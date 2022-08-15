Америка впряглась
Ракета ATACMS. Фото: mil.gov
Уже неделю идут споры о том, какой "брошенный окурок" привел к взрывам на авиабазе "Саки" в Крыму, где, по данным британской разведки, было уничтожено не менее 8 российских боевых самолетов. Официальная российская версия о неосторожном обращении с боеприпасами звучит смехотворно: взрывы произошли одновременно в разных частях аэродрома. Больше всего это напоминает ракетный обстрел. Но аэродром в Новофедоровке находится более чем в 220 км от ближайших украинских позиций. Официально у ВСУ нет на вооружении ракет такого радиуса действия. Украинская сторона прямо не подтвердила свою причастность, но неофициально дала понять, что взрывы могли быть результатом действий партизан и спецназовцев.
Анонимный высокопоставленный представитель Пентагона заверил журналистов, что ракет соответствующей дальности США Украине не поставляли. Официально американское военное ведомство заявило, что не располагает информацией о причинах взрывов на крымском аэродроме.
Версия о спецназе и партизанах выглядит крайне неубедительно. Видеосъемка зафиксировала, что на аэродроме одновременно сработали 3 боеприпаса, которые, судя по оставленным воронкам, можно классифицировать как тяжелые ракеты. Вряд ли спецназовцы могли обстрелять аэродром таким образом или заложить заряды для диверсий. Также не вызывает доверия версия некоторых украинских экспертов, полагающих, что Украина могла модернизировать противокорабельные ракеты "Гарпун" для применения с самолетов. Во-первых, такую модернизацию быстро не проведешь. Во-вторых, дальность этих ракет - 150 км, и для их применения украинским самолетам пришлось бы входить в зону действия российской ПВО с большим риском.
Наиболее вероятными представляются две версии. Либо США поставили Украине, официально не объявляя об этом, ракеты ATACMS с дальностью до 300 км. Либо американцы передали украинцам технологии и компоненты, позволившие доработать украинскую ракету "Сапсан", увеличив ее радиус действия. Я склоняюсь к первому варианту.
Российская официальная версия США вполне устраивает. А Кремлю невыгодно обвинять американцев в поставке Украине дальнобойных ракет, так как с кремлевской точки зрения это недопустимая эскалация, на которую следовало бы ответить, но отвечать, в общем-то, нечем.
Между тем американская военная помощь Украине постепенно нарастает. Схема ленд-лиза для Украины начнет использоваться только в сентябре, но американская военная помощь по объему уже сравнима с поставками в СССР в годы Второй мировой войны. Тогда Советский Союз получил из Америки по ленд-лизу вооружений и товаров на 11 млрд долларов, что превышает 200 млрд долларов в ценах 2022 года. Стоимость товаров, за вычетом стоимости транспортировки, составила 9,4 млрд долларов, из которых лишь 41,5% приходились на собственно военное снаряжение. В сумме военная помощь Украине, выделенная США за 5,5 месяцев войны, составила к настоящему времени не менее 8,39 млрд долларов, то есть примерно 12% от стоимости вооружения и военного снаряжения, поставленного Америкой Советскому Союзу в 1941-1945 годах.
В СССР американская помощь поступала с июля 1941 по сентябрь 1945 года, то есть в течение 51 месяца. За первые 5,5 месяцев тогда в среднем было поставлено 10,8% от общей стоимости вооружений. Но средний уровень поставок по тоннажу впервые был достигнут только в феврале 1943 года, через 19 месяцев после начала ленд-лиза. В нынешнем году американцы вышли на этот уровень поставок почти сразу. Это говорит о том, что Америка столь же серьезно поддерживает Украину, как в 1941 году поддерживала Советский Союз.
В Советский Союз Америка поставляла не только и даже не столько вооружения - не меньшее значение имели поставки стратегических материалов и оборудования для советской военной промышленности. В СССР оставались неоккупированные промышленные районы вроде Поволжья и Урала, а также Сибирь, куда переместили заводы с оккупированных территорий. Люфтваффе не могли парализовать работу заводов в этих регионах, и там выпускалось все больше танков, самолетов, орудий и другой военной продукции. Вот для них и предназначались американские поставки. В Украине же сегодня почти все предприятия ВПК подвергаются постоянным ракетным и артиллерийским обстрелам, и их деятельность сводится главным образом к ремонту боевой техники или ее сборке из поступивших деталей. Украинские предприятия не могут сохранять производство даже на довоенном уровне. Поэтому для Украины актуальны поставки готовых вооружений, а не материалов для их производства. Соответственно, доля невоенных грузов в американских поставках оказывается небольшой - это продовольствие и другие предметы первой необходимости для беженцев и жителей разрушенных городов.
В СССР направлялось только что произведенное американское вооружение, так как его запасов практически не было. Сейчас же в Украину поставляется вооружение преимущественно со складов Пентагона. Оружие, произведенное по новым заказам для Украины, пока составляет 1,515 млрд долларов, то есть 18,1% от всех поставленных или предназначенных к поставке вооружений. Американский ВПК еще только разворачивается для помощи Украине.
Теперь посмотрим, насколько война истощает людские ресурсы сторон. Единственный способ более или менее достоверно оценить потери, когда война еще в самом разгаре, - найти какой-то независимый источник данных и основывать на нем свою оценку. Таким независимым источником в случае российско-украинской войны является нидерландский расследовательский сайт Oryx. Его сотрудники фиксируют потери вооружения и боевой техники сторон, имеющие подтверждения в виде опубликованных на сайтах или в соцсетях фотографий или видеороликов с данными о месте и времени. Для того чтобы попытаться оценить соотношение людских потерь сторон, попробуем оценить соотношение подтвержденных потерь бронетехники сухопутных войск. К этому показателю должно быть в наибольшей степени близко соотношение потерь сторон убитыми и ранеными.
На вечер 14 августа подтвержденные потери в бронетехнике (уничтоженные, тяжело поврежденные, оставленные на поле боя, захваченные неприятелем машины) составили с российской стороны 3054 машины, включая 946 танков. Подтвержденные потери бронетехники на ту же дату с украинской стороны составили 819 машин, включая 233 танка. Cоотношение подтвержденных потерь в бронетехнике - 3,73:1 в пользу Украины. Исходя из этих пропорций и зная потери украинской армии убитыми, можно попытаться оценить людские потери российской армии.
На 12 июня Офис президента Украины оценивал потери ВСУ в 10 тысяч убитыми. До конца июня из-за подавляющего превосходства россиян в артиллерии ВСУ в среднем теряли не менее 100 убитых в день. Потом, согласно данным ОПУ, благодаря прибытию западных тяжелых вооружений украинские потери уменьшились до 30-50 человек в день. Тогда общие потери украинской армии убитыми с начала войны и по 13 августа включительно можно оценить в 13 660 человек. Будем считать, что число раненых втрое превышает число убитых и составляет 40 980 человек (суммарные потери убитыми и ранеными - 54 640 человек). Соответственно, российские потери убитыми и ранеными за тот же период можно оценить в 204 тысячи. Но поскольку общие потери российской стороны в несколько раз больше украинских, можно предположить, что в российской армии на одного убитого приходится меньшее число раненых, чем в украинской, - по нашему мнению, не более двух. Тогда количество убитых в российской армии можно оценить в 68 тысяч. Это примерно 12 350 убитых в месяц.
По данным украинского Генштаба, к утру 14 августа российские потери убитыми составляли 43 550 человек из состава регулярной армии. Если эта оценка близка к действительности, то потери вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" и российских ЧВК можно оценить в 24,5 тысячи убитых. Вероятно, не менее двух третей от этого числа, то есть 16,3 тысячи человек, приходится на "войска ДНР и ЛНР", а остальные - на вагнеровцев и других бойцов ЧВК.
Конечно, моя оценка украинских потерь в людях может быть занижена, но тогда в той же пропорции будет занижена и оценка российских потерь.
Теряя 10-12 тысяч убитыми в месяц, Россия теоретически может воевать еще очень долго, равно как и Украина, если нынешнее соотношение потерь сторон сохранится и в будущем. Окончание войны могут приблизить только поставки Украине всех современных вооружений.
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