

Tesla в Мариуполе. Начало апреля 2022 года

Отныне ставки в российско-украинской войне подняты до максимума. Объявив об аннексии четырех "недооккупированных" украинских областей, Россия сожгла за собой все мосты. В мире это, возможно, еще не осознали. Зато украинцам все ясно.

Владимир Зеленский закрепил своим указом решение Совета национальной безопасности и обороны о том, что Украина не будет вести никаких переговоров с Владимиром Путиным, а начнет диалог только с тем лидером, который придет ему на смену. Это прямой призыв к российским элитам и военным избавиться от токсичного президента, который после аннексии уже не может отыграть назад.

Примечательно, что в дни фейковых "плебисцитов" в журнале Time вышло интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в котором он высоко отзывается о своем учителе в военном деле - начальнике Генштаба ВС РФ Валерии Герасимове: "Он умнейший из людей (the smartest of men), и мои ожидания от него были огромны". Это интервью Залужный давал в июне. В разгар организованного им успешного контрнаступления слова о Герасимове воспринимаются как троллинг противника. Но не намекают ли российскому генералу, что от него ожидают отстранения Путина от власти?

Каким бы путем ни сменилась власть в России, до этого момента поиски каких-либо компромиссов западных государств с Кремлем утратили всякий смысл.

Единственным реальным орудием Путина остался ядерный шантаж. Но когда он заверяет, что "это не блеф", складывается обратное впечатление. И западные правительства не испугались. Наоборот, объявили о новых пакетах военной помощи Украине. США выделили два пакета - на 1,1 млрд и 625 млн долларов, включающие поставки соответственно 18 и 4 РСЗО HIMARS, и, кажется, вот-вот публично объявят о поставках ракет ATACMS с радиусом действия до 300 км.

И в этой ситуации самый богатый человек в мире неожиданно бросает Кремлю спасательный круг. Американский мультимиллиардер Илон Маск выступил в малопочтенной роли "полезного идиота", выдвинув план мирного урегулирования, практически совпадающий с кремлевским. Он предусматривает проведение в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях референдумов под эгидой ООН и после прекращения боевых действий. В зависимости от их результатов те или иные области останутся в Украине или перейдут в состав России. Крым же должен быть передан России без всяких референдумов, так как он входил в состав России с 1783 года и "ошибку" Хрущева, передавшего Крым Украине, надо исправить. Кроме того, Украина должна взять на себя обязательство снабжать Крым пресной водой. А главное - объявить о нейтралитете.

Иными словами, Маск предлагает план капитуляции украинской стороны. Никаких правовых оснований для проведения референдумов на захваченных территориях не существует. Что касается Крыма, то с 1783 года он входил в состав не России, а Российской империи, и кроме него туда входили территории нынешних Российской Федерации, Украины и других постсоветских государств. Провозглашение же нейтралитета Украины будет означать, что лишенное военной помощи со стороны стран НАТО украинское государство через несколько лет станет легкой добычей Кремля, когда российская армия восстановится после поражений.

Сегодня в Украине не найдется политиков в здравом уме и твердой памяти, которые бы согласились на предлагаемые Маском условия мирного урегулирования, особенно учитывая, что в эти дни ВСУ успешно освобождают оккупированные украинские территории. Но про Илона Маска нельзя сказать, что он совсем уж не знаком с ситуацией в Украине. С первых дней российского вторжения он активно помогает Киеву. В частности, когда за час до вторжения Россия взломала Viasat - сеть, которую использовали украинские военные, - SpaceX Маска оперативно разместила около 50 спутников над Украиной и обеспечила украинских военных терминалами Starlink (эту сеть в Украине сейчас используют как военные, так и гражданские структуры).

Трудно себе представить, что Путин мог подкупить человека, чье состояние оценивается в 300 миллиардов долларов. Маск заинтересован прежде всего в нормализации условий для ведения бизнеса во всемирном масштабе, а российско-украинская война эти условия основательно разрушила. В частности, Маск делал ставку на экологические проекты и борьбу с глобальным потеплением. Значительную часть денег, ранее выделяемых на эти цели, развитые страны теперь вынуждены пустить на помощь Украине. А тут как раз очередной отчет компании Tesla показал падение продаж электромобилей. Возможно, публикация "мирного плана" была попыткой переключить внимание и замедлить падение акций "Теслы".



Но главную роль, вероятно, сыграл страх Маска перед применением ядерного оружия. Чтобы избежать апокалипсиса, он предлагает пожертвовать интересами Украины. Ясно, что такая жертва лишь разожжет аппетиты агрессора.



Ядерное сдерживание основывается не на территориальных уступках. Ответ НАТО на применение Путиным тактического ядерного оружия, по словам экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса, выглядел бы так: "Мы ответили бы, возглавив коллективные усилия НАТО, которые уничтожили бы все обычные российские силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине и в Крыму, и каждый корабль в Черном море".