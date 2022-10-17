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Также: Скобов, Ядерное оружие, Украина, Президент, Российско-американские отношения, Колонки, Оружие, Европа, Россия, США, Война, Мир, Политика | Персоны: Александр Скобов, Джейк Салливан, Джо Байден, Владимир Путин, Андрей Пионтковский

статья Плоды ответки

Александр Скобов, 17.10.2022

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Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан всегда считался наиболее склонным к компромиссам с режимом Путина высшим чиновником администрации Байдена-Харрис. Но вот вчера он выступил с заявлением, значительно ужесточающим позицию, сформулированную президентом в сентябре.

Тогда Байден сказал, что реакция США на применение Россией против Украины ядерного или химического оружия будет зависеть "от масштабов того, что они сделают". Салливан же заявил в интервью CNN, что Вашингтон не будет делать никаких различий в том, какое именно ядерное оружие Россия может применить в Украине.

Отвечая на вопрос, будет ли ответ на применение тактического ядерного оружия, например, уничтожение небольшой цели в Черном море, таким же, как ответ на более масштабный удар, Джейк Салливан сказал: "Применение ядерного оружия на поле боя в Украине - это применение ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не собираемся нарезать это на куски, как салями. Мысли о том, что тут есть какие-то различия, опасны".

Следует отметить, что в последнюю неделю целый ряд высокопоставленных должностных лиц западных стран, как отставных, так и действующих, как военных, так и гражданских, говорили о том, что ответ на любое применение Россией ядерного оружия будет "физическим". А некоторые уточняли, что российская армия будет уничтожена конвенциональным ударом.

Андрей Пионтковский говорит, что все эти спикеры, от американских отставных генералов до вполне действующего Борреля, производят впечатление людей, сбросивших с себя давно тяготившее их табу. А из этого можно сделать два вывода. Во-первых, решение о военном ответе на применение Россией ядерного оружия в Украине военно-политическим руководством Запада принято окончательно. Во-вторых, вероятность такого шага со стороны России западное руководство оценивает как очень высокую и больше не боится спровоцировать Путина на дальнейшую эскалацию повышением тональности публичных заявлений.

На высокую вероятность применения ядерного оружия указывает и поведение некоторых российских военных, имеющих репутацию "умеренных". Они выступают с заявлениями, что России нет нужды применять ядерное оружие, потому что "мы и обычным оружием Украину забомбим". Можно вспомнить, что перед полномасштабным вторжением РФ в Украину в феврале те же люди выступали с очень похожими заявлениями: нам нет нужды вторгаться в Украину, мы ее экономически задушим. Многие считают, что таким образом эти близкие к Генштабу военные посылали сигналы кремлевскому Гитлеру, пытаясь удержать его от начала полномасштабной войны. Тогда удержать его не удалось. Нет никаких причин думать, что это удастся сейчас.

Можно также вспомнить, что в феврале нацистского диктатора России не удержали от вторжения и предупреждения о серьезных последствиях, которые постоянно звучали со стороны тех же американцев. Но тогда это все-таки были предупреждения о невоенных последствиях. Сегодня Запад впервые обозначил ту "красную линию", переход которой приведет к открытию военных действия против РФ странами НАТО. Удержит ли это кремлевского упыря - большой вопрос. И я не уверен, что обозначенная Западом "красная линия" стратегически верна.

Дело даже не в том, что наглое попрание нацистской Россией всех мыслимых и немыслимых международных норм, совершаемые ею военные преступления, разрушение ею глобального международного порядка дают цивилизованному миру все формальные и моральные основания для применения против РФ военной силы. То, что Путин уже творит в Украине, ничем не лучше применения ядерного оружия. Но главное другое.

Путин верит в одно базовое правило, действовавшее во время "Первой холодной войны": две ядерные сверхдержавы не стреляют друг в друга. И именно это дает им возможность делать все, что они хотят, в "третьих странах", которые они успели "застолбить". Путин надеется, что американцы не решатся отойти от этого правила. Не решатся в него стрелять. Не реализуют свои угрозы. И именно эта его надежда до предела повышает вероятность применения им ядерного оружия в Украине. Усиливает его соблазн. Ведь продемонстрировать неспособность Запада дать военный ответ даже на применение ядерного оружия и означает для Путина победить в глобальном противостоянии. Утвердить свою мировую гегемонию.

Повторю еще раз: шанс удержать Путина от применения ядерного оружия появится только тогда, когда Запад не словами, а делом докажет свою готовность стрелять по российским военным целям. До того, как Путин применит ядерное оружие, а не после. И уж если рисовать ему "красные линии", то другие. Например, продолжение бомбардировок украинских городов и глажданской инфраструктуры.

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Александр Скобов, 17.10.2022
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Управа на террориста

Александр Скобов, 10.10.2022

Устранить исходящую от режима Путина угрозу всему миру может только военный разгром РФ с последующей ликвидацией этого режима. Еще не использованных невоенных средств воздействия на режим Путина осталось всего несколько. Эти меры необходимы, но недостаточны.

С последней прямотой

Александр Скобов, 05.10.2022

В действиях Путина прослеживается четкий план идейного врага западной цивилизации. Он решил заново сыграть в Карибский кризис и назад уже не свернет. Полномасштабный ядерный конфликт вполне вероятен. Что ждет выживших?
ядерный удар по кремлю

Кнопка невозврата

Александр Скобов, 29.09.2022

Диктатор нацистской России сам взвинтил ставки и отрезал путь к переговорам. Весьма вероятно, что ядерный ультиматум Путин выдвинет уже через несколько дней, после того как его марионеточный парламент проштампует аннексию. И тогда западным лидерам предстоит принять важнейшее решение.

Держите его семеро

Виталий Портников, 29.09.2022

Истерику питерских гопников следует воспринимать всерьез. Если после аннексии украинских территорий его ультиматум не сработает, Путин вполне способен применить ядерное оружие. Но у цивилизованного мира есть способ это предотвратить.
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