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Отстраненный Мадридом президент Каталонии Карлес Пучдемон и четверо других членов Женералитата, также выехавшие в Бельгию, сдались полиции этой страны. Такую информацию передает Reuters. В 9:17 по местному времени (11:17 мск) каталонских лидеров взяли под стражу.

В воскресенье после обеда бельгийский судья должен провести слушания по запросам об аресте Пучдемона и его коллег. Запросы были направлены Мадридом в прокуратуру Бельгии 3 ноября. Вынесение решений по ним ожидается в понедельник утром.

Если запросы удовлетворят, решения поступят в вышестоящий суд, который должен будет в течение 15 дней подтвердить их. Отмечается, что члены Женералитата могут подать на апелляцию на разных этапах процесса, тем самым затянув его на несколько недель.

Мадрид обвиняет Пучдемона и его коллег в мятеже, подстрекательстве к мятежу, растрате государственных средств, неповиновении законной власти и нарушении обязательств. Эти обвинения выдвинуты в связи с проведением каталонским руководством референдума об отделении региона от Испании и последующим провозглашением его независимости.

Семеро других членов Женералитата, оставшихся в Каталонии, в том числе вице-президент - глава правительства региона Уриол Жункерас, а также еще двое выехавших в Бельгию, но затем вернувшихся на родину в четверг были арестованы по этим же обвинениям Национальной судебной коллегией Испании. При этом для одного из обвиняемых - Санти Вилу - была предусмотрена возможность освобождения под залог 50 тысяч евро, поскольку он ушел в отставку еще до провозглашения независимости Каталонии и согласился сотрудничать со следствием.

Также же обвинения выдвинуты в адрес спикера парламента Карме Форкадель и еще пятерых депутатов. Слушания об их аресте отложены до 9 ноября после поданных депутатами ходатайств о предоставлении времени на подготовку к защите. При этом до проведения слушаний все шестеро помещены под полицейский надзор.

Декларация независимости Каталонии была принята парламентом 27 октября. За проголосовали 70 депутатов, против - 10, двое воздержались, 53 бойкотировали голосование. Сразу после этого правительство в Мадриде с санкции Сената Испании в порядке статьи 155 Конституции страны распустило каталонские парламент и Женералитат.

И.о. главы Каталонии на срок до внеочередных выборов, намеченных на 21 декабря, назначена вице-премьер Испании Сорая Саэнс де Сантамария. Женералитет согласился передать дела временной внешней администрации.

В то же время Пучдемон отказался признать решение Мадрида в своем видеообращении призвал земляков к сопротивлению "мирным и цивилизованным путем".

30 октября временная администрация Каталонии, назначенная Мадридом, заверила, что будет по возможности воздерживаться от вмешательства во внутренние дела региона.

Позже 30-го числа стало известно, что Пучдемон прибыл в Брюссель вместе с еще несколькими чиновниками Женералитата. Днем раньше министр миграционной политики Бельгии Тео Франкен - член Нового фламандского альянса, выступающего за постепенный выход Фландрии из состава королевства, - заявил о готовности предоставить Пучдемону политическое убежище. Однако отстраненный президент Каталонии заверил, что этой возможностью не воспользуется.

31 октября Конституционный суд Испании приостановил действие декларации независимости Каталонии.