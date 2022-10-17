



Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан всегда считался наиболее склонным к компромиссам с режимом Путина высшим чиновником администрации Байдена-Харрис. Но вот вчера он выступил с заявлением, значительно ужесточающим позицию, сформулированную президентом в сентябре.



Тогда Байден сказал, что реакция США на применение Россией против Украины ядерного или химического оружия будет зависеть "от масштабов того, что они сделают". Салливан же заявил в интервью CNN, что Вашингтон не будет делать никаких различий в том, какое именно ядерное оружие Россия может применить в Украине.



Отвечая на вопрос, будет ли ответ на применение тактического ядерного оружия, например, уничтожение небольшой цели в Черном море, таким же, как ответ на более масштабный удар, Джейк Салливан сказал: "Применение ядерного оружия на поле боя в Украине - это применение ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не собираемся нарезать это на куски, как салями. Мысли о том, что тут есть какие-то различия, опасны".



Следует отметить, что в последнюю неделю целый ряд высокопоставленных должностных лиц западных стран, как отставных, так и действующих, как военных, так и гражданских, говорили о том, что ответ на любое применение Россией ядерного оружия будет "физическим". А некоторые уточняли, что российская армия будет уничтожена конвенциональным ударом.



Андрей Пионтковский говорит, что все эти спикеры, от американских отставных генералов до вполне действующего Борреля, производят впечатление людей, сбросивших с себя давно тяготившее их табу. А из этого можно сделать два вывода. Во-первых, решение о военном ответе на применение Россией ядерного оружия в Украине военно-политическим руководством Запада принято окончательно. Во-вторых, вероятность такого шага со стороны России западное руководство оценивает как очень высокую и больше не боится спровоцировать Путина на дальнейшую эскалацию повышением тональности публичных заявлений.



На высокую вероятность применения ядерного оружия указывает и поведение некоторых российских военных, имеющих репутацию "умеренных". Они выступают с заявлениями, что России нет нужды применять ядерное оружие, потому что "мы и обычным оружием Украину забомбим". Можно вспомнить, что перед полномасштабным вторжением РФ в Украину в феврале те же люди выступали с очень похожими заявлениями: нам нет нужды вторгаться в Украину, мы ее экономически задушим. Многие считают, что таким образом эти близкие к Генштабу военные посылали сигналы кремлевскому Гитлеру, пытаясь удержать его от начала полномасштабной войны. Тогда удержать его не удалось. Нет никаких причин думать, что это удастся сейчас.



Можно также вспомнить, что в феврале нацистского диктатора России не удержали от вторжения и предупреждения о серьезных последствиях, которые постоянно звучали со стороны тех же американцев. Но тогда это все-таки были предупреждения о невоенных последствиях. Сегодня Запад впервые обозначил ту "красную линию", переход которой приведет к открытию военных действия против РФ странами НАТО. Удержит ли это кремлевского упыря - большой вопрос. И я не уверен, что обозначенная Западом "красная линия" стратегически верна.



Дело даже не в том, что наглое попрание нацистской Россией всех мыслимых и немыслимых международных норм, совершаемые ею военные преступления, разрушение ею глобального международного порядка дают цивилизованному миру все формальные и моральные основания для применения против РФ военной силы. То, что Путин уже творит в Украине, ничем не лучше применения ядерного оружия. Но главное другое.



Путин верит в одно базовое правило, действовавшее во время "Первой холодной войны": две ядерные сверхдержавы не стреляют друг в друга. И именно это дает им возможность делать все, что они хотят, в "третьих странах", которые они успели "застолбить". Путин надеется, что американцы не решатся отойти от этого правила. Не решатся в него стрелять. Не реализуют свои угрозы. И именно эта его надежда до предела повышает вероятность применения им ядерного оружия в Украине. Усиливает его соблазн. Ведь продемонстрировать неспособность Запада дать военный ответ даже на применение ядерного оружия и означает для Путина победить в глобальном противостоянии. Утвердить свою мировую гегемонию.



Повторю еще раз: шанс удержать Путина от применения ядерного оружия появится только тогда, когда Запад не словами, а делом докажет свою готовность стрелять по российским военным целям. До того, как Путин применит ядерное оружие, а не после. И уж если рисовать ему "красные линии", то другие. Например, продолжение бомбардировок украинских городов и глажданской инфраструктуры.