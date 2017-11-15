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За преследованием режиссера Кирилла Серебренникова стоит епископ Егорьевский, член президентского Совета по культуре и искусству Тихон (Шевкунов), которого называют духовником Владимира Путина. Как передает "Дождь", об этом телеканалу заявили два федеральных чиновника.

В частных беседах с Путиным, рассказали собеседники "Дождя", Тихон выражал недовольство творчеством Серебренникова. В то же время чиновники заявили, что не знают, какова была реакция Путина.

Еще один источник телеканала - близкий к ФСБ - сообщил, что о претензиях Тихона к Серебренникову были осведомлены и в руководстве спецслужбы. Епископ помимо прочего является наместником Сретенского монастыря, расположенного поблизости от Лубянской площади; офицеры ФСБ часто посещают этот монастырь. По словам собеседника "Дождя", неформальные отношения между руководством спецслужбы и монастырем установились, еще когда директором ФСБ был Путин. Мнение Тихона, заключил источник, могло повлиять на решение о разработке возглавляемого Серебренниковым Гоголь-центра.

В марте 2015 года, выступая в Минкульте на обсуждении спектакля Тимофея Кулябина "Тангейзер", Тихон вскользь упомянул Серебренникова, процитировав такую фразу режиссера: "Нужно раз и навсегда этим мракобесам объяснить, чтоб они не лезли на чужие территории". "Как нам это собираются объяснить? - продолжил епископ. - Может быть, вот так" - и процитировал письмо Ленина о необходимости "решительного и беспощадного сражения черносотенному духовенству".

В июле нынешнего года главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что премьера балета Серебренникова "Нуреев" была сорвана после звонка Тихона главе Минкульта Владимиру Мединскому. Сам епископ на это заявил ТАСС: "Алексей Алексеевич Венедиктов врет".

59-летний Тихон - сам по образованию киносценарист. С конца 1980-х, уже послушником, а затем монахом, снял несколько документальных фильмов. Лента "Гибель империи. Византийский урок" в 2008 году получила премию "Золотой орел". Тихон нередко комментирует фильмы русских режиссеров. В частности, в апреле 2015-го он раскритиковал "Левиафан" Андрея Звягинцева, заявив: "Все, кто бурно аплодировали Pussy, те бурно аплодируют "Левиафану". Авторы фильма знали свою аудиторию, своих интеллектуальных заказчиков и в России, и за рубежом".

Серебренников обвиняется по делу "Седьмой студии", о котором стало известно в конце мая. Дело квалифицировано по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии. Как утверждает СКР, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта "Платформа", запущенного для развития и популяризации современного искусства. Для воплощения проекта режиссер образовал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия".

Однако, говорится в деле, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также СКР заявляет, что режиссер поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта "Платформа". Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.

Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по заявлению СКР, не меньше 68 миллионов рублей.

Помимо Серебренникова по делу проходят бывший директор "Седьмой студии" Юрий Итин, бывшая главбух Нина Масляева, бывший генпродюсер Алексей Малобродский, бывший исполнительный продюсер Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра, в прошлом начальница департамента Минкульта Софья Апфельбаум.

Воронова бежала из страны, и дело против нее выделено в отдельное производство. Малобродский заключен в СИЗО. Итин, Серебренников и Апфельбаум в разное время были отправлены под домашний арест. Также под домашний арест из СИЗО перевели и Масляеву, после того как она дала показания против себя и других обвиняемых.

Кроме Масляевой, никто из фигурантов дела вину не признает.