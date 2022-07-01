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Североатлантический альянс на саммите в Мадриде фактически объявил Россию своим главным противником и обязался поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Слова вроде бы хорошие, но какие дела за этим последуют?

Ожидалось, что НАТО примет программу масштабной военной помощи Украине. Но эти ожидания пока что не сбылись. Непосредственно во время саммита Германия и Нидерланды объявили о том, что поставят Украине по 3 самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000, а Норвегия пообещала направить 3 американских РСЗО М270. По сравнению с реальными украинскими потребностями это капля в море. Джо Байден, чтобы подсластить пилюлю, заявил, что полсотни государств - участников коалиции в защиту Украины - поставили ей почти 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, а также современные реактивные системы залпового огня. Но при этом забыл уточнить, что все поставленные танки - еще советского производства, хотя и модернизированные. То же относится и к большинству поставленных Украине артиллерийских систем и боеприпасов. Сейчас в распоряжении украинской армии имеется не более 200 современных артиллерийских систем калибра 155 мм. А способность Украины противостоять российскому нашествию критически зависит от того, насколько быстро ее армия сможет перевооружиться на натовские калибры.

Главная надежда - на американскую помощь, тем более что с 1 июля вступил в действие закон о ленд-лизе. Байден анонсировал новый пакет поставок вооружений на 800 млн долларов - он включает "новые продвинутые системы ПВО", артиллерийские системы и боеприпасы, контрбатарейный радар и дополнительные боеприпасы для HIMARS. Кроме того, в Англии уже прошли подготовку более 450 украинских военнослужащих в качестве экипажей для HIMARS и других западных ракетных систем залпового огня. Поскольку экипаж американских РСЗО состоит из трех человек, можно заключить, что в обозримом будущем Украина будет обладать более чем 150 современными западными РСЗО. Пока же на вооружении ВСУ находится не более 12 HIMARS, тогда как украинский Генштаб определяет потребность для успешного контрнаступления в 300 современных РСЗО.

Судя по стоимости очередного американского пакета помощи, упомянутая Байденом система ПВО - это все-таки не антиракеты Patriot, о поставке которых давно уже просит Украина. Ведь одна батарея ЗРК Patriot стоит не менее 600 млн долларов (а поставлять меньше, чем одну батарею из 4 пусковых установок, не имеет смысла).

Несмотря на то что НАТО признало Россию главной угрозой миру, сам альянс собирается поставлять Украине только нелетальные вооружения, чтобы не вступать в открытую конфронтацию с Россией. Интересно, в Брюсселе всерьез думают, что если поставки Украине РСЗО и артиллерии из ряда государств НАТО в Москве не считают основанием для нападения на них, то поставку тех же самых вооружений от имени блока в целом сочтут подходящим поводом для вторжения в Польшу или страны Балтии? И почему поставка РСЗО, САУ или средств ПВО Украине не может спровоцировать Путина на применение тактического ядерного оружия, а поставка танков или самолетов - может?

Эмманюэль Макрон особо подчеркнул, что французское оружие, поставляемое Украине, не должно применяться по территории России. И это именно в тот момент, когда российская армия, в том числе в связи с истощением запаса высокоточных ракет, перешла к террористическим обстрелам украинских городов. Во время обстрелов Киева, Кременчуга, Николаева и Одесской области убиты десятки мирных жителей, в том числе детей. А запускали ракеты по украинским городам стратегические бомбардировщики, находившиеся в российском воздушном пространстве. Что же, если следовать логике Макрона, Украина не имеет права сбивать эти самолеты из поставленных Францией систем ПВО? Пусть лучше убивают женщин и детей?

Одновременно появляется все больше утечек о том, что партнеры по Евросоюзу давят на Литву, чтобы заставить ее до 10 июля отменить запрет на транзит в Калининград подсанкционных грузов через свою территорию. Как пишет Der Spiegel, особо усердствует в этом Германия. Между тем запрет транзита санкционных товаров через Литву отнюдь не является критичным для России. Все эти товары могут быть доставлены в Калининград морским путем. В российских портах на Балтике достаточно свободного тоннажа, а морские перевозки дешевле железнодорожных. Для Москвы в данном случае важно посредством шантажа прорубить коридор в Калининград, заставить Евросоюз пойти на попятную. А подобные уступки - худший способ переговоров с шантажистом.