп доказал, что он не только неспособен, но и не хочет выступать против Путина. Они с Путиным как будто говорили по одной бумажке - президент сознательно решил защищать тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину платформу для распространения лжи и пропаганды по всему миру.
Сегодня Трамп совершил измену. Он больше не достоин поддержки. Он представляет собой очевидную угрозу для Америки. Республиканцы больше не должны молчать.
https://twitter.com/LindseyGrahamSC/status/1018890848510119942
https://edition.cnn.com/2018/07/16/politics/congress-reaction-trump-putin-comments/index.html
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/07/trump-putin/565310/
https://www.nytimes.com/2018/07/16/opinion/trump-and-putin-vs-america.html
https://twitter.com/anneapplebaum/status/1018889704505315333
Если бы на прошлой неделе Трамп остался дома, это лучше послужило бы интересам США.
https://twitter.com/lukeharding1968/status/1018913067638370304
...Попытка разобраться с вмешательством иностранного государства в американские президентские выборы - это не попытка навредить Трампу. Это намного, намного более важный вопрос. Это вопрос защиты демократии от тех, кто пытается ее растерзать изнутри. Президент, который не может или не хочет это понять, крайне опасен не только для США, но и для всего мира.
Я готов назвать это самым мрачным часом в истории президентской власти в Америке. Если вы можете предложить другой вариант, скажите.
Более точный слоган: former America is no more, а не make america great again. Огромная яма, дыра. Кремлевским медиа даже не надо ничего монтировать, чтобы показать триумф Кремля.
Может, у них действительно что-то есть на Трампа, влажное и мокрое? Такого Трампа не ожидал никто, по-моему.
...Трамп фактически взял сторону российского президента в вопросе, который сотрясает Америку. Речь идет об обвинениях России во вмешательстве в американские выборы. Трамп поддержал Путина, а не собственное ФБР, ужаснув американскую часть аудитории. Трамп посчитал "потрясающим" предложение российского лидера о совместном расследовании российского "следа" в американских делах. Кремлю повезло с партнером по диалогу! Можно только представить, сколько лапши можно было повесить на трамповские уши в ходе двухчасовой личной беседы президентов! Кроме Трампа, развлекшего и потрясшего публику, ничего существенного саммит так и не родил.