

Ракета ATACMS. Фото: mil.gov

Уже неделю идут споры о том, какой "брошенный окурок" привел к взрывам на авиабазе "Саки" в Крыму, где, по данным британской разведки, было уничтожено не менее 8 российских боевых самолетов. Официальная российская версия о неосторожном обращении с боеприпасами звучит смехотворно: взрывы произошли одновременно в разных частях аэродрома. Больше всего это напоминает ракетный обстрел. Но аэродром в Новофедоровке находится более чем в 220 км от ближайших украинских позиций. Официально у ВСУ нет на вооружении ракет такого радиуса действия. Украинская сторона прямо не подтвердила свою причастность, но неофициально дала понять, что взрывы могли быть результатом действий партизан и спецназовцев.



Анонимный высокопоставленный представитель Пентагона заверил журналистов, что ракет соответствующей дальности США Украине не поставляли. Официально американское военное ведомство заявило, что не располагает информацией о причинах взрывов на крымском аэродроме.



Версия о спецназе и партизанах выглядит крайне неубедительно. Видеосъемка зафиксировала, что на аэродроме одновременно сработали 3 боеприпаса, которые, судя по оставленным воронкам, можно классифицировать как тяжелые ракеты. Вряд ли спецназовцы могли обстрелять аэродром таким образом или заложить заряды для диверсий. Также не вызывает доверия версия некоторых украинских экспертов, полагающих, что Украина могла модернизировать противокорабельные ракеты "Гарпун" для применения с самолетов. Во-первых, такую модернизацию быстро не проведешь. Во-вторых, дальность этих ракет - 150 км, и для их применения украинским самолетам пришлось бы входить в зону действия российской ПВО с большим риском.



Наиболее вероятными представляются две версии. Либо США поставили Украине, официально не объявляя об этом, ракеты ATACMS с дальностью до 300 км. Либо американцы передали украинцам технологии и компоненты, позволившие доработать украинскую ракету "Сапсан", увеличив ее радиус действия. Я склоняюсь к первому варианту.



Российская официальная версия США вполне устраивает. А Кремлю невыгодно обвинять американцев в поставке Украине дальнобойных ракет, так как с кремлевской точки зрения это недопустимая эскалация, на которую следовало бы ответить, но отвечать, в общем-то, нечем.





Объем имеет значение

Кровавая арифметика