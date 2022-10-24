

Митинг в Вашингтоне в поддержку Украины. Март 2022 года.



Теперь уже практически не осталось тех, кто верил бы в окончание российско-украинской войны до конца этого года. Украина может успешно противостоять российской агрессии только при условии непрерывной западной военной помощи, которая как минимум не должна сокращаться. А для победы в относительно короткие сроки эта помощь должна существенно увеличиться как по объему, так и по номенклатуре поставляемых вооружений.



Сейчас в США готовятся принять законопроект о военной и финансовой помощи Украине на 50 миллиардов долларов. С учетом того, что США уже оказали помощь примерно на 25 миллиардов, а после 1 октября ассигновали дополнительно более чем 12 миллиардов, нового 50-миллиардного пакета должно хватить на весь 2023 год и часть 2024-го. Законопроект должен быть рассмотрен после промежуточных выборов в Конгресс (назначенных на 8 ноября), но до конца 2022 года, то есть еще до того, как Конгресс нового созыва приступит к работе.



Согласно последним прогнозам, республиканцы почти наверняка установят контроль над Палатой представителей, а вполне возможно, и над Сенатом. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, который после ноябрьских выборов может стать лидером большинства, требует от администрации Байдена ускорить поставки Украине и включить в новые пакеты больше средств ПВО, оружия дальнего радиуса действия, а также гуманитарную и экономическую помощь перед зимой. Макконнелл заверил, что если республиканцы получат большинство в верхней палате, они "сосредоточатся на надзоре и своевременной доставке необходимого оружия и на увеличении общей с союзниками помощи Украине, восстановлении и модернизации военных возможностей". Макконнелл уверен, что украинцы должны "получать то, что им нужно".



А вот в Палате представителей могут возникнуть некоторые проблемы. Лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти, который после 8 ноября, по всей вероятности, станет спикером нижней палаты, уже заявил, что в случае победы республиканцы не станут предоставлять администрации Байдена карт-бланш на выделение помощи Киеву в условиях надвигающейся рецессии в США.



В Америке пока сохраняется двухпартийный консенсус по вопросу помощи Украине. Однако у нового спикера Палаты предствителей будут процедурные рычаги, чтобы затормозить процесс. А стратегия Кремля сейчас как раз и сводится к тому, чтобы, затягивая войну, подорвать волю США и союзников. Нынешние российские удары по объектам украинской энергетики преследуют цель не только остановить украинский экспорт электроэнергии в Евросоюз (эта цель уже достигнута), но и заставить европейцев экспортировать электричество в замерзающую Украину. Дальнейшее разрушение российскими ракетами и дронами критических объектов украинской инфраструктуры усугубит энергетический кризис в ЕС.



Если в отношении Евросоюза главным оружием Путина является энергетический шантаж в расчете на то, что европейцы рано или поздно прогнутся, то в отношении США ставка делается на то, что через два года на президентских выборах победит республиканский кандидат, и существует достаточно большая вероятность, что им может быть Дональд Трамп.



На Трампа в Кремле возлагали большие надежды, впрочем, не оправдавшиеся. Но Путин и его окружение, вероятно, надеются, что второе пришествие Трампа позволит достичь благоприятного для Кремля компромисса с Америкой по Украине. Окончательно похоронить все эти надежды может только усиление военной помощи Украине, скорейшее предоставление всех требуемых Киевом вооружений, чтобы обеспечить достаточно быструю военную победу.



Что касается антироссийских санкций, то их эффективность с каждым днем вызывает все больше вопросов. Украинцы уже находят на своей территории российские высокоточные ракеты, произведенные в 2022 году. А ведь для них требуются электронные компоненты, производимые только в США, Тайване и других странах - участницах санкционного режима. Конечно, перед войной Россия могла накопить определенный запас соответствующих компонентов. Правда, многие из них запрещено было поставлять еще с 2014 года, но те санкции было достаточно просто обходить. Не исключен и другой вриант: часть компонентов для ракет могла быть доставлена в Россию уже после начала полномасштабной войны по каналам нелегального импорта. Сейчас, в преддверии эмбарго Евросоюза на российскую нефть, формируется "теневой" танкерный флот для перевозки российской нефти. Для этого большое число танкеров приобретают неизвестные субъекты в Дубае, Гонконге, Сингапуре и на Кипре.



Постепенно расширяются санкции против лиц, так или иначе связанных с путинским режимом. Последняя инициатива "группы Ермака - Макфола" касается более 160 российских деятелей культуры, журналистов, сотрудников вузов и аналитических центров, обеспечивающих идеологию и пропаганду Кремля. Предлагается, в частности, обратить внимание на такие структуры, как Международный дискуссионный клуб "Валдай" и Изборский клуб.



Санкции такого рода имеют прежде всего символическое значение. Российские пропагандисты и идеологи ездить в Европу и Америку сейчас вряд ли собираются. Но в тот же клуб "Валдай" входит большое число иностранных экспертов, в том числе западных, которые фактически представляют собой путинских агентов влияния. Если бы против них можно было ввести какие-то моральные санкции, например, не пускать их в солидные СМИ и на конференции, это могло бы серьезно ограничить возможности лоббирования интересов Кремля на Западе.